Cuáles son las nuevas soluciones frente a los desafíos del mercado de alquileres

Anabella Tarrio Godoy, Gerenta General de Finaer, en la Expo Real Estate.

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El mercado inmobiliario atraviesa una etapa de transformación en la que la tecnología, la agilidad y el acceso a la vivienda adquieren un papel cada vez más relevante. En este escenario, los encuentros que reúnen a los principales actores del sector permiten intercambiar experiencias, analizar tendencias y presentar herramientas destinadas a facilitar las operaciones.

En ese contexto, Finaer participó de Expo Real Estate 2026, uno de los eventos de referencia para la industria inmobiliaria. La compañía, que celebra sus 15 años, presentó sus principales líneas de trabajo y compartió con profesionales las soluciones que desarrolla para acompañar a inquilinos, propietarios e inmobiliarias.

La presencia de la empresa se concentró en un stand que recibió a visitantes y referentes del sector. El espacio funcionó como punto de encuentro para acercar las propuestas de la compañía y dialogar sobre los nuevos desafíos que atraviesa el mercado de alquileres.

Soluciones tecnológicas y garantías innovadoras transforman el acceso a los alquileres en el mercado inmobiliario actual (Finaer)

Una garantía que facilita el acceso al alquiler

Para Anabella Tarrío Godoy, gerenta general de Finaer, las garantías ocupan un lugar central dentro del proceso de acceso a una propiedad. La ejecutiva explicó que contar con una alternativa previamente aprobada permite resolver uno de los requisitos necesarios para avanzar con una operación.

“Las garantías de alquiler cumplen un rol que es clave justamente porque es uno de los requisitos que tiene el inquilino al momento de acceder a una propiedad. Contar con una solución como Finaer lo que hace es facilitar, que no sea un problema”, explicó Tarrío Godoy.

Además, la posibilidad de gestionar la fianza antes de definir una propiedad puede otorgar mayor previsibilidad durante la búsqueda. Para los propietarios, representa una herramienta de respaldo, mientras que las inmobiliarias pueden agilizar el cierre de las operaciones.

Anabella Tarrío Godoy, gerenta general de Finaer (Federico Maligne)

“Ya tenés tu garantía, la podés hacer aprobar sin tener todavía la propiedad. Al propietario, lógicamente, le da la tranquilidad de que es su patrimonio y poder cobrar su alquiler en tiempo, y a la inmobiliaria, de manera ágil, poder tener el cierre de una operación en el menor tiempo posible”, señaló la gerenta general.

Tecnología para conectar oferta y demanda

Por otra parte, el escenario generado tras la derogación de la ley de alquileres modificó las condiciones de contratación y amplió la oferta disponible. Este nuevo contexto también planteó el desafío de vincular las propiedades con las personas interesadas en alquilarlas.

“Después de la regulación de alquileres, ahora hay mucha más libertad al momento de contratar, lo cual permite que haya mucha oferta de alquileres. Lógicamente, hubo una baja de demanda de inquilinos y en ese lugar, en Finaer estamos tratando de unir a estas partes”, sostuvo Tarrío Godoy.

En ese sentido, la compañía desarrolló una nueva funcionalidad dentro de su sistema de autogestión. La herramienta permite conectar a personas previamente calificadas con inmobiliarias adheridas que cuentan con propiedades acordes a sus características y necesidades.

Finaer participó de Expo Real Estate 2026 con un stand que reunió a profesionales y referentes del sector inmobiliario (Federico Maligne)

“Recientemente desarrollamos en nuestro sistema de autogestión la posibilidad de que inquilinos que están calificados y que tienen ciertas características en búsqueda de un inmueble puedan hacer match con inmobiliarias que nosotros tenemos con propiedades que pueden ser de interés para ellos. Y es una manera de buscar soluciones”, detalló la ejecutiva.

Asimismo, Finaer presentó avances vinculados con la inteligencia artificial, aplicada al análisis documental para automatizar procesos y acelerar los tiempos de preaprobación y aprobación de solicitudes. La ejecutiva también destacó las alternativas de financiación, entre ellas la posibilidad de abonar la garantía en hasta 12 cuotas sin interés mediante Mercado Pago.

Un espacio para analizar el mercado

Durante Expo Real Estate 2026, la participación de la empresa incluyó además un workshop exclusivo a cargo del economista Claudio Zuchovicki. La actividad superó las expectativas de convocatoria, con una importante cantidad de asistentes y una concurrencia que excedió la capacidad de la sala, dejando a algunos interesados sin posibilidad de acceder. El encuentro permitió abordar la coyuntura económica y su impacto sobre el mercado inmobiliario.

El encuentro formó parte de una agenda que combinó análisis, intercambio profesional y presentación de herramientas. A su vez, la compañía puso en valor su expansión hacia Mendoza, donde concretó su desembarco formal en el marco de su aniversario número 15.