Carreras de Educación a distancia: qué ciclos complementarios y posgrados se pueden cursar

La oferta de UFASTA incluye 40 carreras online y más de 110 sedes en todo el país (UFASTA)

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La educación a distancia se afianzó como una alternativa para iniciar o continuar la formación universitaria. En ese marco, la Universidad FASTA tiene abierta la inscripción para el ingreso de abril de 2027, con una propuesta que permite estudiar desde distintas localidades del país.

En total, la universidad ofrece 40 carreras online, que se complementan con una red de más de 110 sedes distribuidas en todo el país. Esa combinación entre la cursada virtual y la presencia territorial amplía el alcance de la propuesta académica.

En la Facultad de Ciencias de la Educación de UFASTA, la oferta disponible incluye ciclos de complementación curricular y posgrados. Estas alternativas apuntan a completar estudios o profundizar el desarrollo profesional en el campo educativo.

Ciclos complementarios para completar el grado

Las licenciaturas de esta línea están dirigidas a personas que ya tienen un título anterior. Su objetivo es completar la formación universitaria y ampliar las oportunidades profesionales.

Todas se dictan en modalidad online y tienen distintas duraciones según la carrera. Además, abarcan áreas como la gestión educativa, la psicopedagogía, la educación física, el inglés y la tecnología.

La Licenciatura en Educación dura 18 meses. Está orientada a la planificación y gestión de proyectos educativos, el liderazgo de equipos y la evaluación institucional, tres ejes centrales para la conducción de instituciones educativas.

Por su parte, la Licenciatura en Psicopedagogía permite profundizar en los procesos de aprendizaje y en las estrategias de intervención en ámbitos educativos y clínicos. Su duración es de un año, más el trabajo final de graduación.

En el área del deporte, la Licenciatura en Educación Física también se extiende durante 18 meses. Aborda la gestión educativa en contextos deportivos, la investigación y la planificación de proyectos vinculados con la actividad física.

La Licenciatura en Inglés, con la misma duración de un año y medio, profundiza en el idioma, la lingüística y la traducción. El plan de estudios también incorpora las prácticas pedagógicas.

Por último, la Licenciatura en Tecnología Educativa tiene una duración de dos años. Se centra en la integración de herramientas digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Su plan también contempla el diseño de entornos virtuales y la gestión de proyectos educativos mediados por tecnología.

Las propuestas online de UFASTA permiten combinar la formación con otras ocupaciones (UFASTA)

Posgrados para profundizar la formación profesional

Esta propuesta académica se completa con dos especializaciones y una maestría. Están destinadas a profesionales que buscan ampliar sus conocimientos y desarrollar nuevas competencias. En los tres casos, la cursada se extiende durante 18 meses.

La Especialización en Planificación y Gestión Estratégica de Proyectos Educativos tiene 18 meses de duración. Brinda herramientas para diseñar, implementar y dirigir iniciativas de innovación y mejora institucional. El plan de estudios aborda la planificación estratégica, la gestión de proyectos y la evaluación de procesos organizacionales.

En el campo de la actividad física, la Especialización en Ciencias Aplicadas al Rendimiento Motriz también se cursa en 18 meses. La formación se basa en conocimientos de neurociencia, biomecánica y fisiología. Su objetivo es aportar herramientas para evaluar capacidades motrices y diseñar intervenciones personalizadas. Además, busca desarrollar estrategias orientadas a mejorar el rendimiento físico.

A su vez, la Maestría en Tecnologías Digitales para la Innovación Educativa dura 18 meses. Está dirigida a profesionales interesados en incorporar tecnologías emergentes a los procesos educativos. Entre sus ejes se encuentran la inteligencia artificial aplicada a la educación, las neurociencias y la innovación pedagógica. El programa también incluye el diseño de proyectos en entornos digitales.

Una cursada compatible con otras actividades

La modalidad a distancia permite estudiar estas propuestas desde distintas localidades del país. También facilita la organización de la cursada junto con otras ocupaciones.

De esta manera, la oferta de la Facultad de Ciencias de la Educación de UFASTA contempla alternativas para completar estudios de grado. Además, permite avanzar en la especialización profesional en áreas vinculadas con la enseñanza, la gestión y la transformación digital.

Las personas interesadas pueden consultar la oferta completa y la información sobre la inscripción aquí.