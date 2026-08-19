Las nuevas herramientas digitales impulsan el acceso al crédito en el transporte argentino

Banco Provincia presentó nuevas líneas de financiación en Expo Transporte 2026 para empresas del sector (BAPRO)

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La industria del transporte enfrenta desafíos constantes relacionados con la actualización tecnológica y el acceso a nuevas herramientas financieras. Por este motivo, los eventos que reúnen a los principales actores del sector se convierten en oportunidades únicas para acceder a información clave, conocer las tendencias del mercado y explorar soluciones diseñadas para potenciar la actividad productiva.

En ese contexto, del 11 al 13 de agosto, Banco Provincia participó de Expo Transporte 2026, la exposición internacional que reunió a representantes del autotransporte de carga y pasajeros en el predio de La Rural. La presencia de la banca pública bonaerense se centró en su stand institucional, donde ofreció asesoramiento y propuestas de financiación dirigidas a empresas y profesionales del sector.

Financiación a tasa 0% y gestión 100% digital

La propuesta destacada para la expo fueron los beneficios exclusivos de Pactar Digital, una plataforma diseñada para facilitar acuerdos comerciales y operaciones financieras de manera ágil y completamente online con tasas desde 0% y plazos de hasta 360 días.

Esta herramienta permite a las empresas proveedoras cobrar de manera inmediata, sin riesgos crediticios y sin costos de adhesión. Por su parte, quienes adquieren bienes o servicios pueden acceder a la financiación en el mismo momento de la negociación, mediante una gestión rápida y sin cargos adicionales.

El equipo comercial de Banco Provincia brindó información sobre productos y servicios en Expo Transporte 2026 (BAPRO)

Características de la plataforma Pactar Digital

Financiación en pesos con condiciones especiales.

Plazos flexibles de pago, hasta 360 días.

Proceso 100% online, sin costos de adhesión para compradores ni vendedores.

Cobro inmediato para proveedores, sin asumir riesgos crediticios.

Disponibilidad para empresas industriales, comerciales y de servicios.

Un espacio de referencia para el sector

Expo Transporte se consolidó como un punto de encuentro clave para fabricantes, proveedores y referentes del transporte en la Argentina y la región. La exposición, que se realizó en paralelo con Expo Logisti-k, promovió el intercambio comercial y la actualización sobre las últimas tendencias en equipamiento, tecnología y soluciones logísticas.

Las actividades comprendieron la exhibición de camiones, buses, utilitarios, acoplados, semirremolques, combustibles, neumáticos y desarrollos tecnológicos. Además, la muestra ofreció un ciclo de conferencias especializadas para la capacitación y actualización profesional de los asistentes.

Ofertas y asesoramiento para empresas y transportistas

En su stand, Banco Provincia brindó información detallada sobre su cartera de productos y servicios pensados para empresas, transportistas y proveedores de la cadena logística. Un equipo de especialistas comerciales se encargó de asesorar a las y los visitantes sobre las distintas herramientas financieras disponibles, con el objetivo de acompañar el crecimiento y la competitividad de los negocios del sector.

La industria del transporte enfrenta desafíos constantes relacionados con la actualización tecnológica y el acceso a nuevas herramientas financieras (BAPRO)

Compromiso con la actividad productiva

La banca pública bonaerense ratificó su objetivo de acercar soluciones financieras y digitales que facilitan el acceso al crédito y mejoran la competitividad de las empresas. Las herramientas presentadas durante la exposición apuntaron a fortalecer la cadena de valor industrial, comercial y de servicios, en un contexto donde la digitalización y la agilidad en las operaciones resultan cada vez más relevantes para el desarrollo productivo.

Desde Banco Provincia remarcaron la importancia de participar en espacios como Expo Transporte, que impulsan el intercambio de ideas y la generación de nuevos vínculos estratégicos entre actores del sector. “La posibilidad de ofrecer financiación a tasa 0% y gestión online responde a las necesidades actuales de las empresas del transporte y la logística”, explicaron.

Expo Transporte es un escenario de oportunidades únicas para acceder a información clave, conocer las tendencias del mercado y explorar soluciones diseñadas para potenciar la actividad productiva.