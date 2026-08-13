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Una reconocida cadena gastronómica llegó a Junín con 80 nuevos puestos de trabajo

McDonald’s sumó su primer establecimiento en la localidad bonaerense, con una propuesta que incluye Delivery Point, sala de cumpleaños y alternativas para familias

La apertura marca un nuevo capítulo para la marca en la localidad bonaerense, con una propuesta que combina servicios para clientes, infraestructura sustentable y oportunidades para jóvenes.
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Las ciudades del interior argentino atraviesan una transformación de sus propuestas comerciales y gastronómicas, con la llegada de marcas que amplían las alternativas para residentes y visitantes. En ese escenario, cada nueva apertura puede generar movimiento económico y nuevas oportunidades para la comunidad.

En Junín, el desembarco de una cadena internacional sumó una propuesta gastronómica de alcance global y una iniciativa vinculada con el empleo joven. La llegada también implicó una inversión en infraestructura y servicios para acompañar el crecimiento de la ciudad.

El nuevo establecimiento de McDonald’s abrió sus puertas como el primer restaurante de la marca en Junín. La inauguración generó 80 nuevos puestos de trabajo y llevó a la compañía a alcanzar los 234 locales en la Argentina.

Una apertura con foco en el empleo joven

La incorporación del restaurante al mapa comercial de Junín estuvo acompañada por una búsqueda de talento local. La empresa ofrece oportunidades para personas desde los 16 años, con alternativas laborales compatibles con los estudios y herramientas para favorecer el desarrollo personal y profesional.

McDonald's para uso de Inhouse
La llegada de la marca a Junín estuvo acompañada por la creación de 80 puestos de trabajo para jóvenes (Ezequiel Cabrera)

Además, Arcos Dorados fue reconocida como el mejor lugar para trabajar en Argentina por Great Place to Work. La compañía plantea sus propuestas laborales como una vía de acceso al primer empleo formal y al desarrollo de nuevas habilidades.

“Estamos muy entusiasmados con la llegada de McDonald’s a Junín. Esta apertura representa una apuesta concreta al desarrollo local, la generación de empleo y el crecimiento de la ciudad”, expresó Diego Paniagua, director general de Arcos Dorados Argentina.

El ejecutivo señaló también que la marca busca integrarse a la comunidad y generar oportunidades para jóvenes que dan sus primeros pasos en el mercado laboral. La apertura se suma así a una estrategia de expansión con impacto en distintas ciudades del país.

Un restaurante con servicios para toda la familia

Por otra parte, el nuevo local cuenta con una superficie cubierta de 390 m² y fue diseñado con diferentes espacios para atender las necesidades de sus clientes. La propuesta incluye AutoMac, McCafé, Playland, sala de cumpleaños y Delivery Point, con un sector exclusivo para las entregas.

McDonald's para uso de Inhouse
El nuevo local cuenta con AutoMac, McCafé, Playland y espacios destinados a celebraciones (Ezequiel Cabrera)

El establecimiento también dispone de una cochera exclusiva para autos eléctricos, una característica que se integra a las medidas ambientales previstas para el proyecto. Estas acciones forman parte de Receta del Futuro, el programa socioambiental de Arcos Dorados.

Entre las soluciones incorporadas aparecen la iluminación LED, filtros UV en los vidrios y sistemas automáticos para la cartelería y la iluminación exterior. El restaurante también utiliza un sistema programable para regular el aire acondicionado mediante equipos VRV.

A su vez, el espacio cuenta con un sistema de gestión de energía y agua (EMS), además de medidores para registrar los niveles de consumo. Los grifos con reducción de caudal permiten optimizar el uso del agua dentro de las instalaciones.

En materia de residuos, el comedor dispone de sectores para la separación de materiales, mientras que el aceite utilizado recibe una disposición diferenciada. Las medidas buscan incorporar criterios de eficiencia a la operación cotidiana del restaurante.

McDonald's para uso de Inhouse
La apertura del primer restaurante de McDonald’s en Junín sumó una nueva propuesta gastronómica a la ciudad (Ezequiel Cabrera)

La expansión de McDonald’s en Argentina

La apertura de Junín forma parte del crecimiento que Arcos Dorados lleva adelante en diferentes puntos del país. La compañía es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s a nivel mundial y opera la marca en 21 países y territorios de América Latina y el Caribe.

En Argentina, la empresa combina la expansión de su red de restaurantes con iniciativas vinculadas al desarrollo de las comunidades, el acceso al primer empleo y la gestión ambiental. El nuevo establecimiento permite extender ese modelo a una ciudad que hasta ahora no contaba con un local de la cadena.

Con su llegada, McDonald’s incorpora una nueva alternativa gastronómica para Junín y amplía su presencia nacional. Al mismo tiempo, la apertura genera 80 oportunidades laborales, suma servicios para distintos públicos e incorpora medidas de eficiencia en sus instalaciones, con una propuesta que vincula actividad comercial y desarrollo local.

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