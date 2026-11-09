El viaje que nunca olvidarán: 360 chicos de Misiones llegaron a Mar del Plata para cumplir un sueño

La delegación de Misiones está integrada por 360 jóvenes que participan en 36 disciplinas convencionales y adaptadas de los Juegos Evita (Gobierno de Misiones)

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Hay viajes que se recuerdan por los lugares que se visitan y otros por las experiencias que dejan. Para 360 jóvenes de Misiones, la llegada a Mar del Plata reúne las dos cosas: competir en uno de los encuentros deportivos más importantes del país y, para muchos de ellos, contemplar el mar por primera vez.

La delegación viajó desde diferentes puntos de la provincia para participar de los tradicionales Juegos Evita, después de atravesar las instancias clasificatorias y completar un proceso de preparación que involucró a deportistas y profesores. Algunos llegaron desde ciudades importantes, mientras que otros recorrieron el camino desde pequeñas localidades del interior, donde el deporte representa una oportunidad de desarrollo y encuentro.

Andresito, Apóstoles, Campo Grande, Cerro Azul, Colonia Alberdi, Dos de Mayo, Eldorado, Garupá, Jardín América, Montecarlo, Oberá, Posadas, Puerto Iguazú, San Ignacio, San Pedro y Wanda son algunos de los lugares de procedencia de los representantes provinciales.

Para muchos de estos jóvenes, la competencia también significa salir por primera vez de su entorno cotidiano, conocer a deportistas de otras regiones y enfrentarse a desafíos que exceden lo que sucede dentro de una cancha, una pileta o una pista. Y, en medio de esa agenda, aparece una experiencia que probablemente quede entre los recuerdos más importantes del viaje: el primer contacto con el mar.

Los jóvenes misioneros compiten en disciplinas convencionales y adaptadas junto a representantes de todo el país (Gobierno de Misiones)

Una destacada representación provincial

La delegación misionera compite en 36 disciplinas, tanto convencionales como adaptadas. Su presencia forma parte de una edición que reúne a más de 8.000 deportistas de todo el país, distribuidos en 38 especialidades.

La representación provincial incluye deportes como natación, atletismo adaptado, judo, karate, taekwondo, tenis, pádel, skate, rugby 7, hockey 7, vóley y handball de playa. También participan en modalidades adaptadas de natación, tenis de mesa y vóley, además de goalball, tiro, tiro con arco, triatlón y levantamiento olímpico, entre otras.

La variedad de especialidades permite observar el alcance que tiene la actividad deportiva en Misiones y la participación de jóvenes con diferentes trayectorias. Llegar a Mar del Plata es el resultado de un recorrido que comienza en cada localidad, continúa con las competencias provinciales y culmina con la clasificación para representar a la provincia.

“Los chicos están muy felices con la experiencia. Los acompañamos para que estén cómodos y puedan desplegar una semana de gran competencia”, señaló el ministro de Deportes, Aldo Steinhorst. El funcionario también vinculó la cantidad de representantes con el desarrollo de los programas deportivos locales, en particular los Juegos Deportivos Misioneros, una iniciativa que convoca a participantes de todos los municipios y funciona como instancia de clasificación para las finales nacionales.

En la ceremonia de apertura, la delegación tuvo como abanderados a Luana Vázquez, de atletismo adaptado, y Thiago Laphitz, representante de natación. Ambos encabezaron al grupo que llegó a Mar del Plata con la expectativa de competir y compartir una experiencia que reúne a deportistas de todas las provincias.

Los representantes misioneros se prepararon durante meses para superar las instancias clasificatorias y llegar a la competencia nacional (Gobierno de Misiones)

Un camino que empezó mucho antes

Detrás de cada deportista que llegó a los Juegos Evita hay una etapa de entrenamiento, competencias y preparación. En ese proceso, el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CEPARD) ocupa un lugar relevante dentro de la estructura deportiva misionera.

Con más de una década de funcionamiento, el espacio cuenta con instalaciones para distintas especialidades, entre ellas piletas, gimnasios cubiertos, polideportivos y pistas de atletismo. Allí se desarrollan entrenamientos y competencias que permiten evaluar el desempeño de los atletas y definir a los representantes provinciales en diferentes torneos.

El centro también cumple una función que excede la preparación física. Sus espacios de alojamiento, comedores y salones permiten recibir a delegaciones del interior, facilitar los encuentros entre deportistas y organizar parte de la logística previa a las competencias.

El gobernador Hugo Passalacqua despidió a los representantes de Misiones antes de su partida hacia Mar del Plata (Gobierno de Misiones)

Una experiencia que también se mide en recuerdos

La despedida de los jóvenes estuvo acompañada por un mensaje del gobernador Hugo Passalacqua, quien puso el foco en el valor formativo del encuentro y en las oportunidades que puede generar para quienes participan.

“Más allá de las competencias, van a vivir una experiencia enriquecedora, compartir con jóvenes de todo el país y llevarse aprendizajes y vínculos que los van a acompañar en su formación. Nuestra gurisada merece lo mejor. Estoy muy orgulloso de cada uno de ellos”, manifestó.

Los resultados y el desempeño individual forman parte de los objetivos deportivos, pero no son los únicos recuerdos que los participantes se llevarán de Mar del Plata. Para quienes llegaron desde localidades donde el océano es una imagen lejana, el paisaje de la costa puede convertirse en uno de los momentos más significativos de toda la experiencia.