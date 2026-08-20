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Autoridades dominicanas se reúnen con el objetivo de actualizar la protección legal de la niñez

Representantes del gobierno y organismos especializados se reunieron para analizar reformas legales que mejoren la defensa de los derechos de los menores en República Dominicana

Dos manos abiertas sostienen un mapa de la República Dominicana, en cuyo interior hay siluetas de niños y niñas en diferentes colores.
La Procuraduría General de la República Dominicana recibió en Santo Domingo a representantes del Gabinete de Niñez y Adolescencia y de Conani para coordinar la reforma de la Ley 136-03. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Procuraduría General de la República Dominicana informó este miércoles que representantes del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) sostuvieron un encuentro orientado a compartir propuestas para fortalecer la protección de menores a través de la reforma del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La sesión, celebrada en Santo Domingo, reunió a figuras clave del ámbito gubernamental y social, con la presencia de la primera dama Raquel Arbaje, presidenta honorífica del GANA, y de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.

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El objetivo de la reunión consistió en articular esfuerzos interinstitucionales para que la eventual reforma a la Ley 136-03, que rige el llamado Código del Menor, incorpore una visión técnica y consensuada que refuerce los derechos de la infancia y la adolescencia.

“Para nosotros es muy importante que estén aquí, en la Procuraduría General de la República; se lo agradecemos y lo valoramos infinitamente, porque de una forma u otra a nosotros nos interesa bastante que la opinión del Ministerio Público sobre este proyecto sea lo más consensuada posible con ustedes”, expresó Reynoso al iniciar el diálogo, según recogió el organismo.

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La sesión en Santo Domingo contó con la participación de figuras gubernamentales y sociales, entre ellas la primera dama Raquel Arbaje, presidenta honorífica del GANA, y la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. (Cortesía: Ministerio Público)
La sesión en Santo Domingo contó con la participación de figuras gubernamentales y sociales, entre ellas la primera dama Raquel Arbaje, presidenta honorífica del GANA, y la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. (Cortesía: Ministerio Público)

Revisión de normas generales para la protección de la niñez

La presidenta ejecutiva del Conani, Ligia Jeannette Pérez Peña, acompañó a la primera dama durante la sesión, que contó también con la participación de la procuradora adjunta Fior Daliza Alduey Mercedes, el procurador de corte Fernando Quezada, y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf). También estuvo presente la doctora Belén Féliz.

El encuentro fue impulsado por la primera dama Raquel Arbaje, quien destacó: “Lo que queremos es actualizar la Ley 136-03 para que esté acorde a la Constitución y el Código Penal”.

Por parte del equipo de la Oficina de la Primera Dama, participaron Nancy Handal y Cecilia Reynoso. Desde Conani, asistieron Alexandra Santelises, directora ejecutiva; Rosa Morillo, directora de Hogares de Paso; Pazzis Paulino, director de Desarrollo Territorial y Supervisión; Rafael Jiménez, encargado del Departamento de Relaciones Interinstitucionales; Ennio Bertozzo, responsable de la Unidad de Gestión de Casos; y Paola Rodríguez, jefa del Departamento de Gestión de la Información de Políticas Públicas de Niños, Niñas y Adolescentes, quien funge como enlace técnico entre GANA y Conani.

Peluche rosa gastado y zapato infantil rosado en suelo de tierra con polvo. Un rayo de sol entra por la ventana e ilumina parcialmente los objetos.
La sesión en Santo Domingo contó con la participación de figuras gubernamentales y sociales, entre ellas la primera dama Raquel Arbaje, presidenta honorífica del GANA, y la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diálogo interinstitucional permitió, según describió la Procuraduría General, compartir propuestas orientadas a fortalecer la protección de los menores en el marco legal vigente. Entre los puntos abordados se encuentran la actualización de procedimientos para la atención integral de la niñez y la adolescencia, así como la integración de criterios técnicos de diversos sectores sociales y estatales que inciden en la protección infantil.

La procuradora Yeni Berenice Reynoso agradeció la apertura del Gabinete de Niñez y Adolescencia y de Conani para generar consensos en torno a un marco legal moderno y efectivo. “La participación del Ministerio Público es fundamental para garantizar que la reforma responda tanto a las necesidades de protección como al respeto de los derechos fundamentales”, subrayó la funcionaria, según consta en el reporte oficial.

La reforma de la Ley 136-03, vigente desde 2003, busca adecuarla a los estándares actuales de la Constitución de la República Dominicana y del Código Penal, además de recoger las mejores prácticas internacionales en la defensa de niños, niñas y adolescentes. La primera dama Raquel Arbaje enfatizó la relevancia de mantener canales de diálogo directo entre las distintas instituciones del Estado y representantes de la sociedad civil para asegurar que el proyecto de ley resulte de un proceso transparente y participativo.

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