Cuba

Uruguay y la misión médica cubana: qué cubren los USD 250,000 anuales y cuál es la polémica con EE.UU.

Una explicación del Banco de Previsión Social reavivó el debate tras una advertencia vinculada a Washington y a eventuales repercusiones en apoyo extranjero, con la Cancillería en el centro de las consultas

FOTO DE ARCHIVO: Un paciente recibe un tratamiento ocular en el Hospital Oftalmológico en Villa Nueva (Guatemala). EFE/ Alex Cruz
FOTO DE ARCHIVO: Un paciente recibe un tratamiento ocular en el Hospital Oftalmológico en Villa Nueva (Guatemala). EFE/ Alex Cruz
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Uruguay destina unos USD 250,000 anuales al funcionamiento de la misión médica cubana Operación Milagro, aunque ese dinero no llega de forma directa a los 21 oftalmólogos que trabajan en el país. La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, afirmó que los recursos cubren gastos operativos de la brigada y que el pago a los especialistas queda bajo gestión del gobierno de Cuba.

La explicación apareció en una controversia diplomática que involucra a Estados Unidos, que cuestiona los convenios de contratación de brigadas médicas cubanas en otros países. Según CiberCuba, sitio cubano de noticias, la Cancillería uruguaya fue advertida de que el país integra una lista de 15 naciones que podrían enfrentar consecuencias sobre cierta asistencia estadounidense por pagos relacionados con esos servicios.

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Pardo señaló, en una entrevista con Canal 4 recogida por el medio cubano, que la partida no constituye un salario. La funcionaria afirmó: “Lo que reintegra Uruguay, se le llama estipendio, es un reintegro de gastos”.

Los fondos se adelantan y luego deben ser respaldados mediante una rendición de cuentas. De acuerdo con la explicación de la presidenta del BPS, la transferencia se realiza a una cuenta de la brigada que fue establecida por el Ministerio de Salud Pública de Uruguay.

El BPS no interviene en los salarios de los 21 oftalmólogos

La distinción entre el financiamiento operativo y los ingresos de los profesionales es central en el debate. El Banco de Previsión Social no paga los sueldos de los médicos cubanos, según Pardo, quien indicó que esa administración está en manos de las autoridades de La Habana.

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Ilustración en acuarela de siete personas con batas blancas sobre un mapa de Cuba, sujetas por cuerdas dirigidas a una gran mano azul.
Médicos cubanos caminan sobre un mapa sujetados por hilos desde una mano gigante que simboliza el control estatal de sus misiones internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misión forma parte de Operación Milagro, un programa de cooperación sanitaria destinado a la atención oftalmológica. Los especialistas cubanos trabajan en Uruguay con rotaciones cercanas a los tres años. Desde el inicio del programa, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el programa realizó cerca de un millón de pesquisas y más de 220,000 intervenciones quirúrgicas, principalmente por cataratas.

El secretario de Presidencia uruguayo, Alejandro Sánchez, defendió la continuidad del acuerdo. “Nosotros obedecemos al pueblo uruguayo. El Gobierno obedece al pueblo uruguayo porque Uruguay es un pueblo soberano”, sostuvo, según CiberCuba.

Sánchez también destacó el alcance de las prestaciones de salud visual. “El acuerdo de los médicos cubanos permitió que miles de uruguayos pudieran ver, y eso nosotros lo reconocemos y lo valoramos mucho”, expresó.

INSN Breña realizó la operación. (Foto: INSN)
El programa Operación Milagro funciona en varios países. (Foto: INSN)

La advertencia de Washington elevó la tensión sobre el convenio

La posición estadounidense se enfoca en el esquema bajo el cual los países receptores contratan servicios con el Estado cubano, que después define la remuneración que reciben los profesionales enviados al exterior. El Departamento de Estado denunció que el gobierno cubano retiene entre el 50% y el 95% de los pagos vinculados a determinadas misiones y considera que existen indicadores de trabajo forzoso.

En julio, Estados Unidos sancionó al ministro de Salud Pública cubano, José Ángel Portal Miranda, dentro de las medidas adoptadas contra el sistema de exportación de servicios médicos de la isla. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó ese modelo como una “práctica atroz”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también abordó en abril las condiciones denunciadas por médicos cubanos destinados a otros países. El organismo registró señalamientos sobre vigilancia, restricciones a la circulación, control de documentos y posibles represalias, y exhortó a los gobiernos del continente a abandonar el programa de misiones.

FOTO DE ARCHIVO: Una medica cubana atiende a un paciente este martes, en el Hospital Oftalmológico en Villa Nueva (Guatemala). EFE/ Alex Cruz
FOTO DE ARCHIVO: Una medica cubana atiende a un paciente este martes, en el Hospital Oftalmológico en Villa Nueva (Guatemala). EFE/ Alex Cruz

Pardo afirmó que el BPS no recibió hasta ahora una comunicación formal sobre eventuales medidas de Washington. El tema, indicó, se encuentra en manos de la Cancillería. Mientras tanto, el gobierno uruguayo ratificó su intención de sostener la cooperación sanitaria con Cuba.

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