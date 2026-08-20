Autoridades dominicanas se reúnen con el objetivo de actualizar la protección legal de la niñez

La Procuraduría General de la República Dominicana recibió en Santo Domingo a representantes del Gabinete de Niñez y Adolescencia y de Conani para coordinar la reforma de la Ley 136-03. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Procuraduría General de la República Dominicana informó este miércoles que representantes del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) sostuvieron un encuentro orientado a compartir propuestas para fortalecer la protección de menores a través de la reforma del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

La sesión, celebrada en Santo Domingo, reunió a figuras clave del ámbito gubernamental y social, con la presencia de la primera dama Raquel Arbaje, presidenta honorífica del GANA, y de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.

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El objetivo de la reunión consistió en articular esfuerzos interinstitucionales para que la eventual reforma a la Ley 136-03, que rige el llamado Código del Menor, incorpore una visión técnica y consensuada que refuerce los derechos de la infancia y la adolescencia.

“Para nosotros es muy importante que estén aquí, en la Procuraduría General de la República; se lo agradecemos y lo valoramos infinitamente, porque de una forma u otra a nosotros nos interesa bastante que la opinión del Ministerio Público sobre este proyecto sea lo más consensuada posible con ustedes”, expresó Reynoso al iniciar el diálogo, según recogió el organismo.

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La sesión en Santo Domingo contó con la participación de figuras gubernamentales y sociales, entre ellas la primera dama Raquel Arbaje, presidenta honorífica del GANA, y la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. (Cortesía: Ministerio Público)

Revisión de normas generales para la protección de la niñez

La presidenta ejecutiva del Conani, Ligia Jeannette Pérez Peña, acompañó a la primera dama durante la sesión, que contó también con la participación de la procuradora adjunta Fior Daliza Alduey Mercedes, el procurador de corte Fernando Quezada, y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf). También estuvo presente la doctora Belén Féliz.

El encuentro fue impulsado por la primera dama Raquel Arbaje, quien destacó: “Lo que queremos es actualizar la Ley 136-03 para que esté acorde a la Constitución y el Código Penal”.

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Por parte del equipo de la Oficina de la Primera Dama, participaron Nancy Handal y Cecilia Reynoso. Desde Conani, asistieron Alexandra Santelises, directora ejecutiva; Rosa Morillo, directora de Hogares de Paso; Pazzis Paulino, director de Desarrollo Territorial y Supervisión; Rafael Jiménez, encargado del Departamento de Relaciones Interinstitucionales; Ennio Bertozzo, responsable de la Unidad de Gestión de Casos; y Paola Rodríguez, jefa del Departamento de Gestión de la Información de Políticas Públicas de Niños, Niñas y Adolescentes, quien funge como enlace técnico entre GANA y Conani.

La sesión en Santo Domingo contó con la participación de figuras gubernamentales y sociales, entre ellas la primera dama Raquel Arbaje, presidenta honorífica del GANA, y la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diálogo interinstitucional permitió, según describió la Procuraduría General, compartir propuestas orientadas a fortalecer la protección de los menores en el marco legal vigente. Entre los puntos abordados se encuentran la actualización de procedimientos para la atención integral de la niñez y la adolescencia, así como la integración de criterios técnicos de diversos sectores sociales y estatales que inciden en la protección infantil.

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La procuradora Yeni Berenice Reynoso agradeció la apertura del Gabinete de Niñez y Adolescencia y de Conani para generar consensos en torno a un marco legal moderno y efectivo. “La participación del Ministerio Público es fundamental para garantizar que la reforma responda tanto a las necesidades de protección como al respeto de los derechos fundamentales”, subrayó la funcionaria, según consta en el reporte oficial.

La reforma de la Ley 136-03, vigente desde 2003, busca adecuarla a los estándares actuales de la Constitución de la República Dominicana y del Código Penal, además de recoger las mejores prácticas internacionales en la defensa de niños, niñas y adolescentes. La primera dama Raquel Arbaje enfatizó la relevancia de mantener canales de diálogo directo entre las distintas instituciones del Estado y representantes de la sociedad civil para asegurar que el proyecto de ley resulte de un proceso transparente y participativo.

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