Hondureña Angie Peña: cuatro años de pistas, redes de trata y un testigo asesinado que asegura haberla visto en Roatán

Angie Samantha Peña desapareció el 1 de enero de 2022 después de salir en una moto acuática desde West Bay, Roatán.(FOTO: La Prensa)

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La desaparición de Angie Samantha Peña Melgares comenzó como una emergencia marítima en Roatán y terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más complejos y controvertidos de Honduras.

La joven, de 22 años, desapareció el 1 de enero de 2022 después de salir en una moto acuática desde West Bay mientras se encontraba de vacaciones con su familia. Las primeras búsquedas se concentraron en el mar ante la posibilidad de un accidente.

Semanas después, una moto acuática identificada como la que utilizó Angie fue localizada en costas de Belice. El hallazgo abrió nuevas interrogantes y, con el paso de los meses, la investigación dejó de centrarse únicamente en una posible tragedia marítima.

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De la búsqueda en el mar a una investigación por trata

En agosto de 2022, diligencias relacionadas con la búsqueda de Angie llevaron a las autoridades hasta una propiedad del estadounidense Gary Lee Johnston en Roatán.

Durante un allanamiento fue encontrada una adolescente de 17 años, lo que derivó en una investigación independiente por trata de personas agravada y pornografía infantil.

A partir de esas pesquisas, el Ministerio Público informó posteriormente sobre una estructura criminal denominada Delta Teams, vinculada con explotación sexual de menores, trata de personas y otros delitos.

Gary Lee Johnston fue detenido durante allanamientos realizados como parte de las pesquisas originadas por la desaparición de Angie Peña. (FOTO: Once Noticias)

La Fiscalía también señaló que algunos policías y servidores judiciales habrían colaborado con la organización, una de las revelaciones que más cuestionamientos generó sobre el funcionamiento de las instituciones en Islas de la Bahía.

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Johnston fue condenado en 2025 a 37 años y seis meses de prisión por trata de personas agravada y producción de pornografía infantil. Su condena no corresponde directamente a la desaparición de Angie, aunque su captura surgió durante las pesquisas originadas por ese caso.

La familia nunca abandonó la hipótesis del secuestro

Desde los primeros meses, Walter Peña y Michelle Melgares, padres de Angie, han insistido en que su hija pudo haber sido secuestrada y han reclamado que se profundicen las líneas relacionadas con trata de personas.

En 2024 se reunieron con el fiscal general Johel Zelaya para solicitar avances y entregar nueva información. El Ministerio Público anunció entonces la conformación de un equipo especial para revisar el expediente.

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Sin embargo, más de cuatro años después, la pregunta principal continúa sin respuesta: ¿dónde está Angie Peña?

Los familiares de Angie Peña han mantenido durante más de cuatro años la búsqueda de la joven y han exigido a las autoridades avances concretos para esclarecer su desaparición. (FOTO: La Tribuna)

Denuncias de presunta infiltración institucional

El caso volvió a tomar fuerza en 2026 después de que la exfuncionaria Julissa Villanueva denunciara públicamente presuntas irregularidades en la investigación y una posible infiltración criminal dentro de organismos encargados de las pesquisas.

Villanueva aseguró que existieron informantes que aportaron datos sobre Angie y cuestionó la actuación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Sus afirmaciones constituyen denuncias públicas y no conclusiones judiciales definitivas

El asesinato del testigo que dijo haber visto a Angie

La tensión aumentó el 17 de agosto de 2026, cuando Dereck Isaac McNeil James fue asesinado a balazos en Roatán.

McNeil había rendido un testimonio relacionado con el caso y, en un audio divulgado posteriormente, afirmó ante operadores de justicia: “Yo vi a Angie Peña”.

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Dereck McNeil fue asesinado a balazos en Roatán en agosto de 2026 tras haber rendido un testimonio relacionado con el caso Angie Peña. (FOTO: El Espectador)

Su asesinato provocó nuevas críticas sobre la protección de testigos y reavivó el temor de que personas con información relevante puedan estar en riesgo.

Hasta ahora no se ha establecido judicialmente que el crimen de McNeil haya sido cometido por su relación con el caso Angie Peña.

Este video es un reportaje periodístico de LTV Noticias. Presenta información sobre la difusión de un audio atribuido al testigo Dereck McNeill. Dicho audio está relacionado con el caso de Angie Peña. El reportaje indica que McNeill fue un testigo protegido y que fue silenciado a tiros en la localidad de Roatán. La pantalla muestra los textos explicativos en español y el logo del medio.

Cuatro años después, las preguntas siguen abiertas

El expediente ha producido allanamientos, capturas, procesos por trata, una condena de más de 37 años y denuncias sobre presuntas redes de protección institucional.

Pero ninguna de esas investigaciones ha logrado responder todavía qué ocurrió con Angie.

La muerte de un hombre que aseguró haberla visto con vida agrega una nueva capa de incertidumbre a un caso que ya trascendió la desaparición de una joven.

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Más de cuatro años después de aquel paseo en West Bay, el caso Angie Peña se ha convertido también en una prueba para el sistema de justicia hondureño: esclarecer el destino de la joven, determinar si existieron redes criminales detrás de su desaparición y establecer si hubo funcionarios que obstaculizaron la investigación.