Guatemala

El presidente del Banco de Guatemala presenta informe de gestión previo a dejar el cargo y asegura un crecimiento de 4,3% para 2026

Las estimaciones difundidas por la autoridad monetaria sitúan la expansión nacional por encima de los promedios mundial y latinoamericano, pese a las tensiones comerciales, los conflictos geopolíticos y el encarecimiento de la logística internacional

Cinco hombres con traje están sentados en una mesa larga con monitores, micrófonos y carteles de identificación
Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, encabeza una reunión de trabajo junto a funcionarios de la institución. (Banco de Guatemala)
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Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, presentó las perspectivas económicas para 2026 y 2027 antes del fin de su mandato el 30 de septiembre de 2026, con una proyección de crecimiento nacional de 4,3% este año y 4% el próximo, por encima de los promedios mundial y latinoamericano pese a las tensiones comerciales y geopolíticas.

La economía mundial crecería 3% en 2026 y 3,4% en 2027, de acuerdo con las proyecciones difundidas durante el encuentro de autoridades monetarias con periodistas. El escenario internacional incorpora una ralentización vinculada con conflictos geopolíticos, restricciones en rutas marítimas y mayores costos logísticos.

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El período de cuatro años de González Ricci al frente del banco central y de la Junta Monetaria concluye el 30 de septiembre. El presidente de la República, Bernardo Arévalo, deberá anunciar en los próximos días a las autoridades que asumirán los cargos desde el 1 de octubre.

La actividad económica local mantuvo su dinamismo durante 2026. El Índice Mensual de la Actividad Económica acumuló una expansión de 4,4% a julio, mientras que el Índice de Confianza de la Actividad Económica alcanzó 59,3 puntos en agosto.

Las autoridades del Banco de Guatemala señalaron que las principales actividades económicas sostienen una perspectiva favorable para los próximos dos años. La institución expuso además su seguimiento permanente de las condiciones económicas internacionales y su incidencia sobre el país.

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Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, encabeza una reunión de trabajo junto a funcionarios de la institución. (Banco de Guatemala)

El comercio exterior y la actividad interna sostienen las proyecciones

El intercambio comercial mostró una evolución positiva a julio de 2026: las exportaciones aumentaron 6,2% interanual y las importaciones, 11,3%. Ambos indicadores fueron incluidos en el balance sobre el desempeño reciente de la economía guatemalteca.

La proyección de expansión de 4,3% para 2026 se ubica por encima del crecimiento previsto para la economía mundial. Para 2027, la estimación local es de 4%, frente al 3,4% calculado para el conjunto global.

El gerente económico del Banco de Guatemala, Johny Gramajo, explicó que la desaceleración internacional responde a tensiones comerciales y a incertidumbres geopolíticas. Entre los factores señalados figuraron el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

Por ese paso marítimo transita una quinta parte de la oferta mundial de petróleo trasladada por mar. Las restricciones en las rutas del Golfo Pérsico y del Mar Rojo extendieron los días de navegación e incrementaron los costos de logística.

El alza de esos costos elevó el precio del crudo y generó inflación importada en economías que, como Guatemala, son importadoras netas de petróleo. Pese a esas presiones externas, las autoridades describieron a la economía nacional como sólida y resiliente.

González Ricci sostuvo que los resultados obtenidos durante su gestión responden al trabajo en equipo, la continuidad institucional y la preservación de la autonomía. También afirmó que el país cuenta con condiciones favorables para la próxima administración.

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Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, encabeza una reunión de trabajo junto a funcionarios de la institución. (Banco de Guatemala)

Un cambio de autoridades en medio del año electoral

El titular saliente de la Junta Monetaria afirmó que, pese al contexto electoral, Guatemala tiene una alineación de sectores e instrumentos legales presupuestarios sin precedentes. Según expuso, esa combinación le otorga un potencial de desarrollo elevado al próximo gobierno.

El relevo en la dirección del banco central se producirá pocos días después de la presentación del balance de gestión y de las proyecciones. Consultado sobre la sucesión, Arévalo indicó que dará a conocer el cambio en el momento correspondiente.

Los encuentros periódicos con medios de comunicación forman parte de la estrategia de divulgación de la institución. González Ricci sostuvo que esas reuniones contribuyen a la transparencia y a la difusión de información económica confiable y oportuna.

También señaló que el diálogo con periodistas facilita la comprensión del desempeño reciente y de las perspectivas de la economía nacional. La presentación incluyó la evolución de los indicadores macroeconómicos, el comercio exterior y las previsiones para 2026 y 2027.

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