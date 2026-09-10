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Panamá se afianza como centro importante de servicios marítimos auxiliares

Labores marítimas de avituallamiento crecen 26.3% durante julio, revelan las estadísticas de la Autoridad Marítima

El avituallamiento marítimo consiste en proveer a los buques bienes, provisiones, agua, equipos y otros recursos necesarios para su funcionamiento y para las tripulaciones durante la navegación. (AMP)
El avituallamiento marítimo consiste en proveer a los buques bienes, provisiones, agua, equipos y otros recursos necesarios para su funcionamiento y para las tripulaciones durante la navegación. (AMP)
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Las 128 empresas habilitadas para avituallar buques en Panamá atendieron una demanda que, solo en julio, incluyó alimentos, agua, equipos auxiliares, implementos de seguridad e insumos para embarcaciones de tránsito internacional.

El informe preliminar de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ubicó a julio como el mes con mayor operatividad del año en este segmento de los servicios marítimos auxiliares.

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Un total de 1,431 embarcaciones recibió abastecimiento durante julio de 2026. La cifra superó en 26,3% las 1.133 naves que habían sido atendidas en el mismo mes de 2025.

El avituallamiento marítimo consiste en proveer a los buques bienes, provisiones, agua, equipos y otros recursos necesarios para su funcionamiento y para las tripulaciones durante la navegación.

El resultado elevó a 9,367 el número de buques atendidos entre enero y julio, según la Oficina de Planificación de la AMP. El organismo incluyó esos datos en un reporte de carácter preliminar.

Actividad de avituallamiento creció porque más embarcaciones solicitaron servicios de suministro en aguas panameñas. (AMP)
Actividad de avituallamiento creció porque más embarcaciones solicitaron servicios de suministro en aguas panameñas. (AMP)

La actividad de avituallamiento creció porque más embarcaciones solicitaron servicios de suministro en aguas panameñas. Durante julio, los proveedores atendieron principalmente a portacontenedores, petroleros, tanqueros y buques de carga a granel, con operaciones repartidas entre los litorales Atlántico y Pacífico.

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La demanda más alta correspondió a los portacontenedores, que recibieron 485 atenciones. En julio de 2025, ese tipo de nave había registrado 395 servicios.

Petroleros y tanqueros ocuparon el segundo lugar, con 292 operaciones. Los buques de carga a granel sumaron otras 276 atenciones.

Por tipo de embarcación la distribución también incluyó a 118 buques quimiqueros y 72 gaseros. El registro incorporó, además, servicios para naves pesqueras y embarcaciones de carga variada.

La concentración de servicios en portacontenedores refleja el peso de ese tráfico dentro del movimiento registrado durante el mes. La AMP identificó a ese segmento como el de mayor demanda entre las categorías reportadas.

El registro incorporó, además, servicios para naves pesqueras y embarcaciones de carga variada. (AMP)
El registro incorporó, además, servicios para naves pesqueras y embarcaciones de carga variada. (AMP)

El suministro a las naves generó pedidos para proveedores de alimentos, agua, equipos y materiales requeridos en las operaciones marítimas. La cadena involucra a las compañías autorizadas para prestar estos servicios en el país.

Durante julio, las embarcaciones recibieron 234 mil kilogramos de alimentos y 149 mil litros de agua. El volumen correspondió a los requerimientos de los buques que solicitaron avituallamiento.

El movimiento mensual también contempló 11 mil kilogramos de equipos auxiliares, cifra a la que se añadieron 7 mil unidades de equipos de seguridad marítima.

La lista de suministros incluyó 367 mil unidades de otros insumos. El informe de la AMP no detalló la composición de esa categoría.

El reparto territorial mantuvo una diferencia acotada entre los dos litorales panameños. El Atlántico concentró 747 embarcaciones atendidas, equivalentes al 52,2% del total mensual.

Proveedores atendieron principalmente a portacontenedores, petroleros, tanqueros y buques de carga a granel, con operaciones repartidas entre los litorales Atlántico y Pacífico. (Foto AP/Matias Delacroix)
Proveedores atendieron principalmente a portacontenedores, petroleros, tanqueros y buques de carga a granel, con operaciones repartidas entre los litorales Atlántico y Pacífico. (Foto AP/Matias Delacroix)

El Pacífico reunió las 684 operaciones restantes, que representaron 47,8% de las atenciones. La distribución mostró una presencia relevante de la actividad en ambas costas.

La Autoridad Marítima de Panamá volvió a consignar que julio fue el punto más alto de operatividad en los primeros siete meses del año. El acumulado refleja la continuidad de los servicios de aprovisionamiento para las rutas marítimas que atraviesan o se conectan con el país.

Las empresas de la industria marítima auxiliar sostienen esta actividad mediante el suministro de productos y equipos para buques de distintas categorías. La autorización de 128 firmas da cuenta de la dimensión del sector dentro de la red de servicios vinculada al transporte marítimo internacional.

El crecimiento de julio refuerza la participación de Panamá en servicios que acompañan a las embarcaciones más allá del tránsito interoceánico. El país también concentra operaciones de valor agregado vinculadas a las necesidades de los buques y sus tripulaciones.

El avituallamiento conecta la actividad portuaria y marítima con proveedores locales de insumos. Los datos de la AMP muestran que esa demanda abarca desde alimentos y agua hasta equipos de seguridad y materiales auxiliares.

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