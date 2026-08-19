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Este jueves cerrará una estación de la línea E del Subte por obras: cuándo reabrirá sus puertas

Los trabajos ya se venían ejecutando fuera del horario de servicio para no interrumpir la operación normal de la red

La renovación de la estación Entre Ríos incluye impermeabilización, pintura, cambio de pisos, luces led, señalética y mobiliario de andén
La renovación de la estación Entre Ríos incluye impermeabilización, pintura, cambio de pisos, luces led, señalética y mobiliario de andén
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La estación Entre Ríos de la línea E del Subte de Buenos Aires cerrará sus puertas este jueves por un período de aproximadamente tres meses, dentro del Plan de Renovación Integral de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). La medida busca mejorar la infraestructura del espacio y la experiencia de quienes lo transitan a diario.

Los trabajos, que venían ejecutándose fuera del horario de servicio para no interrumpir la operación normal de la red, abarcan una amplia gama de intervenciones: impermeabilización, pintura, renovación total de pisos, instalación de luces led, actualización de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y reposición de mobiliario en andén —bancos, cestos y apoyos isquiáticos—.

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En materia de impermeabilización, las tareas comprenden inyecciones, tratamiento de juntas y el uso de productos de última generación. Para el techo, se prevé la colocación de un revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, diseñado para canalizar el agua y eliminar las filtraciones.

Las obras en la línea E incorporan señalización braille en pasamanos y pórticos para mejorar la accesibilidad en la estación Entre Ríos
Las obras en la línea E incorporan señalización braille en pasamanos y pórticos para mejorar la accesibilidad en la estación Entre Ríos

La intervención alcanzará los accesos, las galerías de escaleras —tanto pedestres como mecánicas—, los vestíbulos y los andenes, con el fin de garantizar una circulación más fluida y ordenada dentro de la estación.

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Hay un aspecto que distingue a Entre Ríos del resto de las obras del plan: la estación tiene declaratoria patrimonial. Eso obliga a encarar la restauración de sus murales con un equipo de restauradores profesionales, bajo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNMMyBH). Se trata de una intervención que va más allá de lo puramente funcional y que exige un trabajo de precisión para preservar el valor histórico del espacio.

Otra particularidad que distingue, en este caso, a la línea E es que posee la estación más austral del mundo. El récord es de Plaza de los Virreyes-Eva Perón, cabecera de la línea. Se encuentra en el barrio de Flores, al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Además, sirve como punto de combinación con el Premetro.

Mientras Entre Ríos se suma a la lista de estaciones en obras, otras dos permanecen cerradas en paralelo: Tribunales, de la línea D, y General Urquiza, de la propia línea E.

Así quedó la estación Uruguay de la línea B del Subte tras su reapertura
El plan para el Subte de Buenos Aires ya renovó 20 estaciones y suma la licitación de la línea F, la compra de 224 coches y obras en escaleras mecánicas y ascensores

A ellas se añaden las intervenciones previstas para Alberti, Pasco y Sáenz Peña (línea A); Medrano, Ángel Gallardo y Dorrego (línea B); y Lavalle e Independencia (línea C).

El Plan de Renovación Integral acumula hasta ahora 20 estaciones puestas en valor en toda la red. La nómina incluye a Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la línea A; Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia en la línea B; San Martín en la línea C; Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo en la línea D D; y Jujuy en la línea E. A ese número se suman los paradores del Premetro, que también fueron objeto de renovación.

Las obras en estaciones son parte de un programa más amplio que, en el marco del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, contempla otras iniciativas de fondo para la red subterránea. Entre ellas, avanza la licitación de la línea F y la compra de 224 coches nuevos: los destinados a la línea B permitirán renovar por completo su flota, mientras que los asignados a las líneas A y C apuntarán a mejorar la frecuencia de servicio.

La llegada de esos vehículos al país está prevista para enero. El plan incluye además la renovación de 84 escaleras mecánicas consideradas obsoletas, la instalación de nuevos ascensores y obras de infraestructura en distintos puntos de la red.

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