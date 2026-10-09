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Canelones de zucchini con ricota de almendras: una alternativa vegetal y cremosa a la pasta tradicional

En una nueva entrega de Guía Coto × Infobae — Especial Recetas Fit, una preparación liviana y sofisticada donde las láminas de verdura envuelven un relleno suave con base de frutos secos y delicadas notas cítricas

Unos rolls de zucchini rellenos con una cremosa pasta de almendras, cocinados en una rica salsa de tomate. Ideal para una comida saludable y diferente.
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La pasta tradicional tiene una alternativa vegetal que no resigna ni presentación ni sabor. Los canelones de zucchini resuelven el almuerzo con una propuesta diferente: láminas finas de zucchini doradas en sartén que envuelven un relleno cremoso de almendras perfumado con limón y nuez moscada.

El resultado es un plato fresco, liviano y visualmente atractivo que prescinde de harinas y lácteos sin perder la estructura ni la untuosidad que caracterizan a un canelón clásico. La ricota de almendras, elaborada a partir de frutos secos hidratados y procesados, replica la textura suave del queso con un perfil nutricional diferente.

En esta nueva entrega de Guía Coto × Infobae — Especial Recetas Fit, la propuesta son canelones de zucchini rellenos de ricota de almendras: una opción para quienes buscan incorporar preparaciones vegetales al menú semanal sin sacrificar el disfrute en la mesa.

Ricota de almendras: cómo se construye un relleno sin lácteos

El relleno es el corazón de este plato. Las almendras peladas, previamente hidratadas en agua, se procesan junto con jugo de limón, agua tibia, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada hasta obtener una pasta cremosa de textura similar a la ricota tradicional.

Omitir la hidratación previa es un error que afecta el resultado final: sin ese paso, la almendra no se ablanda lo suficiente y el procesado genera una consistencia granulosa que pierde la untuosidad que define al relleno.

Inhouse COTO CICSA
El prensado firme de las láminas de zucchini solapadas antes de enrollar garantiza que el canelón mantenga la forma y no se abra al momento de servir (Flora Producciones)

La ralladura de limón suma una nota cítrica que perfuma el conjunto y aporta frescura al contraste con el zucchini. La nuez moscada, en cambio, opera en un registro más profundo y añade complejidad aromática sin dominar el perfil general.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Elaboración de la ricota de almendras: 10 minutos (más tiempo de hidratación previo).

Preparación del zucchini: 10 minutos (corte y dorado en sartén).

Armado y presentación: 10 minutos

Los ingredientes necesarios son:

  • 2 zucchinis medianos firmes
  • 150 g de almendras peladas
  • Jugo de 1/2 limón
  • Ralladura de 1/2 limón
  • Aceite verde de hierbas
  • Sal, pimienta y nuez moscada
  • Salsa fileto

Para simplificar los preparativos, el catálogo digital de Coto permite reunir todos estos ingredientes en un solo pedido y recibirlos directamente en casa.

El paso a paso para canelones que no se desarman

  1. Hidratar las almendras peladas en agua durante al menos dos horas. Procesarlas junto con el jugo de limón, agua tibia, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada hasta obtener una pasta cremosa de textura similar a la ricota.
  2. Lavar los zucchinis y cortar láminas finas a lo largo.
  3. Dorar las láminas levemente de cada lado en una sartén caliente.
  4. Disponer tres o cuatro láminas de zucchini solapadas horizontalmente sobre una tabla limpia.
  5. Colocar una porción del relleno de almendras en un extremo y enrollar con firmeza hasta formar el canelón.
  6. Servir con salsa fileto y terminar con un hilo de aceite verde de hierbas.
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La ricota de almendras hidratadas y procesadas con jugo de limón y nuez moscada replica la textura suave del queso sin necesidad de lácteos (Flora Producciones)

El zucchini como reemplazo de la pasta

Este vegetal es el soporte del canelón por razones concretas. Su textura firme permite cortarlo en láminas delgadas sin que se rompa, y su sabor neutro no compite con el relleno, sino que lo complementa. El dorado breve en sartén aporta una crocantez sutil en la superficie que contrasta con la suavidad de la ricota de almendras en el interior.

El grosor del corte es un factor determinante. Láminas demasiado gruesas dificultan el enrollado; demasiado finas, se rompen al manipularlas. Un espesor de entre 2 y 3 milímetros resulta el punto de equilibrio para lograr un canelón que mantenga la forma y sea fácil de servir.

Solapar tres o cuatro láminas antes de colocar el relleno garantiza que el canelón no se abra durante el armado ni al momento de presentarlo en el plato.

Una propuesta vegetal para el menú cotidiano

Dentro del Especial Recetas Fit de Guía Coto × Infobae, estos canelones se suman como una alternativa concreta para incorporar preparaciones vegetales al almuerzo de la semana. La combinación de zucchini, almendras y limón ofrece grasas saludables, fibra y un perfil aromático que distingue al plato de las opciones más convencionales.

La salsa fileto aporta acidez y color, y completa la presentación con un elemento familiar que ancla el plato en un registro reconocible. El aceite verde de hierbas, finalmente, suma frescura y un toque visual que eleva la presentación sin complejizar la elaboración.

Prescindir de la pasta y los lácteos no implica resignar sabor ni sofisticación en la mesa.

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