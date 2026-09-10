“Soy el producto del exilio cubano”, Miss Universo Cuba defendió su derecho a representar a la isla

Mía Dio, Miss Universo Cuba 2026, vinculó su historia familiar con la experiencia de miles de cubanos que debieron reconstruir su vida fuera de la isla. (Cortesía: Mia Dio)

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El exilio cubano será el eje del mensaje que Mía Dio llevará a Miss Universe 2026, después de responder a quienes cuestionaron su derecho a representar a la isla por haber nacido en Estados Unidos, tener un acento diverso por varias culturas y una apariencia que algunos usuarios asociaron con otros países.

Mía sostuvo que su historia familiar forma parte de la experiencia de miles de cubanos obligados a construir su vida fuera de la isla. Hija de madre cubana, creció en Estados Unidos y definió su identidad como el resultado de una familia marcada por la salida de Cuba, la residencia en Brasil y los vínculos con distintas comunidades latinoamericanas.

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“Una dictadura puede quitarte la tierra debajo de tus pies, pero no puede quitarte la identidad que llevas por dentro”, afirmó la joven.

Mía aclaró que toda su familia materna es cubana desde hace generaciones. También explicó que fue criada por un padre argentino, aunque señaló que biológicamente es mitad chilena. Para ella, los cuestionamientos revelan una contradicción: si su crianza junto a un padre argentino alcanza para atribuirle esa identidad, la ascendencia cubana de su madre debe tener el mismo reconocimiento.

Mía Angelina Donadio Cancio sostuvo que una dictadura puede quitar la tierra, pero no la identidad cubana. (Cortesía: Mia Dio)

Nació en Estados Unidos, pasó su infancia en El Doral y vive desde hace tres años en Puerto Rico. Su madre, según relató, transcurrió parte de su niñez en Brasil, donde la familia se estableció en el exilio. Ese recorrido explica la presencia del portugués en su entorno familiar y la diversidad cultural que identifica en su forma de hablar.

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“Mi acento es el reflejo de cada cultura que me ayudó a formar la mujer que soy hoy”, manifestó. Mía mencionó su convivencia con comunidades venezolanas en el sur de Florida, amistades mexicanas y una familia extendida con raíces cubanas, argentinas, colombianas y filipinas.

“Pero nada de eso me hace menos cubana”, sostuvo. La declaración convirtió una discusión sobre su origen personal en una defensa de las identidades que se formaron fuera de la isla a partir de la migración y el exilio.

Miss Universo Cuba volvió desde Miami tras 57 años sin representación

Dio vinculó su caso con la propia historia del certamen. Cuba pasó 57 años sin una representante en Miss Universo, una ausencia que concluyó con el regreso de la franquicia en Miami, ciudad que concentra a una parte importante de la comunidad cubana en el exterior.

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Para ella, que el certamen haya sido recuperado desde el exilio tiene un valor simbólico: expresa que la distancia geográfica no anuló el vínculo de los cubanos emigrados con su país.

“Ser producto del exilio no me convierte en una excepción de la historia de esta corona. De muchas maneras me convierte en el reflejo de ella”, expresó. También afirmó que la separación de las familias cubanas no debe utilizarse como argumento para excluir a quienes nacieron en otros territorios.

La representante de Cuba explicó que su acento reúne influencias de Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico y comunidades latinoamericanas del sur de Florida. (Cortesía: Mia Dio)

“Nuestra historia es mucho más grande que un lugar de nacimiento, un color de pelo, un acento o dónde el exilio llevó a nuestras familias”, señaló la representante.

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Dio afirmó que su presencia en el concurso tendrá un propósito personal. “Quiero que el universo vea lo que pasa cuando una mujer cubana educada, con convicciones firmes, recibe un escenario global”, indicó.

La joven descartó que la unidad entre cubanos dependa de una coincidencia total de opiniones. “La unidad no requiere uniformidad”, dijo, antes de afirmar que llevará a la competencia a quienes se reconocen como cubanos desde la isla, desde el exilio o desde generaciones posteriores.

Mía Dio representará Cuba en la edición 75 de Miss Universo, prevista para el 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico.

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