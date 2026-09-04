Hasta 45% de descuento: las mejores ofertas para equipar el hogar antes del verano

Aires acondicionados, heladeras y Smart TVs con descuentos de hasta 45% y financiación en cuotas sin interés durante diez días en sucursales y canal digital (Naldo)

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Con la primavera a días de distancia y el verano ya en el horizonte, septiembre se convierte en el momento justo para anticiparse. Cambiar el aire acondicionado antes del primer golpe de calor, renovar la heladera antes de las reuniones de temporada o estrenar una pantalla nueva para las noches de series: todo eso es posible con menos desembolso del que se imagina.

Del 4 al 13 de septiembre, Naldo lanzó una nueva edición de Naldo Sale con descuentos de hasta 45% OFF, hasta 24 cuotas sin interés y un 15% de rebaja adicional en compras al contado en artículos seleccionados.

Disponible en las 100 sucursales de la cadena en todo el país y en su sitio web, con envíos a todo el territorio nacional y sin cargo en el AMBA en productos seleccionados. También suma la opción de retiro en Puntos HOP, una alternativa práctica para quienes prefieren retirar su compra en un punto cercano.

Un viaje por la Argentina

Esta edición llega con una propuesta visual que recorre el país de punta a punta. Bajo el concepto “Subite al Naldo Sale”, la campaña imagina un tren rojo que parte desde la estación y atraviesa las postales más diversas del territorio: la pampa, los glaciares, las sierras y las ciudades. Carolina “Pampita” Ardohain, imagen de la marca, es quien invita a los argentinos a subirse a ese viaje de beneficios que pasa por cada rincón del hogar.

Naldo es también sponsor oficial de la selección argentina y de la Liga Profesional de Fútbol, vínculo que refuerza su presencia como marca de referencia en el consumo masivo del país.

Smart TVs y celulares: tecnología para la nueva temporada

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Inhouse Naldo Sale

Entre las categorías más destacadas de esta edición, los Smart TVs ocupan un lugar central. La oferta incluye modelos con pantallas LED, QLED y 4K, funciones smart, conectividad avanzada y diseños actuales. Los descuentos llegan al 30% y la financiación se extiende a 24 cuotas sin interés, una combinación pensada para quienes quieren disfrutar series, fútbol y películas con calidad de cine desde casa.

Los celulares también forman parte del catálogo, con smartphones de última generación de marcas líderes: mejores cámaras, mayor duración de batería y pantallas más grandes. En esta categoría, los descuentos alcanzan el 15% con hasta 15 cuotas sin interés, una oportunidad para llegar al verano con la tecnología más reciente en el bolsillo.

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Aires acondicionados y heladeras: la apuesta de la temporada

Septiembre es, según los especialistas en consumo, el mejor mes para comprar equipos de climatización. Hacerlo antes de que llegue el calor permite evitar la suba de precios que suele acompañar la temporada alta y planificar la instalación con tiempo. Durante Naldo Sale, los aires acondicionados llegan con hasta 40% de descuento y 24 cuotas sin interés. La selección incluye equipos split inverter de bajo consumo en distintas capacidades y de las marcas más reconocidas del mercado.

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Inhouse Naldo Sale

Las heladeras completan el panorama de los grandes electrodomésticos. Desde modelos no frost de bajo consumo hasta opciones con freezer de gran capacidad, la propuesta está orientada a quienes buscan conservar alimentos por más tiempo y llegar preparados a los meses de reuniones y calor. Los descuentos alcanzan el 40% con 18 cuotas sin interés, y los envíos cubren todo el país.

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Cocina y audio: el corazón y el ambiente de la casa

Esta categoría agrupa dos segmentos diferenciados. Por un lado, cocinas, hornos y anafes con hasta 35% de rebaja y 15 cuotas sin interés para renovar el espacio principal de la casa. Por otro, los pequeños electrodomésticos, donde las freidoras de aire mantienen su liderazgo de categoría, acompañadas por cafeteras, batidoras, licuadoras y procesadoras, todas con hasta 30% menos y 15 cuotas sin interés.

El tope de descuento de toda la campaña lo concentra la categoría audio: parlantes, barras de sonido, auriculares y equipos tanto para el hogar como para llevar alcanzan el 45% de rebaja con 24 cuotas sin interés.

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Financiación y respaldo: lo que no aparece en el ticket

Más allá de los porcentajes de descuento, la propuesta de Naldo incluye condiciones de financiación amplias. Las compras pueden abonarse en hasta 24 cuotas sin interés con bancos adheridos, o bien a través de Credinaldo, la tarjeta propia de la cadena, disponible en todas sus sucursales.

Hay un elemento que la marca destaca de forma particular en esta edición: el servicio posventa. Bajo el lema “después de la compra, Naldo sigue estando”, la cadena subraya que la relación con el cliente no concluye en el momento del pago. Ante cualquier inconveniente con un producto, existe una línea directa de asistencia y un equipo que gestiona la garantía con las marcas hasta encontrar una solución.

La nueva edición de Naldo Sale estará activa hasta el domingo 13 de septiembre, tanto en el canal físico como en el digital. Para quienes prefieren la comodidad de comprar desde casa, en su sito web oficial replica todos los beneficios de la campaña con envíos que llegan a cualquier punto del país.