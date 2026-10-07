Del diagnóstico tardío a la acción temprana: el desafío de la salud pulmonar en América Latina

La salud pulmonar es uno de los indicadores más claros de la capacidad de respuesta de los sistemas de salud (AstraZeneca)

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Los sistemas de salud en Latinoamérica enfrentan una presión creciente por las enfermedades respiratorias. Factores estructurales, como la contaminación del aire, continúan influyendo en la salud pulmonar y contribuyen a millones de muertes prematuras cada año, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

En la región, el mayor desafío es que sean detectadas oportunamente y que la población acceda a una atención adecuada antes de que la patología esté avanzada. El asma, la EPOC y el cáncer de pulmón se encuentran entre las principales causas de mortalidad y discapacidad, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

Reportes recientes dieron a conocer que las enfermedades respiratorias crónicas provocan más de 500.000 muertes anuales en Latinoamérica. Frente a este panorama, el diagnóstico temprano resulta fundamental para cambiar el pronóstico de los pacientes.

Diagnóstico temprano: el punto crítico

“El desafío es lograr que las personas accedan oportunamente a los estudios necesarios y que los sistemas de salud identifiquen los casos antes de que la enfermedad avance. La detección temprana requiere no solo tecnología, sino también mayor concientización, acceso ágil a estudios de imagen y redes de atención capaces de actuar rápidamente ante los primeros signos de sospecha”, afirmó Alexandre Gibim, vicepresidente de AstraZeneca para Latinoamérica.

Particularmente, en lo que respecta al cáncer de pulmón, más de la mitad de los diagnósticos se realizan en etapas avanzadas. La supervivencia a cinco años cae al 5% en estos casos, frente al 65 % en etapas tempranas.

“La detección precoz requiere más que tecnología: requiere campañas de concientización, acceso oportuno a estudios de imágenes y una red de atención capaz de actuar rápidamente frente a los primeros signos de sospecha”, sostuvo el Dr. Claudio Martin (MN 82958), jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming y jefe de Oncología del Hospital María Ferrer.

La prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano de enfermedades respiratorias salvan vidas (AstraZeneca)

Según algunas fuentes, la atención tardía puede ser de 10 a 60 veces más costosa que la intervención preventiva, por hospitalizaciones, complicaciones y pérdida de productividad. El diagnóstico tardío, además, aumenta la presión sobre sistemas fragmentados.

En este escenario, en 2025 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución sobre salud pulmonar que llamó a los Estados Miembros a establecer o fortalecer programas integrales que articulen la prevención, la detección y el diagnóstico tempranos y el tratamiento, además de intensificar el control del tabaquismo y la contaminación del aire.

Innovación tecnológica: del dato a la atención continua

Fortalecer la detección a tiempo requiere sumar al primer nivel de atención, herramientas digitales y rutas claras de derivación. En ese sentido, la región ya implementa estrategias para poblaciones de alto riesgo.

La incorporación de inteligencia artificial, diagnóstico digital y modelos de atención conectados está cambiando el abordaje de esta patología. De hecho, tecnologías como la radiografía asistida por IA, el análisis de datos clínicos y la telemedicina contribuyen con el diagnóstico oportuno y mejoran la continuidad del cuidado, incluso en contextos limitados.

En la Argentina, actores del sistema promueven el uso de la tomografía computarizada de baja dosis para detectar lesiones sospechosas de cáncer de pulmón antes de la aparición de síntomas. En Perú, Consultorio Amazonas combina inteligencia artificial, evaluación de riesgo y rutas de derivación para acompañar a las personas desde la identificación inicial hasta el diagnóstico y tratamiento. En Colombia, Oculus utiliza evaluaciones digitales de riesgo y navegación de pacientes para facilitar la detección oportuna y el seguimiento de enfermedades respiratorias.

“La principal barrera sigue siendo la falta de informaciónsobre las herramientas disponibles. Si queremos diagnosticar antes, necesitamos acercar estos recursos a las poblaciones de mayor riesgo”, aseguró el Dr. Martin.

El desafío de detectar a tiempo el cáncer de pulmón

Dentro de la agenda de salud pulmonar, el cáncer de pulmón presenta un desafío particular: en sus primeras etapas puede no generar síntomas o estos pueden confundirse con afecciones respiratorias comunes. Por ello, muchos casos se identifican cuando la enfermedad ya ha avanzado.

Cambiar esta realidad exige la colaboración entre autoridades, instituciones de salud, sociedades médicas, academia, organizaciones de pacientes y sector privado para identificar a las personas con mayor riesgo, ampliar el acceso a la tomografía computarizada de baja dosis y establecer rutas que conecten la detección con el diagnóstico y el tratamiento. En la Argentina, actores del sistema ya impulsan la incorporación de esta tecnología para poblaciones de alto riesgo.

“Asegurar que las personas con mayor riesgo tengan acceso a métodos de detección temprana es una de las oportunidades más importantes para reducir la carga del cáncer de pulmón y mejorar los resultados en salud”, detalló el Dr. Martin.

Dr. Claudio Martin, jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming y jefe de Oncología del Hospital María Ferrer (AstraZeneca)

Desafíos clave

Fragmentación entre niveles de atención

Acceso desigual a especialistas

Bajo conocimiento de herramientas de diagnóstico temprano

Necesidad de campañas de concientización y acceso a estudios de imágenes

Importancia de rutas de derivación claras y tecnología integrada

Colaboración entre sectores para una mayor equidad

Factores como el tabaquismo y la calidad del aire siguen impactando, pero el objetivo central es que la población llegue antes al sistema.

En este contexto, el trabajo conjunto entre sector público, privado y sociedad civil se posiciona como un elemento clave para fortalecer las capacidades diagnósticas, optimizar recursos y promover modelos innovadores adaptados a la realidad local.

La integración tecnológica, la capacitación de equipos y el desarrollo de rutas de atención coordinadas son esenciales para reducir brechas de acceso y mejorar la respuesta ante los desafíos de la salud pulmonar.