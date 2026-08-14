Camiones y buses: cómo trabaja la tecnología que busca transformar la producción y el abastecimiento

Ignacio Bidart, gerente de Sistemas de Mercedes-Benz Camiones y Buses, en Infobae Talks Pensamiento Techie

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Infobae Talks Pensamiento Techie reunió a referentes de distintas industrias para analizar el impacto de la tecnología en sus modelos de negocio. Uno de los sectores con mayor protagonismo en esa conversación fue el automotor, donde la innovación transforma tanto los productos como la forma en que se fabrican.

Ignacio Bidart, gerente de Sistemas de Mercedes-Benz Camiones y Buses, llevó a su conversación con Agostina Scioli un caso concreto: la construcción desde cero del nuevo centro industrial Zárate, inaugurado el 8 de mayo tras más de tres años de trabajo y un ciclo de inversiones de 110 millones de dólares.

Cuatro años de trabajo para no parar ni un día

Desde su creación en 2021, la compañía impulsó un plan de inversiones para consolidar su operación. El proyecto comenzó con la adquisición del predio en 2022, continuó con la construcción del centro logístico de autopartes y repuestos, inaugurado en 2024, y culminó con el desarrollo del nuevo centro industrial. Todo el proceso se llevó adelante sin interrumpir la producción ni las operaciones de la compañía.

El complejo de Zárate, inaugurado tras más de tres años de trabajo, permite fabricar una gama más amplia de vehículos y atender sectores como el agro, la minería y el oil & gas (Maximiliano Luna)

Bidart reconoció el peso de planificar una obra de esa magnitud en un contexto de reglas cambiantes. “Es un desafío enorme, pero también es un salto importantísimo para nosotros porque nos permite seguir siendo líderes y trabajar en una industria desafiante”, señaló. El resultado es una instalación moderna que, según el gerente, le da a la compañía la agilidad que la infraestructura anterior —pensada para la industria automotriz de hace 75 años— ya no podía ofrecer.

Innovación aplicada: calidad, repuestos y flexibilidad productiva

El ejecutivo detalló tres áreas concretas donde la innovación tecnológica se materializó en el nuevo centro. La primera tiene que ver con el aseguramiento de la calidad. El sistema de producción está conectado al movimiento físico de la línea continua por donde circulan los vehículos. Ante cualquier falla detectada, la línea se detiene de forma automática y no retoma el proceso hasta que el problema se resuelve.

La IA y la conducción autónoma avanzan en la industria del transporte pesado, aunque el marco legal en Sudamérica todavía no acompaña su implementación en rutas públicas (Maximiliano Luna)

La segunda mejora involucra el tiempo de llegada de los repuestos. Con la tecnología incorporada en el depósito y la logística rediseñada, la compañía ahora ofrece servicios de entrega de piezas con plazos de entre 24 y 48 horas. Para una industria donde cada minuto con el camión parado representa una pérdida concreta para el transportista, estas propuestas tienen impacto directo en el negocio del cliente.

El tercer eje es el diseño flexible de la línea de producción. El complejo puede fabricar una gama de productos más amplia que la anterior: además de los buses urbanos con motor delantero y trasero y los camiones Accelo y Atego. Esa capacidad amplía oportunidades en sectores como el agro, la minería y el oil & gas, tanto en el mercado local como en el exterior.

El nuevo centro industrial incorporó tecnología para automatizar controles de calidad, reducir tiempos de entrega de repuestos y ampliar la capacidad productiva de camiones y buses (Maximiliano Luna)

Inteligencia artificial y conducción autónoma

Más allá del proyecto propio, Bidart trazó un panorama sobre hacia dónde va la industria. La IA, señaló, no es una novedad para el sector automotriz: la operación sin conductor lleva años de desarrollo y este año se espera la aprobación del primer camión autónomo para circular en las calles de Estados Unidos.

En Sudamérica, el marco legal todavía no acompaña ese avance para el uso en rutas públicas. Pero en entornos controlados, la tecnología ya opera: hay camiones de este tipo funcionando dentro de plantas industriales y aplicaciones agrícolas donde los vehículos realizan tareas de campo de forma independiente y son conducidos por un operador solo cuando salen a la vía pública.

“Eventualmente va a seguir avanzando. Hay muchos factores que deben alinearse para que esta tecnología se implemente por completo”, observó Bidart. Una brecha que, según el directivo, se va a ir cerrando con el tiempo.