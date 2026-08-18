Cómo es el paquete turístico que combina alojamiento en resort y crucero por el Caribe

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La propuesta integra resort en Punta Cana y crucero por las Antillas en un solo viaje (Piamonte)

Planificar vacaciones en el Caribe suele implicar una elección: disfrutar el descanso en un resort o recorrer diferentes islas en un crucero. Sin embargo, una nueva tendencia permite combinar ambas opciones en un solo programa, lo que facilita la experiencia y ofrece comodidad para el viajero.

El operador turístico mayorista Piamonte lanzó Caribe con Crucero: una propuesta pensada para quienes buscan aprovechar al máximo sus días en las Antillas. El programa incluye diez noches: tres en un resort all inclusive en Punta Cana y siete a bordo del buque Costa Fascinosa.

La primera etapa se desarrolla en el hotel Ocean El Faro, donde el régimen all inclusive brinda acceso a gastronomía variada, actividades recreativas y playa. Luego, el viaje continúa desde La Romana, punto de embarque para la segunda parte del viaje.

Durante la navegación, cada jornada comienza frente a un nuevo puerto caribeño. El equipaje permanece en la cabina, eliminando la necesidad de cambiar de alojamiento o coordinar traslados entre destinos. Así, la propuesta permite conocer diferentes islas sin esfuerzos logísticos adicionales.

La propuesta integra resort en Punta Cana y crucero por las Antillas en un solo viaje (Piamonte)

Diversidad de destinos y recorridos flexibles

Las salidas de Caribe con Crucero están confirmadas para enero y febrero de 2027, con recorridos que varían según la fecha y contemplan escalas en puertos como Isla Catalina, Samaná, Amber Cove, Cabo Rojo, Puerto Plata, La Romana y Grand Turk en las Islas Turcas y Caicos. Esto facilita que cada itinerario ofrezca una perspectiva distinta sobre los paisajes y la diversidad de las Antillas.

La combinación de resort y crucero resulta atractiva tanto para quienes experimentan su primer viaje en barco como para quienes ya conocen la región y buscan alternativas novedosas. El formato también se adapta a parejas, familias o grupos de amigos interesados en alternar descanso con actividades y entretenimiento.

Opciones para diferentes perfiles y presupuestos

El programa contempla distintas categorías de cabina: interna, externa o con balcón, lo que permite ajustar la experiencia y el costo según las preferencias del pasajero. Cada pasajero puede organizar sus días con libertad: elegir entre las propuestas a bordo y las excursiones en los puertos de escala.

Entre los servicios incluidos se destacan:

Vuelos y traslados

Tres noches de alojamiento all inclusive en Ocean El Faro

Siete noches de crucero en el Costa Fascinosa

Paquete de bebidas durante la navegación

Asistencia al viajero

Esta integración evita la necesidad de contratar servicios por separado y simplifica la organización del viaje.

La flexibilidad en los recorridos ofrece alternativas para viajes en familia, pareja o con amigos (Piamonte)

Facilidad en la planificación y pagos

El programa permite abonar el viaje en cuotas mensuales. La cantidad de cuotas disponibles depende del momento de la reserva y los meses restantes hasta la fecha de salida. Esta modalidad facilita la organización financiera y ofrece ventajas a quienes realizan la compra de manera anticipada, como mayor disponibilidad de fechas y opciones de cabina.

Otro aspecto importante para los pasajeros de la Argentina es que el paquete Caribe con Crucero no exige visa ni vacuna contra la fiebre amarilla, lo que agiliza la preparación.

Alternativas para el verano 2027

La propuesta forma parte de la programación de verano de Piamonte, que incluye más de 50 salidas confirmadas a destinos como República Dominicana, México, Jamaica, Brasil y Estados Unidos.

Las opciones contemplan diferentes tipos de alojamiento, programas all inclusive y asistencia al viajero, con salidas desde Buenos Aires y otras ciudades del interior del país.

Cabe destacar que Piamonte comercializa sus productos exclusivamente por medio de agencias de viajes. El formulario de contacto habilita a los interesados a recibir información detallada sobre fechas, itinerarios y alternativas disponibles.

Los interesados en conocer más información sobre el paquete Caribe con Crucero y las demás propuestas de este operador turístico pueden dejar su consulta aquí.