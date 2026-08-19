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Cuál es la marca internacional de maquillaje que anunció su llegada a la Argentina

Una nueva firma global de cosméticos convocó a la comunidad beauty local y generó largas filas, contenido viral y conversación digital en su primer evento en el país

Escultura de corazón rosa y base negra con texto, situada en un parque de césped. Al fondo se observa la Floralis Genérica y arboledas
La estrategia de lanzamiento incluyó instalaciones visuales y actividades en puntos emblemáticos (NYX)
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Tras una campaña de expectativa en la vía pública y en redes sociales, NYX Professional Makeup anunció oficialmente su llegada a la Argentina. La apertura, en la sucursal de Farmacity del barrio de Palermo, de la Ciudad de Buenos Aires, atrajo a cientos de aficionados al maquillaje.

Los participantes estuvieron largas horas probando los productos en un evento que rápidamente se viralizó y se transformó en tendencia en plataformas como TikTok e Instagram.

La llegada de la marca coincidió con una ola de contenido generado por usuarios, quienes compartieron fotos, videos y reseñas de la experiencia. El evento también despertó el interés de quienes siguieron la actividad a distancia, marcando un hito en el mercado local de la belleza.

NYX Professional Makeup es reconocida por su enfoque inclusivo y su vínculo con creadores de contenido y maquilladores profesionales. La propuesta se dirige especialmente a un público joven, familiarizado con el maquillaje como herramienta de identidad y creatividad.

Cabe destacar que la marca ofrece productos de alta performance y busca insertarse en la conversación de tendencias y técnicas actuales en el mundo beauty.

Mujer rubia con cabello largo, chaqueta de cuero negra, aplicando brillo labial; se ve su reflejo. Globos rosados en forma de corazón con el logotipo de NYX
Influencers y maquilladores profesionales participaron de la apertura de NYX Professional Makeup en Palermo (NYX)

Una campaña de lanzamiento en tres fases

La estrategia para el desembarco en la Argentina se organizó en tres momentos diferenciados, con el objetivo de generar expectativa y conversación en distintos canales.

En la primera etapa, bajo el concepto de “una nueva era está llegando”, la marca apostó a la intriga en la Ciudad de Buenos Aires. Se instalaron piezas visuales de gran impacto, como un contenedor misterioso en la Facultad de Derecho, estructuras de corazones en Plaza Holanda y en la Plaza de las Naciones Unidas, además de murales y afiches en puntos estratégicos. Estas acciones buscaron captar la atención y estimular la curiosidad, generando contenido espontáneo en redes sociales.

Por su parte, la segunda fase llegó con la develación: tras varios días de especulación, la firma confirmó su desembarco y convocó oficialmente a la comunidad beauty a un evento de lanzamiento. El anuncio puso fin a la intriga y multiplicó la conversación digital.

El tercer momento fue la apertura en el Farmacity de la calle Honduras, en el barrio de Palermo. Más de 530 personas, entre consumidores e influencers, participaron de una celebración que incluyó estaciones de maquillaje, juegos, un DJ set en vivo y obsequios por compra. La propuesta se orientó a transformar la inauguración en una experiencia memorable y compartible.

Primer plano de una mano con un anillo que sostiene un smartphone grabando una caja rosa con productos de maquillaje frente a carteles publicitarios
La estrategia de NYX Professional Makeup potenció la conversación en redes sociales y el contenido espontáneo (NYX)

El rol de los maquilladores profesionales en la estrategia de contenido

La presencia de maquilladores profesionales fue central en el lanzamiento de NYX Professional Makeup en la Argentina. Se eleccionó a un grupo de “Makeup Artists” locales, quienes se convirtieron en referentes para compartir técnicas, tendencias y recomendaciones desde una perspectiva experta.

“Estar hoy de este lado, formando parte de la marca y de esta campaña, es un orgullo enorme. Es cerrar un círculo y poder compartir con la gente la misma pasión por el maquillaje que me inspiró desde el principio”, sostuvo Lautaro Ferrante, maquillador estrella de la marca.

La estrategia incluyó una fuerte presencia de influencers y creadores de contenido, sumados a la difusión en medios tradicionales y plataformas digitales. De este modo, la comunidad de la marca tuvo un rol protagónico en la amplificación del evento y en la generación de material que circuló en redes.

Grupo de personas de espaldas con chaquetas de cuero negro que tienen logo de NYX. Detrás, una pared cubierta de carteles rosas de NYX Professional Makeup
El lanzamiento de NYX Professional Makeup en la Argentina reunió a fanáticos del maquillaje y creadores de contenido (NYX)

Una campaña pensada para la audiencia digital

El lanzamiento buscó conectar con una generación habituada a consumir información y tendencias a través de plataformas digitales. Es que la marca habla el idioma de las nuevas generaciones; un target hiperconectado que no consume publicidad tradicional como único método de publicidad.

“Diseñamos un plan de lanzamiento donde la vía pública funciona como el disparador visual del contenido que luego estalla en TikTok e Instagram. Desde el contenedor misterioso hasta los corazones en plena ciudad, cada activación fue pensada para ser compartida por los usuarios, poniendo el poder de la campaña en manos de la propia comunidad”, sostuvo Magalí González Fassi, directora de Marketing de NYX Professional Makeup Argentina.

Su experiencia en otros mercados mostró que cada apertura genera un efecto fandom, con largas filas y una alta participación en redes. En el territorio nacional la propuesta replicó ese fenómeno y logró instalar a NYX Professional Makeup como tema de conversación entre aficionados y expertos en maquillaje.

Multitud de personas al aire libre frente a una tienda rosa de Farmacity y NYX Professional Makeup, con árboles sin hojas y un cielo azul
Las largas filas en el evento demostraron el interés por los productos de NYX Professional Makeup (NYX)

Experiencia, comunicación y comunidad

El evento de apertura fue un espacio donde los asistentes pudieron probar productos, interactuar con maquilladores y participar de propuestas lúdicas. La comunidad beauty argentina respondió con entusiasmo, generando contenido propio y recomendando la marca en sus círculos.

“Hoy las experiencias comienzan en un lugar físico o digital y se amplifican en redes sociales, medios e incluso en el boca a boca entre expertos y amantes del maquillaje que intercambian recomendaciones e información sobre las marcas. Con esta estrategia cubrimos diferentes puntos de contacto con nuestro consumidor, no solo buscamos anunciar nuestra llegada al mercado argentino, sino construir una marca relevante desde la experiencia, la comunicación auténtica y el contenido generado por la comunidad”, concluyó González Fassi.

A través de una estrategia que combinó creatividad, interacción y un enfoque omnicanal, NYX Professional Makeup se integró a la conversación local con una propuesta que puso a la comunidad y a los profesionales del maquillaje en el centro.

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