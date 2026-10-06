Del expediente al celular: cómo cambia el trabajo cotidiano de los abogados

Cada vez más abogados incorporan herramientas digitales para optimizar el seguimiento diario de sus causas (Imagen ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana para el ámbito jurídico. Resumir expedientes, rastrear antecedentes o redactar un escrito en minutos ya forma parte de la rutina de muchos estudios.

Por otro lado, las grandes tecnológicas también miran hacia ese mercado. A fines de agosto, Google presentó Gemini Enterprise for Legal, un conjunto de herramientas pensado para bufetes que promete automatizar tareas administrativas y funciones especializadas.

Sin embargo, esas soluciones apuntan sobre todo a firmas internacionales como Freshfields o Cleary Gottlieb. La pregunta es qué ocurre con el abogado independiente o el estudio pequeño del interior argentino, que maneja sus causas entre agendas de papel, planillas y mensajes de WhatsApp.

Un estudio jurídico en la nube

En ese contexto surgió MIABOGADO.com.ar, una plataforma argentina que reúne en un solo entorno digital la captación de clientes, la gestión de causas y herramientas de asistencia automatizada. Su lema lo resume: más que otra IA para abogados, pretende ser el estudio jurídico en la nube.

Según Ernesto Clavijo, su CEO, el diferencial no está en redactar escritos, algo que ya hacen muchos sistemas. La apuesta consiste en integrar todo el circuito profesional: desde el primer contacto con un cliente hasta el seguimiento diario del expediente.

El proyecto nació de una necesidad concreta: acercar a quien tiene un problema legal con el especialista adecuado según materia y jurisdicción. Durante el desarrollo, sus creadores advirtieron que gran parte de los letrados todavía administra su trabajo con herramientas desconectadas entre sí.

En la práctica, cualquier abogado del país puede registrarse y ofrecer sus servicios sin costo. El usuario, en tanto, ingresa a la aplicación, consulta a la IA para orientarse y elige un profesional por especialidad y provincia.

Los estudios jurídicos pueden acceder a herramientas de gestión y asistencia automatizada desde distintos dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para las personas que buscan asesoramiento, el uso es gratuito en todos los casos. Los letrados, por su parte, solo pagan una suscripción si toman una causa originada en la plataforma, ya que esos asuntos deben gestionarse desde el Escritorio Virtual.

Herramientas para el trabajo cotidiano

El escritorio virtual concentra la administración de clientes, expedientes, trámites, documentación, audiencias y vencimientos. Funciona desde una computadora o un celular, de modo que un estudio chico accede a recursos propios de estructuras mucho más grandes.

Uno de sus componentes centrales es una agenda inteligente que envía recordatorios y alertas, incluso por WhatsApp. En la abogacía, olvidar una reunión resulta molesto; pasar por alto un plazo procesal puede tener consecuencias graves.

A eso se suma un asistente de IA orientado al derecho argentino. Colabora en la redacción de demandas, contestaciones, recursos, oficios, cédulas y cartas documento, en español o inglés, y también sugiere estrategias y prepara preguntas para testigos y peritos.

Frente al riesgo de las llamadas alucinaciones, la plataforma apunta a que cada respuesta indique sus fuentes para que el abogado pueda verificarlas. “La última palabra siempre tiene que ser del profesional”, sostiene Clavijo.

Por otro lado, pocas escenas son tan habituales en un estudio como el llamado de alguien que pregunta qué pasó con su juicio. La plataforma busca resolverlo: cada movimiento que el abogado carga queda visible en la app y genera un aviso por WhatsApp.

El escritorio virtual permite administrar causas y vencimientos desde una computadora o un celular (Imagen ilustrativa Infobae)

Este servicio tampoco tiene costo para el usuario y está disponible las 24 horas, todos los días del año. Así, el vínculo gana transparencia y el estudio se libera de consultas repetitivas. Lejos de enfriar la relación, Clavijo sostiene que la tecnología devuelve tiempo. Ese margen puede destinarse a escuchar, analizar el caso, negociar y definir una estrategia.

Una red federal de abogados

Argentina es un país extenso, y un abogado sanjuanino puede necesitar iniciar una causa en Córdoba, Mendoza o Buenos Aires. Hoy esa coordinación suele resolverse con correos, mensajes y algún colega conocido.

Por eso, la plataforma propone una comunidad de profesionales de distintas jurisdicciones que comparten la gestión y el seguimiento de un expediente dentro del mismo escritorio.

En palabras de su CEO, la idea es democratizar la estructura de los grandes estudios. Un letrado independiente, organizado y conectado con colegas, deja de trabajar en soledad.

Respecto al costo, la suscripción al Escritorio Virtual tiene un valor de $9.900 mensuales e incluye acceso completo a la IA, la agenda, la gestión de expedientes y la búsqueda de jurisprudencia. Según la empresa, el precio apunta a llegar también a los recién recibidos, el grupo que más necesita ese respaldo.