Costa Rica investiga presunta filtración masiva de datos: parte de una muestra analizada sí corresponde a información real

El Micitt abrió una investigación tras detectar una publicación en la dark web que asegura contener información personal de ciudadanos costarricenses. (Imagen ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) abrió una investigación por una presunta filtración masiva de datos relacionados con ciudadanos costarricenses, luego de detectar una publicación en la dark web en la que un actor de amenaza asegura haber obtenido una extensa base con información personal, financiera, laboral y de otras categorías.

Según explicó Gezer Molina Colomer, director nacional de Ciberseguridad, el hallazgo fue identificado durante el fin de semana y, de acuerdo con las afirmaciones realizadas por el responsable de la publicación, la supuesta base contendría más de 400 millones de registros asociados con salarios, direcciones, números telefónicos, correos electrónicos, fotografías y otros datos personales.

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Sin embargo, las autoridades enfatizaron que todavía no es posible confirmar la autenticidad ni el alcance completo de la información divulgada.

Especialistas de la Dirección Nacional de Ciberseguridad trabajan actualmente sobre una muestra cercana a 10,000 líneas de información liberada por el actor de amenaza. El análisis preliminar permitió comprobar que parte de los datos incluidos sí corresponde a información real, aunque el resultado no permite concluir que la totalidad del archivo anunciado sea legítimo.

¿Qué es la dark web?

La dark web es una parte de internet que no aparece indexada en buscadores tradicionales como Google y que requiere herramientas o redes específicas para acceder. Estos sistemas están diseñados para ofrecer un mayor nivel de anonimato tanto a los administradores de los sitios como a sus visitantes.

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Su utilización no es necesariamente ilegal: también puede servir para proteger comunicaciones, preservar el anonimato de fuentes periodísticas o permitir el acceso a información en contextos de censura. Sin embargo, ese mismo nivel de anonimato ha facilitado la creación de foros y mercados utilizados para ofrecer bases de datos robadas, credenciales de acceso, información personal, herramientas de ciberdelito y otros contenidos ilícitos.

En este caso, la publicación investigada por el Micitt apareció en uno de esos espacios y fue atribuida a un usuario que asegura poseer información de personas en Costa Rica.

Las autoridades recalcan que el hecho de que una base sea anunciada en la dark web no demuestra por sí mismo que la información sea auténtica, reciente o producto de una única filtración. Precisamente por ello, el análisis técnico busca establecer de dónde provienen los archivos y cuánto de lo anunciado puede verificarse.

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Especialistas analizan una muestra cercana a 10,000 líneas y confirmaron que parte de la información incluida corresponde a datos reales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de registros bajo sospecha

El supuesto atacante enumera numerosas categorías de información y afirma poseer millones de registros.

Entre las cantidades anunciadas figuran 21.8 millones de registros de direcciones, 3.95 millones de correos electrónicos, 3.31 millones de fotografías, 18.74 millones con detalles de procesos judiciales, 8.1 millones de registros judiciales, 374.6 millones de registros salariales, 13.45 millones de registros telefónicos y casi 2 millones relacionados con matrimonios.

Estas cifras corresponden exclusivamente a lo afirmado por el actor y no significan que existan más de 400 millones de personas afectadas.

Una misma persona puede aparecer numerosas veces dentro de una misma base —por ejemplo, en diferentes registros salariales— y también figurar simultáneamente en conjuntos de direcciones, teléfonos, vehículos, correos electrónicos o procesos judiciales.

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El supuesto responsable sostiene que habría comprometido una agencia de información crediticia o buró de crédito, pero las autoridades costarricenses todavía no han identificado públicamente la entidad de la que habrían salido los archivos.

La investigación busca determinar si ocurrió efectivamente una vulneración, cuándo se produjo, qué sistema fue afectado y si la información corresponde a una única fuente o a una recopilación construida mediante distintas bases obtenidas previamente.

Autoridades investigan el origen

El Micitt mantiene coordinación con el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) para establecer la procedencia de la información y determinar eventuales responsabilidades.

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También existe contacto con autoridades de República Dominicana, donde el actor habría sido relacionado con otro incidente.

Una de las principales preocupaciones está relacionada con el uso que podría darse a la información en caso de confirmarse una exposición masiva.

“La información expuesta podría ser utilizada para cometer fraudes, suplantaciones de identidad, extorsiones o ataques de phishing”, advirtió Molina.

El phishing consiste en intentos de engaño mediante correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas o sitios falsos que buscan que una persona entregue contraseñas, códigos bancarios u otra información confidencial.

Una filtración que contenga datos reales puede hacer esos engaños más convincentes, debido a que los atacantes podrían utilizar nombres, direcciones, números telefónicos u otros elementos auténticos para ganar la confianza de la víctima.

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Por esa razón, el Micitt recomendó desconfiar de mensajes inesperados, evitar abrir enlaces o archivos sospechosos, no entregar información personal y activar la autenticación multifactor en las cuentas digitales.

Las autoridades advirtieron que una eventual exposición de datos podría ser utilizada para fraudes, suplantación de identidad, extorsiones y ataques de phishing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banco Central niega una vulneración

La aparición de la supuesta base generó también versiones que relacionaban parte de la información con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), administrado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La institución negó que exista evidencia de una vulneración.

El Banco Central aseguró que no ha identificado incidentes de seguridad ni accesos no autorizados en el RTBF ni en ninguno de sus otros sistemas informáticos.

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“El Banco Central confirma que su infraestructura tecnológica se mantiene segura, estable y en operación normal”, señaló la entidad.

Además, rechazó las versiones que atribuyen el supuesto incidente a sus plataformas y afirmó que, con la información disponible, no existe sustento técnico para asegurar que los datos anunciados procedan del RTBF.

El BCCR indicó que mantiene mecanismos permanentes de supervisión, monitoreo y control para proteger la información y garantizar la continuidad de sus servicios.