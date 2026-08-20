Así es el proyecto que propone una nueva forma de vivir Bariloche

Cerro Lindo, un desarrollo icónico que combina 238 hectáreas de naturaleza con la conveniencia de estar a cinco minutos del centro cívico de Bariloche.

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La transformación de los destinos turísticos también alcanza al mercado inmobiliario, donde cada vez adquieren mayor relevancia las propuestas que combinan vivienda, naturaleza, educación, servicios y espacios para la vida cotidiana. En Bariloche, Cerro Lindo surge como un desarrollo pensado para acompañar el crecimiento de la ciudad con una visión de largo plazo, a partir de una planificación urbana que tiene en la ubicación y el entorno natural dos de sus principales diferenciales.

Impulsado por Grupo Klover, el proyecto fue presentado en Expo Real Estate 2026 como una propuesta de gran escala que plantea una nueva forma de vivir Bariloche. Durante el encuentro, los visitantes pudieron conocer el masterplan y recorrer Cerro Lindo a través de una experiencia inmersiva de realidad virtual, que permitió acercarse a distintos espacios del proyecto y dimensionar su propuesta.

Para Ignacio O’Keefe, director comercial de Inmobiliaria O’Keefe, el proyecto presenta un diferencial frente a la oferta existente en la región. “Esta idea viene a elevar la vara de los productos que hay en Bariloche. Creo que desde muchos aspectos distintos viene a ofrecer algo superior a lo que hoy hay, tanto en la ubicación, accesos, el entorno y mismo el producto”, señaló.

Una ubicación estratégica para una nueva forma de vivir Bariloche

Uno de los principales atributos de Cerro Lindo es su ubicación sobre la ladera este del Cerro Otto, a solo un kilómetro del Centro Cívico de Bariloche. La cercanía con el centro permite combinar el contacto cotidiano con la naturaleza con el acceso a los principales servicios y actividades de la ciudad.

Durante el encuentro, los visitantes pudieron conocer el masterplan y recorrer Cerro Lindo a través de una experiencia inmersiva de realidad virtual (Grupo Klover)

El masterplan se desarrolla sobre 238 hectáreas, de las cuales 113 se preservan como parque natural propio. Contempla nueve barrios residenciales, cinco macrolotes destinados a desarrollos multifamiliares y una nueva centralidad destinada a incorporar educación, deporte, comercios y servicios.

La diversidad de propuestas amplía también el perfil de quienes encuentran una oportunidad en Cerro Lindo: desde familias que buscan establecerse en Bariloche y desarrollar allí su proyecto de vida hasta inversores y desarrolladores que ven en el crecimiento de la ciudad, la ubicación y la escala del proyecto una oportunidad de largo plazo.

“Hoy las personas no buscan únicamente un lugar donde vivir; buscan un lugar donde desarrollar su proyecto de vida. En Cerro Lindo estamos construyendo una nueva forma de vivir Bariloche, integrando naturaleza, educación, infraestructura, deporte y servicios en un mismo proyecto pensado para las próximas décadas”, sostuvo Martín Sánchez Calvete, director Patagonia de Grupo Klover.

Una nueva centralidad dentro de Cerro Lindo

Más allá de su propuesta residencial, Cerro Lindo proyecta una nueva centralidad de 13 hectáreas, concebida para incorporar actividades y servicios que acompañen tanto al desarrollo como al crecimiento de Bariloche.

Este sector, denominado HUB Cerro Lindo, tendrá como uno de sus primeros protagonistas al Colegio Del Sol powered by Austin Cerro Lindo, una propuesta educativa bilingüe con proyección internacional que formará parte del desarrollo. También prevé la incorporación del futuro Club Cerro Lindo, con una superficie aproximada de 23.000 metros cuadrados destinada a infraestructura deportiva.

El masterplan se desarrolla sobre 238 hectáreas, de las cuales 113 se preservan como parque natural propio (Grupo Klover)

El masterplan del HUB contempla además macrolotes para el desarrollo de oficinas, comercios, salud y abastecimiento, generando oportunidades para desarrolladores e inversores y, al mismo tiempo, ampliando la oferta de servicios para quienes vivan en Cerro Lindo y su entorno.

Naturaleza y bienestar como parte del proyecto

Las 113 hectáreas de parque natural propio constituyen otro de los grandes diferenciales de Cerro Lindo. El parque ya comenzó a abrir sus senderos y actualmente permite realizar actividades de trekking y recorridos en bicicletas eléctricas.

A esta propuesta se sumará infraestructura destinada al deporte, el bienestar y la vida social, con un Club House con restaurante, spa con piscina climatizada interior-exterior, gimnasio y sector deportivo. El proyecto contempla además senderos, bicisendas, un refugio de montaña y miradores integrados al paisaje.

Cerro Lindo se presentó en Expo Real Estate como una propuesta residencial de gran escala en Bariloche (Federico Maligne)

Un desarrollo que entra en una nueva etapa

Cerro Lindo atraviesa un momento clave en la materialización del proyecto. La primera etapa, con lotes escriturables, tiene prevista su entrega para diciembre de 2026. En paralelo, las primeras familias ya comenzaron a presentar los proyectos de sus futuras viviendas, mientras avanzan nuevas etapas residenciales y se incorporan nuevos hitos al masterplan.

En paralelo, la calle externa que conecta el desarrollo con la ciudad ya se encuentra pavimentada y habilitada, avanzan las obras de la avenida principal de 25 metros de ancho y el acceso principal se encuentra próximo a inaugurarse.

Con nuevas etapas actualmente en comercialización, este escenario marca el paso de la planificación a una nueva instancia de consolidación de Cerro Lindo y abre oportunidades tanto para quienes proyectan vivir o invertir en Bariloche como para desarrolladores interesados en participar de su crecimiento.

Con Cerro Lindo, Grupo Klover profundiza su visión de desarrollar proyectos urbanos de largo plazo, donde planificación, infraestructura, naturaleza y servicios forman parte de una misma propuesta pensada para acompañar el crecimiento de las ciudades.