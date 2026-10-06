In House

Del expediente al celular: cómo cambia el trabajo cotidiano de los abogados

La plataforma MIABOGADO.com.ar integra asistencia automatizada, seguimiento de causas y una red federal de profesionales en un mismo entorno

MiAbogado para uso de Inhouse
Cada vez más abogados incorporan herramientas digitales para optimizar el seguimiento diario de sus causas (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana para el ámbito jurídico. Resumir expedientes, rastrear antecedentes o redactar un escrito en minutos ya forma parte de la rutina de muchos estudios.

Por otro lado, las grandes tecnológicas también miran hacia ese mercado. A fines de agosto, Google presentó Gemini Enterprise for Legal, un conjunto de herramientas pensado para bufetes que promete automatizar tareas administrativas y funciones especializadas.

Sin embargo, esas soluciones apuntan sobre todo a firmas internacionales como Freshfields o Cleary Gottlieb. La pregunta es qué ocurre con el abogado independiente o el estudio pequeño del interior argentino, que maneja sus causas entre agendas de papel, planillas y mensajes de WhatsApp.

Un estudio jurídico en la nube

En ese contexto surgió MIABOGADO.com.ar, una plataforma argentina que reúne en un solo entorno digital la captación de clientes, la gestión de causas y herramientas de asistencia automatizada. Su lema lo resume: más que otra IA para abogados, pretende ser el estudio jurídico en la nube.

Según Ernesto Clavijo, su CEO, el diferencial no está en redactar escritos, algo que ya hacen muchos sistemas. La apuesta consiste en integrar todo el circuito profesional: desde el primer contacto con un cliente hasta el seguimiento diario del expediente.

El proyecto nació de una necesidad concreta: acercar a quien tiene un problema legal con el especialista adecuado según materia y jurisdicción. Durante el desarrollo, sus creadores advirtieron que gran parte de los letrados todavía administra su trabajo con herramientas desconectadas entre sí.

En la práctica, cualquier abogado del país puede registrarse y ofrecer sus servicios sin costo. El usuario, en tanto, ingresa a la aplicación, consulta a la IA para orientarse y elige un profesional por especialidad y provincia.

MiAbogado para uso de Inhouse
Los estudios jurídicos pueden acceder a herramientas de gestión y asistencia automatizada desde distintos dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para las personas que buscan asesoramiento, el uso es gratuito en todos los casos. Los letrados, por su parte, solo pagan una suscripción si toman una causa originada en la plataforma, ya que esos asuntos deben gestionarse desde el Escritorio Virtual.

Herramientas para el trabajo cotidiano

El escritorio virtual concentra la administración de clientes, expedientes, trámites, documentación, audiencias y vencimientos. Funciona desde una computadora o un celular, de modo que un estudio chico accede a recursos propios de estructuras mucho más grandes.

Uno de sus componentes centrales es una agenda inteligente que envía recordatorios y alertas, incluso por WhatsApp. En la abogacía, olvidar una reunión resulta molesto; pasar por alto un plazo procesal puede tener consecuencias graves.

A eso se suma un asistente de IA orientado al derecho argentino. Colabora en la redacción de demandas, contestaciones, recursos, oficios, cédulas y cartas documento, en español o inglés, y también sugiere estrategias y prepara preguntas para testigos y peritos.

Frente al riesgo de las llamadas alucinaciones, la plataforma apunta a que cada respuesta indique sus fuentes para que el abogado pueda verificarlas. “La última palabra siempre tiene que ser del profesional”, sostiene Clavijo.

Por otro lado, pocas escenas son tan habituales en un estudio como el llamado de alguien que pregunta qué pasó con su juicio. La plataforma busca resolverlo: cada movimiento que el abogado carga queda visible en la app y genera un aviso por WhatsApp.

MiAbogado para uso de Inhouse
El escritorio virtual permite administrar causas y vencimientos desde una computadora o un celular (Imagen ilustrativa Infobae)

Este servicio tampoco tiene costo para el usuario y está disponible las 24 horas, todos los días del año. Así, el vínculo gana transparencia y el estudio se libera de consultas repetitivas. Lejos de enfriar la relación, Clavijo sostiene que la tecnología devuelve tiempo. Ese margen puede destinarse a escuchar, analizar el caso, negociar y definir una estrategia.

Una red federal de abogados

Argentina es un país extenso, y un abogado sanjuanino puede necesitar iniciar una causa en Córdoba, Mendoza o Buenos Aires. Hoy esa coordinación suele resolverse con correos, mensajes y algún colega conocido.

Por eso, la plataforma propone una comunidad de profesionales de distintas jurisdicciones que comparten la gestión y el seguimiento de un expediente dentro del mismo escritorio.

En palabras de su CEO, la idea es democratizar la estructura de los grandes estudios. Un letrado independiente, organizado y conectado con colegas, deja de trabajar en soledad.

Respecto al costo, la suscripción al Escritorio Virtual tiene un valor de $9.900 mensuales e incluye acceso completo a la IA, la agenda, la gestión de expedientes y la búsqueda de jurisprudencia. Según la empresa, el precio apunta a llegar también a los recién recibidos, el grupo que más necesita ese respaldo.

Temas Relacionados

MiAbogadoAsistencia JudicialJusticiaIAInteligencia Artificial

Más Noticias

ShopGallery: donde las marcas del mundo se encuentran con lo mejor de Argentina

Con presencia en 7 terminales de la red de Aeropuertos Argentina y una tienda online con envíos a todo el país, propone llevar a cada rincón del territorio una parte de aquello que hace especial a la experiencia de viajar: encontrar productos, marcas y oportunidades que sorprenden

ShopGallery: donde las marcas del mundo se encuentran con lo mejor de Argentina

Núñez: licitan un lote sobre Avenida del Libertador con 10.000 metros cuadrados construibles, promovido por Toribio Achával

Fundación FLENI ofrece el predio de 655 metros cuadrados en esquina. La apertura de ofertas será el 13 de octubre y el valor base es de USD 10 millones

Núñez: licitan un lote sobre Avenida del Libertador con 10.000 metros cuadrados construibles, promovido por Toribio Achával

Fondo de Asistencia Laboral: qué deberán hacer las empresas antes de noviembre y cuándo podrán usar los recursos

Desde el 1° de noviembre, los empleadores privados alcanzados deberán aportar recursos a una cuenta individual y definir cómo administrarán ese patrimonio destinado a contingencias por desvinculaciones

Fondo de Asistencia Laboral: qué deberán hacer las empresas antes de noviembre y cuándo podrán usar los recursos

Reforma laboral y FAL: cómo cambia la planificación de las empresas

La entrada en vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral, prevista para el 1° de noviembre, propone nuevas herramientas para anticipar contingencias, administrar recursos y evaluar decisiones de expansión. Grupo ST acompaña a las empresas en este contexto

Reforma laboral y FAL: cómo cambia la planificación de las empresas

Comercio agéntico: cómo la inteligencia artificial está cambiando las compras online

Tiendanube analiza el avance de los asistentes capaces de intervenir en las decisiones de consumo, desde la búsqueda de alternativas hasta la preparación de órdenes de compra

Comercio agéntico: cómo la inteligencia artificial está cambiando las compras online

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sandra Bullock, a los 62: así es la rutina de ejercicio y alimentación que acompaña su regreso al cine

Sandra Bullock, a los 62: así es la rutina de ejercicio y alimentación que acompaña su regreso al cine

Rosario: archivaron la denuncia contra tres psicólogas señaladas por presuntos falsos informes de abuso sexual infantil

Casación confirmó condenas por la estafa de Bolsafe que dejó 459 damnificados en Santa Fe

Caputo habló sobre un eventual triunfo de Bolsonaro en Brasil: “Agrega una afinidad política que hace la diferencia”

Un informe reveló que muere una persona bajo custodia cada 16 horas

INFOBAE AMÉRICA

Líbano y Reino Unido realizarán ejercicios militares conjuntos con participación de tropas de Estados Unidos, Francia e Italia

Líbano y Reino Unido realizarán ejercicios militares conjuntos con participación de tropas de Estados Unidos, Francia e Italia

Régimen cubano evalúa nuevas obligaciones sociales para los negocios privados, en medio de la crisis que golpea la isla

Centro de Tecnología Agropecuaria podrá importar y exportar semillas de El Salvador

El Ministerio de Energía y Minas reglamenta la exención temporal de impuestos a cuatro combustibles en Guatemala

Barítono costarricense Kevin Godínez debutará en La Scala de Milán con dos papeles en octubre

ETRETENIMIENTO

Así fueron los últimos mensajesde Gypsy Rose Blanchard con su exprometido antes de su muerte

Así fueron los últimos mensajesde Gypsy Rose Blanchard con su exprometido antes de su muerte

Michael Douglas cuenta cómo intentaron atacarlo con una aguja infectada de VIH durante los Premios Oscar de 1992

Constance Zimmer, estrella de ‘Entourage’, revela su diagnóstico de cáncer de mama

Joe Jonas reveló cuál es la rutina que usa para el cuidado de su piel: “Pensaba que estaba bien con lavarme la cara por la noche”

James Van Der Beek tenía planes para regresar a ‘Dawson’s Creek’ antes de su muerte