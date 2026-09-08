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El truco para viajar al Caribe y no pagar todo el pasaje al momento de reservar

Aruba, Curazao y Cartagena de Indias se destacan entre las playas más elegidas. Un sistema facilita reservar el pasaje y pagarlo después, hasta 60 días antes de volar

Edificios altos de color blanco en una península rodeada por el mar, con embarcaciones en el agua y un faro pequeño en la orilla
Smiles Argentina ofrece alternativas para sumar millas y completar el pago en cuotas (Smiles)
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El interés de los argentinos por el Caribe creció de forma sostenida en 2026. Según datos de Smiles Argentina, la región pasó de ser una alternativa para las vacaciones de verano a convertirse en una elección vigente en cualquier época del año. El programa de millas atribuyó este cambio a la mayor oferta de vuelos y una nueva manera de organizar el viaje internacional.

La demanda se centró especialmente en Aruba y Curazao. El primero registró un incremento del 46% en los canjes de pasajes respecto al mismo semestre de 2025, mientras que Curazao experimentó un salto del 78% en la cantidad de pasajeros, informó Smiles.

El salto en las cifras se explicó por la apertura de nuevas frecuencias aéreas. Por detrás, otros destinos como Cancún, Punta Cana y Cartagena de Indias continuaron entre los más buscados por quienes planifican escapadas al Caribe.

Vista desde arriba de una playa de arena blanca con sombrillas de paja, personas en el agua turquesa y palmeras junto a la orilla
El Caribe se mantiene como una de las regiones más elegidas para viajar desde la Argentina en 2026 (Smiles)

Anticipar la compra del pasaje y pagar después: una alternativa muy elegida

La tendencia a emitir vuelos con varios meses de antelación se consolidó entre quienes viajan desde la Argentina. En Smiles, en promedio, los usuarios concretaron sus reservas al menos 120 días antes de la partida. La búsqueda de anticipación respondió a la necesidad de cuidar el presupuesto familiar y evitar el pago total de los pasajes en un solo desembolso.

Para responder a esta demanda, la compañía cuenta con el servicio Viaje Fácil, diseñado para reservar tarifas con varios meses de anticipación sin desembolsar todo el dinero. El servicio permite reservar un pasaje al Caribe hasta 11 meses antes del vuelo, sin tener la totalidad de las millas o millas más pesos reunidos en la cuenta al momento de la reserva. El pasajero abona solo las tasas, impuestos y un cargo fijo de $12.000 por persona, congelando así el precio en millas o millas más pesos

Esta modalidad otorga hasta 60 días antes del vuelo para completar las millas o el dinero restante si se seleccionó la opción Smiles & Money. De este modo, se facilita la organización financiera y se evita la exposición a posibles aumentos de precios o devaluaciones a lo largo del proceso de planificación.

Tarifas y destinos destacados para volar al Caribe

Los clientes de Club Smiles, el club de millas de Smiles, acceden a precios preferenciales para los principales puntos del Caribe partiendo desde Buenos Aires. Entre las opciones más solicitadas, se destacan las siguientes cifras para la temporada 2026:

  • Cartagena de Indias: Desde 86.700 millas Smiles por tramo más tasas e impuestos, con un costo final ida y vuelta desde USD 510.
  • Aruba: Desde 92.100 millas Smiles por tramo más tasas e impuestos, con un valor final del ida y vuelta desde USD 588.
  • Curazao: Desde 92.800 millas Smiles por tramo más tasas e impuestos, con tarifas desde USD 575 ida y vuelta.

Estas alternativas permiten a los viajeros asegurar su lugar en los destinos más populares, con la posibilidad de completar el saldo de millas en los meses previos al viaje.

Dos flamencos rosados sobre la arena de una playa tropical frente a un mar de color turquesa bajo un cielo despejado con algunas nubes
Club Smiles es la suscripción mensual que otorga millas y descuentos exclusivos para viajar al Caribe (Smiles)

Opciones para reunir millas hasta la fecha de viaje

Para quienes optan por Viaje Fácil, el programa de millas ofrece distintas alternativas para sumar millas hasta el momento de la confirmación final del pasaje:

  • Club Smiles: Suscripción mensual en pesos argentinos que otorga una cantidad fija de millas cada mes, con seis planes que van desde 1.000 hasta 20.000 millas mensuales.
  • Descuentos en pasajes aéreos del programa para socios.
  • Millas bonificadas en promociones especiales para sumar millas adicionales.
  • Vouchers con descuento para la compra de millas.
  • Posibilidad de transformar puntos bancarios en millas, acumular con alianzas comerciales o comprar millas para completar el saldo necesario.

Estas herramientas permiten planificar el viaje de manera previsible y aprovechar la oportunidad de pagar en cuotas y en pesos, evitando desembolsos únicos de grandes sumas.

Cómo acceder al programa

Para aprovechar Viaje Fácil y asegurar el valor de su pasaje en el Caribe se puede gestionar la reserva y sumar millas a través de Smiles. La plataforma detalla los requisitos, las condiciones y las fechas límite para completar el saldo antes de la emisión definitiva.

La flexibilidad para anticipar la compra, pagar en etapas y acceder a beneficios exclusivos explica el crecimiento de la demanda de destinos del Caribe entre los viajeros argentinos.

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