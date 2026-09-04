Por qué animarse con ocho de diez requisitos puede ser la decisión más importante en una carrera profesional

Agostina Di Grande, gerente de Comercio Exterior en Banco Galicia, en Infobae Talks Mujeres con Impacto.

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La industria financiera fue, durante mucho tiempo, un espacio predominantemente masculino. Las mujeres fueron ganando lugar de a poco, con trayectorias que exigieron más que competencia técnica: exigieron estrategia, red y disposición a ocupar espacios que no siempre estaban diseñados para recibirlas.

Agostina Di Grande, Head of COMEX de Banco Galicia, lleva 25 años en ese proceso. Su participación en Infobae Talks Mujeres con Impacto fue una oportunidad para repasar las decisiones y aprendizajes que marcaron ese recorrido. La ejecutiva arrancó su carrera en una sucursal bancaria, ese espacio que definió como “el corazón” de la relación con el cliente. Desde allí transitó por contaduría, planeamiento, negocios mayoristas y distintas áreas comerciales, hasta llegar a su rol actual en comercio exterior.

Lo que rescata de esa rotación no es solo el conocimiento acumulado, sino algo más difícil de cuantificar: la empatía que genera haber estado en el lugar del otro. “Entender el problema que tiene el otro, porque una estuvo ahí en ese momento, es algo muy importante en el momento de gestionar los negocios y gestionar el día a día”, señaló Di Grande.

Enamorarse del problema antes que de la solución es la filosofía que guía el diseño de servicios en Banco Galicia (Maximiliano Luna)

La construcción de red fue otro de los aprendizajes centrales que identificó. Rotar dentro de una organización del tamaño de Banco Galicia implica conocer personas en distintos niveles y áreas, y eso, con el tiempo, se convierte en un activo profesional concreto. “Hoy en día las redes humanas son fundamentales para cualquier tipo de desarrollo”, afirmó.

El cambio lo hacen las personas

A lo largo de 25 años, Di Grande atravesó fusiones, absorciones y procesos de reingeniería. La experiencia más reciente y desafiante fue la fusión entre las operaciones de HSBC Argentina y Banco Galicia, un megaproyecto que puso a prueba su capacidad de gestionar la incertidumbre colectiva. Lo que aprendió allí reforzó una convicción que ya traía: detrás de cualquier proceso de transformación hay personas, y cada una lo atraviesa de manera distinta.

“Para mí fue lo más importante estar cerca de la gente, escucharla y entender cómo ese cambio la atravesó a cada una”, recordó. En esos momentos, admitió, no siempre tuvo todas las respuestas. Pero la sinceridad para sostener la confianza y la escucha activa resultaron más valiosas que cualquier certeza. “La comunicación en cualquier proceso de cambio, para mí, es lo clave”, afirmó.

Inteligencia artificial y la promesa de la personalización

Sobre las oportunidades que ve hoy en el mercado, Di Grande fue directa: la IA llegó para transformar los paradigmas conocidos, con un impacto comparable al de la llegada de Internet. Para el sector financiero, esa transformación tiene una dirección clara: la personalización de la experiencia del cliente.

Animarse a postularse sin cumplir todos los requisitos y construir red son claves del desarrollo profesional (Maximiliano Luna)

“Nos va a dar velocidad, nos va a dar herramientas para entender más lo que necesita el cliente y poder trabajar en la utopía de la personalización uno a uno”, explicó. Esa posibilidad aplica tanto a clientes individuos como a empresas, y su impacto más concreto será la velocidad con la que las organizaciones puedan responder a necesidades específicas.

La ejecutiva también señaló algo que pocas veces se dice con tanta claridad: nadie es experto todavía. “Todos estamos aprendiendo a la par, salvo los que las desarrollaron. Esa horizontalidad en el punto de partida es, para Di Grande, parte de lo que hace a este momento tan particular.

Enamorarse del problema, no de la solución

Poner al cliente en el centro, en un contexto de digitalización acelerada, requiere algo más que tecnología. En Banco Galicia, esa filosofía se resume en una frase que Agostina Di Grande citó con convicción: enamorarse del problema, no de la solución. El riesgo de diseñar una respuesta sin escuchar primero al cliente es llegar con algo que no cubre lo que realmente necesita.

La inteligencia artificial permite una personalización de la experiencia financiera que antes era imposible (Maximiliano Luna)

En comercio exterior, área que conduce, ese desafío es especialmente visible. Se trata de un mundo complejo, con múltiples regulaciones, donde el objetivo es que el cliente pueda hacer una transferencia al exterior de la manera más sencilla posible, sin necesidad de conocer todo lo que ocurre detrás. Y es precisamente ahí donde la combinación de escucha activa y nuevas herramientas tecnológicas marca la diferencia.

Animarse con ocho de diez requisitos

Al reflexionar sobre su propia trayectoria y el lugar de las mujeres en la industria financiera, Di Grande identificó un patrón que reconoce como frecuente: la tendencia a no postularse si no se cumplen todos los requisitos de una posición. “Cuando uno ve una propuesta de trabajo, una mujer, si no cumple los diez requisitos, no se anota. Y a veces hay que animarse con ocho: estoy bien, y los otros dos los voy a aprender”, planteó.

Su consejo, construido desde la experiencia, apunta al autodesarrollo y a lo que llamó automarketing: levantar la mano, pedir reuniones con personas de comités ejecutivos, trabajar con mentores y tener clara la planificación de carrera. “Nunca van a ser mal recibidas esas reuniones cuando uno pide consejo”, aseguró.

Desde su posición actual, Di Grande trabaja en programas de mentoría y acompaña a quienes quieren crecer dentro de la organización. El mensaje que transmitió en Infobae Talks Mujeres con Impacto fue tan simple como concreto: animarse más, conocer la organización, construir red y no perder de vista a dónde se quiere llegar.