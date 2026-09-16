República Dominicana prevé declarar sus primeras reservas de tierras raras en 2027

Joel Santos afirmó que la cantidad de mineral no alcanza y que la declaración de reservas deberá probar un aprovechamiento viable, responsable y sostenible. / (Presidencia de la República Dominicana)

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La República Dominicana proyecta declarar sus primeras reservas de tierras raras en el primer semestre de 2027, después de completar los estudios que definirán qué parte del yacimiento puede explotarse con viabilidad técnica, económica, ambiental y logística.

El Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana ya reunió más de 5,000 resultados de muestras analizadas y prevé determinar los recursos del depósito en noviembre de 2026, según BNamericas.

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Esa evaluación establecerá el volumen de material existente, su distribución y sus características.

La definición de recursos será una etapa previa a la declaración de reservas. Un recurso mineral es una concentración de material cuyo volumen y propiedades pueden calcularse a partir de pruebas geológicas y análisis técnicos; una reserva, en cambio, es la parte que puede extraerse de forma técnica y económicamente factible, tras considerar condiciones ambientales, regulatorias y de transporte.

Los análisis metalúrgicos avanzan en paralelo con el diseño conceptual de la logística, las evaluaciones económicas y los estudios ambientales. El objetivo es determinar la viabilidad integral del proyecto antes de que el país certifique sus primeras reservas.

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El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que conocer la cantidad de mineral no basta para avanzar hacia una explotación. “La determinación de recursos nos permitirá tener una estimación técnicamente sustentada de cuánto material existe, su distribución y sus características. Ese es un paso indispensable antes de poder hablar propiamente de reservas”, dijo.

Los estudios metalúrgicos, logísticos, económicos y ambientales definirán qué parte de las tierras raras puede extraerse con viabilidad técnica y económica. / (Presidencia de la República Dominicana)

La cartera prevé finalizar esos procesos para alcanzar la meta de 2027. Santos sostuvo que la futura declaración deberá demostrar qué proporción del material puede aprovecharse de manera viable, responsable y sostenible.

El proyecto se desarrolla junto con un Marco de Cooperación suscrito por República Dominicana y Estados Unidos para respaldar el suministro de minerales críticos y tierras raras.

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El entendimiento busca ampliar la cooperación bilateral, atraer capitales y fortalecer cadenas de abastecimiento para industrias tecnológicas y de defensa.

“Este acuerdo refleja el entendimiento de ambos países sobre la importancia que tienen hoy los minerales críticos y las tierras raras, no solamente desde el punto de vista económico y tecnológico, sino también por su dimensión geopolítica y por el papel que desempeñan en la seguridad y resiliencia de las cadenas globales de suministro”, afirmó Santos.

Financiamiento, procesamiento y cartografía mineral

El acuerdo contempla apoyo estatal y privado para proyectos de minería y procesamiento mediante garantías, préstamos, inversiones de capital, contratos de compra, seguros y facilidades regulatorias. Durante los seis meses posteriores a la firma, ambos gobiernos deberán adoptar medidas para canalizar financiamiento hacia iniciativas ubicadas en sus territorios.

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También prevé identificar conjuntamente oportunidades de inversión y fuentes de financiamiento para el sector. Las partes acordaron crear mecanismos para reforzar las cadenas de suministro y proteger los mercados de políticas que no respondan a condiciones de mercado o de prácticas comerciales desleales.

Recientemente, funcionarios de Estados Unidos y República Dominicana firmaron un convenio para el procesamiento y extracción de minerales y tierras raras./ (Ministerio de Relaciones Exteriores)

La cooperación incluye la cartografía de recursos minerales, una herramienta para profundizar el conocimiento geológico dominicano. Esa tarea apunta a diversificar las fuentes de abastecimiento y a mejorar la seguridad de las cadenas de suministro.

Para Santos, el vínculo con Estados Unidos abre espacios de colaboración técnica, exploración y desarrollo de proyectos, además de facilitar la identificación de mecanismos de inversión. El Ministerio de Energía y Minas concentrará esos trabajos en el yacimiento antes de establecer si puede convertirse en una reserva explotable.

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América Latina, segundo polo mundial de reservas conocidas

El anuncio dominicano coincide con la estrategia de Washington para reducir su dependencia de China en minerales críticos. Días antes, Estados Unidos firmó un acuerdo de características similares con Colombia durante una gira del secretario de Estado, Marco Rubio, por Ecuador, Colombia y Perú.

En Brasil, la compañía estadounidense USA Rare Earth completó esta semana la compra de Mineração Serra Verde por USD 2,800 millones. En Argentina, el Congreso debate un proyecto para declarar las tierras raras de interés nacional estratégico, mientras Perú busca destrabar una cartera minera superior a USD 64,000 millones.

América Latina concentra el segundo mayor volumen de reservas conocidas de tierras raras, detrás de China. La región se ha convertido en un área de interés para Estados Unidos, que busca nuevos socios para el suministro de minerales estratégicos destinados a la industria tecnológica y de defensa.

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