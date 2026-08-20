COPEC: un nuevo espacio para potenciar la economía del conocimiento en la provincia de Buenos Aires

Presentación del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC).

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La economía del conocimiento impulsa transformaciones profundas en la producción y el empleo, integrando innovación, tecnología y formación especializada. En la provincia de Buenos Aires, se abren nuevas oportunidades a partir de iniciativas que promueven la articulación entre sectores diversos para potenciar el desarrollo y la generación de talento local.

En ese contexto, el 18 de agosto marcó el inicio de una nueva etapa para la economía del conocimiento en la provincia de Buenos Aires. Ese día se realizó el acto oficial de lanzamiento del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), un organismo que busca articular políticas para fortalecer la innovación, el desarrollo productivo y la generación de empleo de calidad. El evento fue encabezado por autoridades provinciales y municipales.

Un espacio para la articulación estratégica

El COPEC funcionará como un ámbito permanente de diálogo y trabajo conjunto entre el Estado provincial y el ecosistema de la economía del conocimiento. La presidencia del organismo quedó a cargo del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien dio detalles de la gestión que llevará adelante.

En el encuentro también estuvieron presentes representantes de empresas, universidades, cámaras empresarias, sindicatos y diversos organismos públicos. Todos ellos conforman la base de este nuevo espacio de articulación, que busca consolidar una agenda estratégica para uno de los sectores con mayor potencial de transformación productiva en la provincia.

Metas y desafíos del consejo

Entre los objetivos principales que guiarán la labor del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento se destacan:

Identificar desafíos claves del sector y proponer soluciones.

Promover iniciativas de investigación, desarrollo e innovación.

Impulsar la formación de talento y fortalecer la capacitación tecnológica.

Generar condiciones para el crecimiento de las actividades basadas en el conocimiento.

Construir consensos entre los distintos actores para definir prioridades.

El lanzamiento del nuevo organismo provincial convocó a referentes del sector privado, universidades y gremios para fortalecer la innovación en la provincia de Buenos Aires (COPEC)

Estas metas surgen del trabajo conjunto entre el sector público y privado, con la intención de generar políticas públicas que respondan directamente a las necesidades reales del sector y faciliten la integración de nuevas tecnologías en la matriz productiva bonaerense.

Participación y visión de los protagonistas

Durante el lanzamiento, Ariel Sujarchuk destacó el carácter integrador del nuevo consejo. “El COPEC propone sentar al sector privado, al sector público, a los gremios, las universidades y las startups. Ya viene trabajando la Provincia en este tema, pero ahora se amplía para generar este consejo con un gobernador que lleva adelante esta iniciativa para transformarla en políticas de futuro”, expresó el intendente al cierre de su intervención.

La presencia de actores de múltiples sectores de la ciudad y la región fue uno de los puntos sobresalientes de la jornada. La convocatoria incluyó a representantes de distintos ámbitos, lo que refuerza la idea de que el trabajo articulado es fundamental para el desarrollo de políticas efectivas.

El nuevo consejo provincial reunió a actores del sector público y privado para impulsar el desarrollo tecnológico y la formación de talento en la provincia de Buenos Aires (COPEC)

Un paso hacia la consolidación de la economía del conocimiento

El lanzamiento del COPEC se presenta como un avance institucional para la provincia de Buenos Aires. El consejo actuará como un espacio de construcción de consensos, promoción de proyectos y definición de prioridades estratégicas para el desarrollo del sector.

La posibilidad de inscribirse para participar del evento, a través de un formulario online, permitió que el encuentro tuviera un alcance abierto y plural, sumando voces y aportes de quienes están involucrados en la innovación y la producción basada en el conocimiento.

De este modo, la provincia de Buenos Aires refuerza su apuesta por la innovación, la formación de talento y el impulso de actividades que contribuyan a la transformación de su matriz productiva, con el foco puesto en la articulación y el diálogo entre todos los actores del sector.