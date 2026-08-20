Péptidos, colágeno y firmeza: qué hay detrás de la nueva generación de tratamientos antiage

L'Oréal Paris presenta la línea de productos Revitalift Laser, con péptidos y ácido hialurónico para el cuidado facial.

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La llegada de la línea Revitalift Láser a la Argentina marcó un nuevo capítulo en el universo del cuidado de la piel. La presentación, realizada por L’Oréal Paris en la Ciudad de Buenos Aires, reunió a referentes del mundo de la belleza, desde celebridades hasta consumidores habituales, y puso el foco en un ingrediente que gana terreno en la dermocosmética: los péptidos.

Este lanzamiento tiene como activo protagonista a los péptidos. Se trata de un activo que es muy reconocido en el mundo de la dermocosmética y hoy dice presente en el mercado nacional.

“Nos estamos inspirando en tratamientos antiarrugas que generan el efecto de relleno de la piel, pero llevados a una rutina de cosmética diaria y accesible”, detalló Magalí González Fassi, directora de Marketing de L’Oréal Paris Argentina.

Eva Bargiela quiso probar la nueva línea de L'Oréal Paris, Revitalift Laser (L'Oréal Paris)

Los péptidos y su función clave en el cuidado de la piel

En los últimos años, los péptidos se volvieron protagonistas en las fórmulas para el cuidado facial. Este avance responde al interés por acompañar el envejecimiento natural de la piel con soluciones respaldadas por la ciencia. Son cadenas cortas de aminoácidos capaces de activar procesos naturales relacionados con la firmeza, la reparación y la producción de colágeno.

“Funcionan como mensajeros que ayudan a la piel a poner en marcha procesos que naturalmente realiza, pero que con el paso del tiempo se vuelven menos eficientes”, explicó el médico dermatólogo Simón Scarano (MN 151.411).

A diferencia de otros ingredientes, los péptidos no prometen resultados inmediatos. Su acción acompaña la renovación celular y la producción de colágeno, procesos que tienden a ralentizarse con la edad. Por eso, su uso continuado potencia los beneficios, especialmente cuando se integran en fórmulas completas y complementarias.

Zaira Nara optó por probar la crema facial de noche Revitalift Láser de L’Oreal Paris (L'Oréal Paris)

Revitalift Láser: una línea pensada para una rutina integral

Por primera vez, L’Oréal Paris incorporó los péptidos en una línea pensada para el mercado de consumo masivo. Revitalift Láser está dirigida a personas mayores de 30 años y fue diseñada para actuar sobre distintos mecanismos del envejecimiento cutáneo.

La propuesta promete una piel con menos arrugas, mayor firmeza y luminosidad, con la posibilidad de reducir hasta siete años de arrugas en seis meses, según una evaluación realizada por la compañía en 97 consumidoras de 45 a 60 años, de todos los tonos de piel.

La línea de productos L'Oréal Revitalift Laser y Tri-Peptides para el cuidado antiedad de la piel se presenta sobre un fondo blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina completa: productos y beneficios

La línea Revitalift Láser se compone de cuatro productos complementarios:

Sérum Triple Acción Revitalift Láser : Contiene péptidos, Pro Retinol, ácido hialurónico, Vitamina C y Argirelin. Apunta a mejorar la firmeza, rellenar arrugas y aportar luminosidad.

Crema facial de día Revitalift Láser : Su fórmula incluye Adenosina, Ácido Hialurónico fragmentado y Pro-Xylane. Ayuda a reducir arrugas, reforzar la función de sostén y remodelar el rostro.

Crema facial de noche Revitalift Láser : Incorpora Centella Asiática y Pro-Xylane al 3%. Mejora la textura, reconstituye la piel y ofrece reparación intensa durante la noche.

Corrector Instantáneo de Bolsas: Su tecnología en gel actúa en 15 minutos sobre la superficie de la piel, comprimiendo bolsas, difuminando líneas de expresión y alisando el contorno de los ojos.

“El corrector de bolsas tiene una tecnología llamada Gel to Tape. Cuando se aplica en la zona del contorno de ojos, se endurece levemente y genera una pequeña tensión que hace que las líneas de expresión y las bolsas en esta zona se noten un poco menos”, explicó el Dr. Scarano sobre el corrector instantáneo de bolsas.

El Dr. Scarano y Magalí González Fassi presentaron la línea Revitalift Láser en Buenos Aires (Juan Novelli)

Las claves de la fórmula: combinación de activos

El Sérum Triple Acción Revitalift Láser se destaca por combinar péptidos y Pro Retinol, orientados a mejorar la firmeza y reducir arrugas, junto con tres tipos de ácido hialurónico que hidratan en profundidad y ayudan a rellenar las arrugas. Además, suma Vitamina C para unificar el tono y fortalecer la barrera cutánea, y Argireline, un péptido que relaja la contracción de los músculos faciales responsables de las arrugas dinámicas.

“Los péptidos son pequeñas cadenas de aminoácidos que pueden tener diferentes funciones. Dan señales a las células de la piel para sintetizar nuevo colágeno. Hay otros que actúan a nivel de la unión neuromuscular para relajar la contracción muscular de los músculos de la cara, para que las arrugas se noten menos. Otros ayudan a aumentar la elasticidad de la piel. Están muy bien para sumar a una rutina antiage porque no irritan, son aptos para todo tipo de piel, se pueden usar de día y de noche y ofrecen resultados muy buenos”, puntualizó el Dr. Scarano.

Sobre el ácido hialurónico, el especialista señaló: “Tiene tres tipos de ácido hialurónico distintos, de diferentes pesos moleculares. Dependiendo del peso molecular, este puede hidratar más en superficie o en profundidad y generar ese efecto plump que ayuda a disimular las líneas de expresión y las arrugas”.

La lista de activos también incluye Pro Retinol y Proxylane, que estimulan el recambio celular y la síntesis de componentes de la dermis, respectivamente. “Son fórmulas muy completas, ideales para sumar a la rutina de todos los días”, indicó Scarano.

Cathy Fulop quedó fascinada con el sérum de la línea Revitalift Láser (L'Oréal Paris)

Los beneficios de sumar péptidos a la rutina diaria

El avance en la investigación de péptidos permitió que hoy existan alternativas accesibles para quienes buscan acompañar el envejecimiento de la piel con respaldo científico. Además de su capacidad para estimular el colágeno, algunos péptidos actúan sobre la elasticidad y la contracción muscular, lo que contribuye a una apariencia más descansada y firme.

La integración de estos activos en fórmulas completas, como la propuesta por L’Oréal Paris, facilita el acceso a rutinas efectivas, adaptadas a diferentes necesidades y tipos de piel.

Consejos de expertos y respaldo científico

El enfoque de L’Oréal Paris se apoya en la divulgación de información respaldada por la ciencia y la experiencia de especialistas. El respaldo científico y dermatológico constituye uno de los pilares de la marca, que busca acercar la innovación a un público masivo sin resignar calidad.

“Revitalift Láser refleja fielmente el ADN que tenemos con L’Oréal París, que es acercar la innovación científica a más consumidores, pero sin resignar ni la calidad ni el respaldo científico y dermatológico que tiene nuestra marca”, concluyó González Fassi.

En tal sentido, el desarrollo de la línea Revitalift Láser responde a la demanda de productos que acompañen la evolución de la piel con ingredientes de comprobada eficacia. La apuesta de L’Oréal Paris por democratizar el acceso a la innovación científica se refleja en la variedad de opciones y en la integración de activos que se adaptan a las necesidades de cada etapa.