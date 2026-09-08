In House

Tecnología y electrodomésticos: las oportunidades para renovar la casa esta primavera

Hasta el 9 de septiembre, On City forma parte de Electro Fans con promociones de hasta el 50% de descuento, cuotas sin interés y opciones de financiación para distintos productos

On City para uso de Inhouse
Descuentos de hasta 50% y opciones de financiación para aprovechar durante la nueva edición de Electro Fans (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La llegada de la primavera suele marcar un momento de renovación en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Con el cambio de estación, el hogar también puede convertirse en un espacio para incorporar tecnología, actualizar equipamiento y sumar alternativas para el entretenimiento.

En ese contexto, las promociones vinculadas con electrodomésticos y productos tecnológicos adquieren relevancia para las familias que buscan aprovechar oportunidades de compra. Las facilidades de pago también ocupan un lugar importante a la hora de planificar nuevos consumos.

Así, Electro Fans presenta una nueva edición con propuestas especiales para acceder a este tipo de artículos. La iniciativa estará disponible hasta el 9 de septiembre y contará con la participación de On City.

Descuentos y financiación para la nueva temporada

Durante esta edición, la cadena ofrece hasta 50% off en una amplia variedad de productos. A esto se suma la posibilidad de acceder a hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias de entidades participantes.

De esta manera, las alternativas disponibles permiten distribuir el valor de las compras y aprovechar los beneficios vigentes durante el evento. La propuesta contempla diferentes opciones para las familias que buscan renovar espacios o incorporar nuevos productos para el hogar.

Además, existe una alternativa de financiación a través de On City Crédito. Esta modalidad permite acceder a hasta 24 cuotas fijas, con la posibilidad de comenzar a pagar recién en octubre.

Esta opción amplía las posibilidades disponibles durante Electro Fans y suma una herramienta para las personas que planifican sus compras con otras condiciones de pago. La edición reúne descuentos y distintas formas de financiación en una misma propuesta.

On City para uso de Inhouse
La propuesta suma hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias de entidades participantes (On City)

Tecnología, hogar y entretenimiento

Por otra parte, este evento reúne una variedad de categorías pensadas para diferentes necesidades. La selección incluye televisores, celulares, cocinas, heladeras, lavarropas y aires acondicionados, además de pequeños electrodomésticos.

La selección también contempla productos relacionados con el entretenimiento y el juego. De esta forma, las alternativas disponibles abarcan tanto el equipamiento cotidiano como artículos vinculados con la tecnología y los momentos de ocio.

Asimismo, la diversidad de categorías permite encontrar productos destinados a distintos usos dentro del hogar. Desde opciones para actualizar determinados espacios hasta dispositivos tecnológicos, la edición concentra oportunidades durante un mismo período.

En ese sentido, la oferta apunta a acompañar el inicio de una nueva temporada con alternativas para diferentes gustos y necesidades. La combinación entre variedad, promociones y financiación constituye uno de los ejes de esta edición.

Una opción de retiro en todo el país

A su vez, On City suma una alternativa para facilitar la recepción de las compras realizadas durante Electro Fans. Las personas que lo prefieran podrán retirar sus productos de manera gratuita en más de 180 sucursales disponibles en todo el país.

Esta modalidad permite elegir un punto de retiro dentro de la amplia red de establecimientos de la compañía. La posibilidad se incorpora a los beneficios de la edición y ofrece una alternativa adicional para las compras realizadas durante la campaña.

Con el 9 de septiembre como fecha límite, la iniciativa concentra durante estos días diferentes oportunidades para acceder a productos vinculados con la casa, la tecnología y el entretenimiento. Los descuentos y las opciones de financiación permiten aprovechar las condiciones especiales de Electro Fans.

En definitiva, On City recibe la primavera con una nueva edición de Electro Fans, una propuesta que reúne variedad de productos, descuentos y alternativas de pago. Con beneficios de hasta 50% off, cuotas sin interés, financiación mediante On City Crédito y retiro gratuito en más de 180 sucursales, la campaña acompaña el comienzo de la nueva temporada con opciones para renovar espacios y disfrutar del hogar.

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