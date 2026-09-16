Así es la nueva pick-up que combina tecnología, confort y capacidad para el trabajo

Con un motor 1.3 Turbo y tecnología de punta, la Renault Niagara se fabricará en Santa Isabel, Córdoba, para el mercado local y de exportación.

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El mercado de las pick-ups atraviesa una transformación que amplía el perfil de estos vehículos. A las necesidades vinculadas con el trabajo y la capacidad de carga se suman nuevas demandas relacionadas con el confort, la tecnología, la conectividad y el uso recreativo.

En este escenario, Renault presentó a nivel global Niagara, una pick-up desarrollada para América Latina que combina características propias de un SUV del segmento C con la robustez y versatilidad de un vehículo preparado para diferentes tipos de terreno. El modelo forma parte de la estrategia futuREady de la marca y abre una ofensiva internacional que contempla 14 nuevos modelos fuera de Europa hacia 2030.

Además, el lanzamiento tiene una dimensión industrial para la compañía. El vehículo se fabrica en la planta Santa Isabel, en Córdoba, y será destinado a más de 19 mercados, con una propuesta que busca ampliar las posibilidades de uso de una pick-up.

Un proyecto internacional con producción argentina

“Niagara es un nuevo paso contundente de la transformación de la marca Renault. Se produce en nuestra planta Santa Isabel, que cuenta con más de 70 años de historia y 350 millones de euros de inversión, y será el vehículo número 35 fabricado allí”, señaló Valentina Solari, directora comercial de la compañía en el país.

Con producción en Córdoba y proyección a más de 19 mercados, Niagara es la apuesta internacional de Renault para América Latina (Gaston Taylor)

El desarrollo involucró a los centros de ingeniería de Brasil y Argentina, mientras que el diseño estuvo a cargo del centro de diseño de Renault en Brasil. Ambos países, junto con Colombia, son los principales mercados objetivo, con una expansión posterior hacia otros países de la región.

Diseño, espacio y tecnología para distintos usos

Por sus características, Niagara busca ampliar las posibilidades de uso tradicionales de una pick-up. Su diseño combina una imagen robusta con elementos asociados al universo SUV, mientras que el interior prioriza el espacio, la comodidad y la conectividad.

Valentina Solari, directora comercial de Renault Argentina, durante la presentación internacional de la nueva pick-up (Gaston Taylor)

El modelo mide 4,94 metros de largo y 1,72 metros de alto, con llantas de 17 o 18 pulgadas según la versión. En el sector frontal incorpora faros Full-LED, una parrilla negra de grandes dimensiones y una protección inspirada en el mundo todoterreno.

En el habitáculo, la propuesta suma una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas, cargador inalámbrico para smartphones y un selector electrónico de marchas. La iluminación ambiental LED puede ofrecer hasta 48 colores, de acuerdo con la versión.

Uno de los principales diferenciales tecnológicos es OpenR Link con Google integrado, sistema que permite utilizar Google Maps, Google Assistant y aplicaciones de Google Play. Además, Niagara incorpora Google Gemini, un asistente conversacional basado en inteligencia artificial.

Con foco en el espacio interior, el asiento trasero puede reclinarse 25 grados y ofrece 200 milímetros de espacio para las rodillas, mientras que detrás de la segunda fila existe un compartimento de almacenamiento de 36 litros.

Para Solari, la propuesta apunta a combinar diferentes necesidades. “Una pick up que va a ofrecer una experiencia de manejo a través de una motorización 1.3 turbo, 156 caballos, probada, potente”, explicó, y agregó que el vehículo suma tecnologías para la experiencia a bordo y el confort.

La nueva pick-up combina prestaciones para el trabajo con recursos pensados para el uso recreativo (Gaston Taylor)

Capacidad para el trabajo y aptitudes todoterreno

En materia mecánica, Niagara utiliza un motor 1.3 litros turboalimentado de inyección directa, compatible con gasolina y Flex Fuel según el mercado. La potencia alcanza los 156 CV y llega hasta 160 CV en países con Flex Fuel, con un torque máximo de 270 Nm.

La pick-up puede contar con caja manual de seis velocidades o transmisión automática EDC de seis velocidades y doble embrague húmedo. También existe una versión 4x4 con nivel de equipamiento Outsider, pensada para terrenos de mayor exigencia.

Con una caja de carga de 938 litros de capacidad y una carga máxima de 654 kilos, el modelo suma además una capacidad de remolque de 710 kilos, mientras que el despeje del suelo llega a 233 milímetros en determinadas versiones. “La versatilidad y robustez que necesitan las pick up, combinado con una experiencia de uso, con tecnología y confort del mejor nivel entre sus competidores”, resumió Solari.

El equipamiento de seguridad incluye múltiples asistencias a la conducción, entre ellas control de crucero adaptativo, alerta y mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, frenado automático de emergencia, alerta de punto ciego y cámara panorámica de 360 grados.

Fabricada en la planta Santa Isabel y con destino a más de 19 mercados, Niagara representa la expansión de Renault a un segmento donde la tecnología y el confort ganan cada vez más peso frente a las prestaciones puramente utilitarias.

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