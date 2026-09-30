Cuba

Marco Rubio: “Nunca permitiremos que Cuba se convierta en una base de operaciones contra Estados Unidos”

El jefe de la diplomacia de Washington aseguró en Fox News que la Casa Blanca bloqueará cualquier uso de la isla como plataforma hostil mientras Donald Trump continúe en la presidencia y reafirmó que Cuba es un “Estado fallido”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una imagen de archivo durante una conferencia en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 5 de mayo de 2026. Rubio también abordó la situación de Cuba y Taiwán durante la comparecencia. EFE/JIM LO SCALZO
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una imagen de archivo durante una conferencia en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 5 de mayo de 2026. Rubio también abordó la situación de Cuba y Taiwán durante la comparecencia. EFE/JIM LO SCALZO
Guardar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó que Cuba es un “Estado fallido” y sostuvo que la Administración de Donald Trump impedirá que la isla se transforme en una plataforma de operaciones contra la seguridad nacional estadounidense.

“Mientras Trump sea presidente, nunca permitiremos que Cuba se convierta en una base de operaciones contra Estados Unidos”, declaró Rubio en una entrevista con la cadena Fox News.

PUBLICIDAD

El jefe de la diplomacia estadounidense vinculó nuevamente la situación interna de Cuba con los intereses de seguridad de Washington. Fue al menos la tercera vez en lo que va del año que empleó la expresión “Estado fallido” para referirse a la isla.

Rubio no detalló qué medidas podría adoptar Estados Unidos ante esa amenaza, aunque sus declaraciones se suman a una secuencia de advertencias de la Casa Blanca y del Departamento de Estado contra el régimen cubano.

Cuatro hombres, dos con trajes oscuros y dos con uniforme militar, frente a un mapa de Cuba con cadenas, candados y símbolos de dólar tachados.
Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro observan mientras Donald Trump y Marco Rubio señalan a Cuba, representada con cadenas, candados y símbolos de sanciones económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trump también ya calificó a Cuba como un “Estado fallido” ante la ONU

Las palabras de Rubio llegaron pocos días después de la intervención de Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el 23 de septiembre. Durante su discurso en Nueva York, el presidente estadounidense sostuvo que Cuba “está fracasando como nunca antes y caerá”.

PUBLICIDAD

La administración republicana ha endurecido su discurso sobre La Habana, con críticas a la situación económica, política y social de la isla. La definición de “Estado fallido” busca presentar el deterioro cubano como un asunto que excede las fronteras nacionales y tiene implicancias para la seguridad de Estados Unidos.

Trump, sin embargo, introdujo un matiz el 26 de septiembre, cuando aseguró que confía en alcanzar un acuerdo con las autoridades cubanas. El mandatario afirmó entonces que probablemente no sería necesaria una operación militar.

La coexistencia de advertencias públicas y la posibilidad de una negociación mantiene abierta la incertidumbre sobre el próximo paso de Washington frente al régimen cubano.

Oniel Torres, de 44 años, prepara la cena para su esposa embarazada, Claudia Artis, de 24 años, en su casa mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsaba nuevamente el lunes, mientras el gobierno intentaba restablecer el suministro eléctrico tras el apagón nacional del domingo, en La Habana, Cuba, 3 de agosto de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Oniel Torres, de 44 años, prepara la cena para su esposa embarazada, Claudia Artis, de 24 años, en su casa mientras la red eléctrica nacional de Cuba colapsaba nuevamente el lunes, mientras el gobierno intentaba restablecer el suministro eléctrico tras el apagón nacional del domingo, en La Habana, Cuba, 3 de agosto de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Rubio condicionó cualquier cooperación a cambios políticos y económicos

En una advertencia previa, difundida el 23 de septiembre, Rubio planteó que las condiciones en Cuba no mejorarán sin transformaciones profundas. El secretario de Estado sostuvo que el sistema implantado tras la Revolución cubana fracasó luego de más de seis décadas y afirmó que cualquier recuperación requerirá apertura política y económica.

“Las cosas no van a mejorar en Cuba sin que hagan cambios muy sustanciales”, señaló el funcionario.

Rubio también diferenció entre integrantes del régimen. Dijo que Estados Unidos no podría trabajar con quienes, a su juicio, tienen responsabilidad en violaciones de derechos humanos, aunque dejó abierta la puerta a contactos con figuras dispuestas a impulsar una transición hacia la libertad política y económica.

El secretario de Estado consideró que los dirigentes cubanos enfrentan una oportunidad para alterar el rumbo del país, aunque expresó reservas sobre la posibilidad de que adopten esas decisiones. “Tengo esperanza de que lo hagan, pero no confianza”, afirmó.

El planteo de Rubio combina presión diplomática, cuestionamientos al régimen y una oferta condicional de cooperación para quienes promuevan reformas en la isla.

Multitud de personas camina de noche por una calle sosteniendo pancartas con mensajes sobre la luz, antorchas, linternas y un farol.
Una ilustración al estilo óleo representa a familias que se manifiestan de noche en una calle de Cuba con antorchas y pancartas en reclamo por los cortes de energía eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación de Cuba vuelve a ocupar un lugar en la agenda bilateral

Las declaraciones del secretario de Estado muestran que Cuba volvió a ocupar un lugar visible en la agenda exterior de Estados Unidos durante la semana de alto nivel de la ONU. La isla continúa bajo un sistema de partido único, con una economía afectada por la escasez, la inflación, los problemas energéticos y la salida de población.

La referencia de Rubio a una eventual base de operaciones contra Estados Unidos añade una dimensión de seguridad al discurso de Washington. Hasta ahora, la Administración Trump no precisó si esa evaluación está relacionada con la presencia de aliados externos de La Habana, con actividades de inteligencia o con otros factores.

Temas Relacionados

CubaDonald TrumpSeguridad nacionalDictadura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Habana, imágenes de una ciudad atrapada en el tiempo y marcada por el deterioro

El deterioro de edificios, calles e infraestructura contrasta con el esplendor de una ciudad que alguna vez fue uno de los principales destinos de América Latina. Estas imágenes muestran la cara más deteriorada de La Habana y a quienes continúan habitándola.

La Habana, imágenes de una ciudad atrapada en el tiempo y marcada por el deterioro

Investigación reveló la muerte de 89 reclutas cubanos durante el Servicio Militar Activo en la última década

El registro elaborado por elTOQUE reúne decesos ocurridos entre 2016 y 2026 por accidentes, suicidios, enfermedades, presunta negligencia médica y hechos violentos, y advierte que seis casos de septiembre carecieron de información suficiente para incorporarlos

Investigación reveló la muerte de 89 reclutas cubanos durante el Servicio Militar Activo en la última década

El cubano que Cuba no quiso recibir y que lleva más de un año detenido en Texas sin fecha de deportación

Llegó a Estados Unidos en la crisis de los balseros de 1994, formó una familia en Florida y fue arrestado en 2024. Hoy su caso llegó a un tribunal federal que cuestiona la legalidad de su encierro

El cubano que Cuba no quiso recibir y que lleva más de un año detenido en Texas sin fecha de deportación

La crisis de combustible frena las fumigaciones mientras el dengue avanza con fuerza en Cuba

Las autoridades sanitarias ajustarán el control del Aedes aegypti según la disponibilidad de combustibles por municipios, mientras tres localidades mantienen transmisión de arbovirosis y el país acumula más de 7,100 contagios en 2026

La crisis de combustible frena las fumigaciones mientras el dengue avanza con fuerza en Cuba

Sin leche, sin medicamentos y sin salida: una familia cubana atrapada entre el hambre y paredes carcomidas por la humedad

Una grabación difundida en redes sociales expone las condiciones en que vive una familia con niños, mayores y madres en Cuba. La denunciante afirma que no pueden reparar la vivienda ni acceder a alimentos básicos.

Sin leche, sin medicamentos y sin salida: una familia cubana atrapada entre el hambre y paredes carcomidas por la humedad

TECNO

Tesla quiere entrenar un robot registrando los movimientos de sus trabajadores: los empleados se niegan

Tesla quiere entrenar un robot registrando los movimientos de sus trabajadores: los empleados se niegan

Los 5 trucos ocultos de Spotify que te ahorrarán tiempo y mejorarán tus recomendaciones

Cómo localizar un teléfono perdido: pasos para Android y iPhone

Steam cambiará la forma de mostrar sus descuentos: así funcionarán sus recomendaciones dinámicas

Ciberdelincuentes hackean la PS5 y amenazan con filtrar más de 400 juegos

ENTRETENIMIENTO

Así era el particular ritual de belleza que Elizabeth Taylor seguía antes de salir de casa

Así era el particular ritual de belleza que Elizabeth Taylor seguía antes de salir de casa

‘The New Stanford Prison Experiment’: Netflix presenta la serie que recrea el polémico experimento de la prisión de Stanford

La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action

Todo sobre el Victoria’s Secret Fashion Show 2026: fecha, modelos y artistas que estarán en el desfile

¿Nuevo disco de Oasis? Liam Gallagher abre la puerta después de la gira: “El siguiente paso es hablar de nueva música”

MUNDO

La ONU pidió a EEUU y Rusia negociar un nuevo tratado nuclear ante la situación “más peligrosa” desde el final de la Guerra Fría

La ONU pidió a EEUU y Rusia negociar un nuevo tratado nuclear ante la situación “más peligrosa” desde el final de la Guerra Fría

Qatar acelera su mediación entre Estados Unidos e Irán para intentar cerrar un acuerdo que termine con la guerra

Pakistán prometió defender a Arabia Saudita de los hutíes con "todos los medios disponibles"

Reino Unido confirmó que no se hallaron explosivos en los vehículos que activaron la alerta cerca de una base de EEUU

Guterres alertó del aumento de víctimas civiles en Kiev y pidió un alto el fuego "inmediato" tras el ataque a la Academia de Ciencias