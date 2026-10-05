Núñez: licitan un lote sobre Avenida del Libertador con 10.000 metros cuadrados construibles, promovido por Toribio Achával

Las vistas abiertas hacia el Río de la Plata, uno de los principales atributos del predio (Toribio Achaval)

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En el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires, encontrar tierra disponible para desarrollar se volvió una tarea cada vez más compleja. La mayoría de los lotes ubicados sobre los grandes ejes ya cuenta con edificaciones existentes, y las oportunidades que aparecen suelen captar rápidamente la atención del sector.

Dentro de ese mapa, la Avenida del Libertador ocupa un lugar especial. Su perfil residencial, la cercanía con el río y el surgimiento de nuevos polos corporativos la convirtieron en una de las arterias más buscadas por desarrolladores e inversores.

En este contexto, la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (FLENI) informa que sale a la venta un terreno ubicado en Av. del Libertador 7580/96, en el barrio de Núñez. La operación se realizará mediante una licitación privada cuya apertura de ofertas está prevista para el 13 de octubre de 2026, con un valor base de USD 10.000.000.

Características y factibilidad constructiva

El inmueble tiene una superficie de 655 metros cuadrados y está conformado por dos parcelas. Se trata de un lote en esquina con frentes sobre tres calles, una configuración poco frecuente en el tejido urbano de la zona.

En concreto, el predio cuenta con 27,40 metros sobre Av. del Libertador, 17,30 metros sobre Jaramillo y 8,66 metros sobre Arribeños. Esta disposición facilita resolver accesos diferenciados para peatones, vehículos y servicios.

El lote tiene 27,40 metros de frente sobre Av. del Libertador (Toribio Achaval)

Ese aspecto resulta clave en el diseño de proyectos residenciales de escala media y alta, así como en emprendimientos de uso mixto. Actualmente, el terreno se encuentra cercado sobre la línea municipal y rodeado por edificios en altura.

Según el código urbanístico porteño, en el lote pueden desarrollarse aproximadamente 10.000 metros cuadrados construibles distribuidos en planta baja y 14 pisos. De ese total, unos 8.000 corresponderían a superficie vendible.

Estos parámetros lo posicionan entre los espacios del corredor con mayor capacidad edificable en relación con su tamaño. Para los desarrolladores, esa ecuación es uno de los factores determinantes a la hora de evaluar la viabilidad de una inversión.

Un entorno en transformación

Núñez es uno de los barrios con mayor desarrollo residencial y comercial del norte porteño. Ofrece propuestas educativas, gastronómicas, deportivas y sociales, además de conexiones de transporte hacia el microcentro y el conurbano bonaerense.

Por otra parte, en la última década el sector atravesó una fuerte transformación impulsada por dos proyectos de gran escala. Uno es el Parque de la Innovación, un área de 12 hectáreas en el ex Tiro Federal que reunirá universidades, empresas tecnológicas y de salud, oficinas y viviendas.

Vista aérea del predio de 655 m², con frentes a Libertador, Jaramillo y Arribeños (Toribio Achaval)

Su desarrollo emblema se levantará en la esquina con Libertador: un complejo de tres torres con basamento comercial, hotel de lujo y residencias premium.

El otro es el Centro Empresarial Libertador, ubicado en el número 7202 de la avenida, con 26 plantas y 60.000 metros cuadrados rentables de oficinas. Ambas iniciativas posicionaron al eje como uno de los principales polos corporativos de categoría A y AAA.

Además, la avenida presenta una particularidad: entre Campos Salles y la Av. General Paz no hay edificación en altura sobre la mano impar. Como resultado, los inmuebles ubicados del lado par disfrutan de vistas despejadas al Río de la Plata.

Sobre esa franja se extiende una sucesión de clubes sociales y deportivos con amplios espacios verdes y predios arbolados. Este cordón funciona como transición entre la trama urbana y la costa, y preserva las visuales de las unidades en altura.

Modalidad de venta

La operación se regirá por un pliego que establece los términos comerciales y los requisitos para presentar ofertas. Este mecanismo permite que distintos interesados compitan en igualdad de condiciones, con plazos y criterios definidos de antemano.

El proceso está orientado a desarrolladores, inversores de tierra y constructoras que tengan en carpeta proyectos residenciales o de uso mixto en la zona norte de la ciudad.

Con esta licitación, queda disponible un terreno poco habitual sobre Avenida del Libertador: una esquina con tres frentes, capacidad para desarrollar cerca de 10.000 metros cuadrados, visuales abiertas hacia el Río de la Plata y un entorno que concentra nuevos desarrollos corporativos y residenciales.

De acuerdo con lo establecido en el pliego, los propietarios designaron a la inmobiliaria Toribio Achával para llevar adelante la gestión comercial del proceso. Quienes necesiten información adicional sobre el pliego y las condiciones comerciales pueden comunicarse al teléfono +54-11 4819-4000 o escribir a info@toribioachaval.com.