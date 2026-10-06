Cómo una cena en Buenos Aires reunió los sabores y vinos de la Patagonia y Mendoza

El restaurante de Bodega Del Fin Del Mundo y Karas Wines recibió a Zonda, de Bodega Lagarde, para la cuarta edición de su ciclo “La Mesa compartida” (BDFM)

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Una propuesta gastronómica puede funcionar como un recorrido por paisajes, productos y estilos de elaboración sin necesidad de trasladarse cientos de kilómetros. La Mesa Compartida, el ciclo colaborativo de Bravado, reúne a bodegas y restaurantes de distintas regiones argentinas en experiencias diseñadas para una noche única.

El miércoles 30 de septiembre, el restaurante de Bodega Del Fin Del Mundo y Karas Wines, ubicado en Vicente López, provincia de Buenos Aires, recibió a Zonda “Cocina de Paisaje”, el espacio gastronómico de Bodega Lagarde, para la cuarta edición de la propuesta. La consigna fue reunir la identidad de la Patagonia y Mendoza a través de un menú de seis pasos y una selección de vinos de ambas bodegas.

Bajo la premisa “2 bodegas | 1 experiencia”, los cocineros trabajaron sobre productos de estación, técnicas contemporáneas y maridajes pensados para acompañar cada plato. El resultado fue una cena que puso el foco en los ingredientes, los vinos y el diálogo entre dos territorios con perfiles productivos diferentes.

A lo largo del menú, los productos de estación y las etiquetas de ambas bodegas dieron forma a una experiencia construida entre los dos equipos (BDFM)

La Mesa Compartida une cocinas, vinos y territorios

El ciclo nació como una plataforma de intercambio entre Bravado y restaurantes o bodegas de distintas zonas del país. Cada convocatoria plantea una colaboración puntual: el equipo anfitrión abre su cocina, los invitados aportan su enfoque y ambos desarrollan una propuesta exclusiva para una sola noche.

Cada edición conserva así una identidad propia gracias a esta dinámica. Los platos no replican de manera literal las cartas habituales de los restaurantes participantes, sino que surgen del trabajo conjunto entre cocineros, sommeliers y equipos de servicio. De ese modo, el formato busca trasladar a Buenos Aires parte de la personalidad gastronómica de cada destino invitado.

Para esta cuarta fecha, el eje fue “Patagonia + Mendoza”. La combinación reunió la cocina argentina contemporánea de Bravado, vinculada a la estacionalidad, con el enfoque de Zonda, donde el producto local, el vino y el entorno mendocino forman parte de una misma mirada culinaria.

“Con La Mesa Compartida buscamos que Bravado sea un espacio donde cada invitado pueda traer su propia mirada y, al mismo tiempo, construir algo nuevo junto a nuestro equipo. Después de varias ediciones, lo más interesante es ver cómo el ciclo se transforma con cada encuentro”, explicó Juliana Del Águila Eurnekian, presidenta de Bodega Del Fin Del Mundo y Karas Wines, sobre el sentido del ciclo.

“Zonda tiene una identidad muy definida alrededor del producto, el vino y el territorio mendocino, y nos entusiasma poner esa mirada en diálogo con la propuesta de Bravado”, agregó.

Espárragos con limón y holandesa, y peras al vino con sambayón de Chardonnay: dos de los pasos del menú creado por los equipos de Bravado y Zonda (BDFM)

La cocina de Patagonia y Mendoza en seis pasos

El recorrido gastronómico abrió con una secuencia de tres snacks que presentó distintos contrastes de textura, acidez y profundidad: una tarteleta de cebolla y queso manchego; una preparación de chocolate blanco, coliflor y vinagre; y un bocado de hongo, tomate y alga. La bienvenida estuvo acompañada por Lagarde Extra Brut Blend NV.

Después llegaron los espárragos con limón y salsa holandesa. El plato se sirvió junto a FIN Single Vineyard Chardonnay 2023, de Bodega Del Fin Del Mundo, una etiqueta que acompañó la frescura vegetal y cítrica de la preparación.

Pesca escabechada fue el siguiente paso del menú. El plato incorporó beurre blanc herbal y papa, con un maridaje de Proyecto Hermanas Semillón 2025, de Lagarde. Esa elección permitió sumar una variedad blanca con presencia en la historia vitivinícola mendocina a una secuencia centrada en la cocina de producto.

El momento principal reunió bife ancho Angus 100% de pastura y hortalizas de primavera. La carne se acompañó con dos tintos de perfiles distintos, servidos en paralelo: FIN Single Vineyard Cabernet Franc 2023, de Bodega Del Fin Del Mundo, y Primeras Viñas Malbec 2021, de Lagarde.

Servir dos copas para un mismo plato permitió comparar estilos y orígenes en la mesa. El Cabernet Franc patagónico y el Malbec mendocino ofrecieron una forma de recorrer, desde el vino, las particularidades de ambas regiones y sus interpretaciones sobre las variedades tintas.

Hacia el final, la cena presentó un prepostre de manzanas, lima y romero. El cierre dulce combinó peras al vino con sambayón de Chardonnay, acompañado por FIN Single Vineyard Late Harvest 2024, de Bodega Del Fin Del Mundo.

Los vinos de Bodega Del Fin Del Mundo y Lagarde acompañaron cada paso del menú y reunieron en las copas la identidad de la Patagonia y de Mendoza (BDFM)

Zonda y Bravado comparten una mirada sobre el producto

Con una cocina ligada al producto local, al vino y al paisaje mendocino, el restaurante llevó a Vicente López parte de la mirada que desarrolla junto a Bodega Lagarde. Bajo la dirección gastronómica de Augusto García, el establecimiento revalidó en 2026, por tercer año consecutivo, su Estrella Michelin y su Estrella Verde.

Esa distinción reconoce dos dimensiones de la propuesta de Zonda: la calidad de su cocina y el trabajo asociado a prácticas de sostenibilidad. Para la cena en Vicente López, dicha perspectiva se integró al formato de La Mesa Compartida a través de ingredientes de temporada y vinos seleccionados por los dos proyectos.

En este formato, el maridaje excede la elección de una etiqueta para cada plato. Los vinos acompañan el recorrido gastronómico y permiten contrastar variedades, climas y formas de elaboración vinculadas con la Patagonia y Mendoza.

Durante la cena, el servicio sumó copas Volf, aguas italianas S.Pellegrino y Acqua Panna, además del acompañamiento de Turismo Doss y su hotel en Buenos Aires. Esos aportes completaron el servicio de una mesa diseñada alrededor de la cocina, el vino y la hospitalidad.

Próximas cenas de La Mesa Compartida en Vicente López

El ciclo comenzó en mayo con Bistró Humberto Canale. Luego recibió a Osadía de Crear, el restaurante de Bodega Susana Balbo, y en agosto convocó a Pausa, de El Porvenir de Cafayate. La edición junto a Zonda fue el cuarto encuentro del año.

Dos nuevas fechas ya forman parte del calendario. El 28 de octubre, Bravado recibirá a Piedra Infinita, el restaurante de Familia Zuccardi. El 25 de noviembre, la propuesta continuará con Riccitelli Bistró, de Riccitelli Wines.

Las cenas forman parte de la agenda que Bravado desarrolla desde su apertura, en octubre de 2025. La cocina argentina contemporánea convive allí con vinos, música en vivo y experiencias especiales que buscan acercar al público a personas, bodegas y proyectos de distintas regiones.

Quienes siguen de cerca la gastronomía y el vino argentino encuentran en este formato una oportunidad para conocer el trabajo de cocinas que habitualmente se desarrollan lejos de la ciudad. La combinación entre Patagonia, Mendoza, productos de estación y etiquetas de bodega permite que cada mesa tenga un recorrido propio.

Bravado se encuentra en Avenida del Libertador 1410, en Vicente López, y cuenta con valet parking incluido, con ingreso por la calle Vergara. Las próximas fechas del ciclo serán el 28 de octubre y el 25 de noviembre. Para hacer reservas se puede ingresar aquí.