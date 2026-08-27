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ChangoMâs puso en marcha un sorteo que entregará un changuito completo por hora

La cadena activó su campaña CumpleMâs durante septiembre con rebajas y una mecánica que repartirá más de 700 carros de mercadería en todas sus sucursales del país

Changomas
También se puede participar de la promo sin obligación de compra
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Desde el 27 de agosto, ChangoMâs lanzó su aniversario CumpleMâs con descuentos y promociones durante septiembre y un sorteo que entregará un changuito de compras completo por hora a lo largo de todo el mes.

La cadena de GDN Argentina –de Francisco de Narváez– informó que el mecanismo contempla más de 700 changos de compra y que la participación suma chances según el consumo: por cada $5.000 de compra en cualquiera de sus sucursales del país se obtiene una oportunidad para el sorteo.

Quienes compren productos de marcas participantes acumulan chances adicionales, mientras que los socios de MâsClub duplican sus posibilidades y las compras realizadas en MasOnline.com.ar las triplican. En los tickets figura la cantidad de oportunidades acumuladas y un código QR para cargar datos personales e inscribirse.

También se puede participar sin obligación de compra: la empresa indicó que, en ese caso, hay que acercarse al sector de Atención al Cliente de cada sucursal y entregar un dibujo a mano, coloreado, con los datos personales que acrediten la identidad. Tras la verificación, el participante recibirá un correo electrónico con la confirmación de su inscripción.

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