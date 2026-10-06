Infobae Talks Marca Empleadora: las claves para atraer y desarrollar talento en un nuevo escenario laboral

Agostina Scioli, host de Infobae Talks (Maximiliano Luna)

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El mundo del trabajo cambió de manera profunda y, con él, el vínculo entre las personas y las organizaciones. Captar y retener talento ya no se limita a ofrecer un buen puesto: la cultura interna, el estilo de liderazgo, las oportunidades de crecimiento, la flexibilidad y la experiencia cotidiana de quienes integran una compañía ganaron un peso cada vez mayor en esa ecuación.

En ese contexto, la marca empleadora se transformó en un desafío estratégico que interpela a cualquier organización. Cómo seducir a las nuevas generaciones, construir culturas que acompañen la transformación de los negocios y repensar las formas de liderar son algunos de los interrogantes que va a recorrer la próxima edición de Infobae Talks, un ciclo que convoca a referentes de diez compañías de sectores muy distintos, unidas por el mismo desafío de gestionar el talento en un escenario laboral en constante movimiento.

Cultura organizacional como eje de la estrategia

Uno de los ejes del encuentro será la mirada de Unilever sobre la gestión del talento en un contexto de carreras cada vez menos lineales. Silvina D’Onofrio, gerente de Talent Acquisition y Employer Brand de Unilever Cono Sur, va a analizar cómo cambió la forma en que las personas entienden su desarrollo profesional y qué nuevas capacidades empiezan a volverse relevantes frente a esos cambios.

La ejecutiva también va a repasar las iniciativas que la compañía despliega para sostener su cultura laboral y los beneficios que reciben sus colaboradores.

L’Oréal llevará al encuentro una perspectiva centrada en el vínculo entre la compañía y quienes se incorporan a ella. María Jimena Belloso, directora de Recursos Humanos en L’Oréal Groupe Argentina, va a explicar por qué la firma prefiere hablar de “adhesión mutua” en lugar de retención de talento y qué lugar ocupa la inteligencia artificial en su gestión de Recursos Humanos.

Belloso también va a describir qué significa ser una organización basada en competencias y qué herramientas utiliza para acompañar el desarrollo de sus equipos.

Desde Personal, la propuesta girará en torno a la ampliación del ecosistema de negocios de la compañía y su impacto en la experiencia del colaborador. Luciana Dau, manager de Internal Comms & Employer Brand, va a contar cómo iniciativas como KM 26, CEL y 2X2 Studio se integran a esa estrategia de comunicación interna.

La cercanía como valor central atraviesa la propuesta de Sancor Salud. Mauro Storero, gerente de Capital Humano de la compañía, va a abordar cómo se traduce esa cultura en la práctica dentro de una organización con alcance nacional y qué perfil de liderazgo considera ideal para acompañar equipos en contextos cambiantes.

Liderazgo y transformación en organizaciones diversas

Naranja X aportará una mirada centrada en los resultados concretos de una estrategia de marca empleadora. Érica Reynoso, Chief People Officer de la fintech, va a detallar los pilares de esa estrategia y de qué manera la inteligencia artificial se incorporó al proceso de atracción y selección de talento digital.

La escala y la diversidad de operaciones marcan la agenda de Aramark. Tamara Chichik, gerente de Recursos Humanos de la compañía en la Argentina, va a presentar su rol dentro de las organizaciones a las que presta servicios y cómo gestiona una cultura común entre casi 2.000 personas distribuidas en industrias muy diferentes.

Chichik también va a repasar los reconocimientos que obtuvo Aramark por su gestión de personas y los desafíos que le quedan por delante.

El concepto de transformación cultural será el eje de la charla con Grupo IRSA. Jonathan Silberstein, Chief Human Resources Officer de la compañía, va a explicar qué significa la idea de “la valentía de hacerlo real” y cómo ese lema se traduce en decisiones cotidianas.

Silberstein también va a reflexionar sobre cómo acompañar a equipos que fueron exitosos con prácticas que el contexto actual exige modificar.

Talento joven, tecnología y capacidades para el futuro

YPF atraviesa un momento de expansión que la coloca en el centro de la conversación energética regional. Florencia Tiscornia, vicepresidente de Personas y Cultura de la compañía, va a describir las claves para gestionar una organización en esa etapa y proyectar a la Argentina en el mapa energético mundial.

Tiscornia también va a analizar cómo el entorno de trabajo influye en la productividad y la salud de los equipos.

Las nuevas demandas de los trabajadores ocupan un lugar central en la agenda de Nestlé. María Fernanda Amado, directora de RRHH, Legales y Compliance de la compañía en Argentina, Uruguay y Paraguay, va a exponer qué significa poner a las personas en el centro de la estrategia y qué brechas detecta entre la formación de los jóvenes y las demandas del mercado laboral.

Amado también va a abordar cómo construir equipos donde conviven distintas generaciones sin que esa diversidad se convierta en un obstáculo.

El pasaje de un modelo centrado en el puesto a uno basado en habilidades atraviesa la propuesta de Farmacity. Fernando Radaelli, owner de Dominio Cultural de la compañía, va a plantear qué lugar tendrán el reskilling, el upskilling y la inteligencia artificial en la preparación de los equipos del Ecosistema Farmacity.

Un diagnóstico compartido sobre el futuro del trabajo

Las diez compañías que participan de esta edición pertenecen a sectores tan diversos como el consumo masivo, la cosmética, las telecomunicaciones, la salud, los servicios financieros, el real estate, la energía y el retail farmacéutico. Sin embargo, comparten un diagnóstico que atraviesa toda la conversación: la marca empleadora dejó de ser un ejercicio de comunicación para convertirse en una experiencia concreta, medible y en permanente revisión.

Los ejes temáticos del encuentro —cultura, liderazgo, inclusión, tecnología y nuevas formas de trabajar— no se presentan como compartimentos aislados, sino como piezas de una misma transformación que exige a las organizaciones adaptarse con la misma velocidad con la que cambian las expectativas de quienes las integran.

Infobae Talks Marca Empleadora podrá verse el martes 13 de octubre desde las 16 horas, a través de la Home y el canal oficial de YouTube de Infobae.