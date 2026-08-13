In House
Agregar Infobae enGoogle

Cómo el aprendizaje online está cambiando las carreras de ingeniería

La propuesta reúne carreras y posgrados vinculados con higiene y seguridad, ciberseguridad e informática forense, con alternativas de pregrado, grado y especialización

Manos sostienen planos de ingeniería. En mesa de madera se ven ordenador portátil, destornilladores, alicates, soldadura y caja con componentes electrónicos
La educación a distancia facilita el acceso a carreras universitarias (UFASTA)
Guardar

La digitalización, el avance tecnológico y los desafíos ambientales redefinieron el perfil profesional en la ingeniería. La formación universitaria online se instaló como una alternativa que facilita el acceso a una educación de calidad, sumando flexibilidad para compatibilizar el estudio con la vida laboral y personal.

En este contexto, la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA desarrolló una propuesta académica online que combina clases sincrónicas y asincrónicas. Este esquema permite una organización personalizada del tiempo, sin perder el acompañamiento docente ni la excelencia educativa.

Una persona observa una pantalla de ordenador que muestra el software Autodesk AutoCAD Civil 3D con un plano técnico, líneas, texto y dimensiones
La Universidad FASTA impulsa propuestas online en ingeniería (UFASTA)

Oferta académica adaptada a nuevas demandas

La propuesta de la Universidad FASTA abarca carreras de pregrado, grado, ciclos complementarios, especializaciones y maestrías. El objetivo es formar profesionales listos para afrontar los retos tecnológicos, industriales y ambientales del presente.

Entre las opciones de pregrado, se destaca la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo. La duración es de dos años y medio. Esta carrera orienta la formación hacia la prevención de riesgos laborales y el resguardo de la salud de los trabajadores.

El plan de estudios abarca temas como legislación vigente, gestión de seguridad, higiene industrial, ergonomía y prevención de accidentes. Los futuros profesionales adquieren herramientas para identificar, evaluar y controlar factores de riesgo en entornos laborales diversos.

Ciclo complementario para ampliar competencias

La Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo es un ciclo complementario de un año y medio, dirigido a quienes ya cuentan con un título superior. Permite completar la formación de grado y ampliar las competencias profesionales.

El recorrido académico profundiza en gestión integral de la seguridad laboral, salud ocupacional, evaluación de riesgos, planificación estratégica y mejora continua de sistemas de prevención. Al egresar, los profesionales cuentan con herramientas para asumir funciones de conducción y asesoramiento en organizaciones de distintos sectores.

Licenciatura en Ciberseguridad

Con una duración de cuatro años, esta carrera se diseñó para formar profesionales preparados para prevenir, detectar y responder a las amenazas que afectan los sistemas de información y las infraestructuras digitales.

El programa integra contenidos sobre seguridad informática, gestión de riesgos, análisis de vulnerabilidades, protección de datos, respuesta ante incidentes y ciberdefensa. La propuesta suma fundamentos tecnológicos y una visión estratégica sobre la seguridad digital.

La digitalización creciente de organismos públicos y privados genera una demanda constante de especialistas en ciberseguridad. El mercado requiere profesionales capaces de proteger la información y garantizar la continuidad de los servicios.

Especialización en informática forense

Este programa apunta a quienes buscan profundizar sus conocimientos en la investigación de incidentes informáticos y el tratamiento de la evidencia digital. La cursada tiene una duración de nueve meses.

Durante la especialización, se abordan técnicas de análisis forense, preservación de evidencia digital, investigación de delitos informáticos, respuesta a incidentes y marco normativo. El objetivo es dotar a los profesionales de herramientas para intervenir en investigaciones judiciales y corporativas.

Una formación avanzada para nuevos desafíos

La propuesta académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA se completa con la Maestría en Ciberseguridad e Informática Forense. El programa de dos años está orientado a quienes buscan una formación avanzada en protección de sistemas digitales e investigación de delitos informáticos.

Se trata de un programa que integra contenidos de ciberseguridad, inteligencia de amenazas, análisis forense, gestión de riesgos, protección de infraestructuras críticas, informática forense y gobernanza de la seguridad de la información.

Su enfoque interdisciplinario facilita la formación de especialistas preparados para liderar equipos, diseñar estrategias de protección digital e intervenir en escenarios complejos que requieren conocimientos técnicos y capacidad analítica.

Dos personas observan monitores de computadora. Un hombre teclea, otro señala una pantalla. Los monitores muestran planos y modelos 3D de estructuras de edificios
La modalidad sincrónica y asincrónica permite mayor flexibilidad en el aprendizaje (UFASTA)

Características destacadas de la propuesta online

  • Clases sincrónicas y asincrónicas para mayor flexibilidad
  • Acompañamiento docente permanente
  • Carreras y posgrados orientados a las necesidades del mercado actual
  • Enfoque en ciberseguridad, informática forense y seguridad laboral
  • Herramientas para la gestión de riesgos y protección de datos

Nuevas oportunidades para la ingeniería

La oferta académica online de la Universidad FASTA responde a las transformaciones del mundo laboral y a la demanda de profesionales con competencias en seguridad, tecnología y gestión de riesgos.

La modalidad virtual permite acceder a una formación de calidad, sin barreras geográficas y con la flexibilidad que exigen los nuevos desafíos profesionales. Este tipo de formación hace posible compatibilizar el estudio con la vida personal y profesional, pero sin resignar calidad ni acompañamiento académico.

Temas Relacionados

UFASTAeducación superiorformación de ingenierosciberseguridadprotección de datos

Más Noticias

Formación técnica y acompañamiento profesional: claves para el futuro de la energía

Un encuentro reunió a estudiantes y referentes de la industria para compartir experiencias, conocer nuevas tecnologías y potenciar el desarrollo de carreras estratégicas

Formación técnica y acompañamiento profesional: claves para el futuro de la energía

Cómo comprar y vender dólar MEP desde el celular

Personal Pay incorpora una alternativa de inversión al manejo cotidiano del dinero. Es un proceso 100% digital y pensado para simplificar la operación en moneda extranjera

Cómo comprar y vender dólar MEP desde el celular

Cómo es el partido que quiere “hackear” la política con herramientas tecnológicas

El espacio propone un sistema de selección digital y abierto a ciudadanos sin experiencia previa en cargos públicos

Cómo es el partido que quiere “hackear” la política con herramientas tecnológicas

Infobae Talks Pensamiento Techie: las ideas que hoy están construyendo el futuro

Ejecutivos de empresas líderes compartirán cómo la innovación, la inteligencia artificial y la digitalización están cambiando la forma de producir, moverse y pagar

Infobae Talks Pensamiento Techie: las ideas que hoy están construyendo el futuro

Quini 6 celebra sus 38 años con un sorteo récord: 20.000 millones de pesos y un siempre sale de USD 3 millones en juego

La edición aniversario será este domingo 9 de agosto, con todas las modalidades acumuladas luego de que el último resultado no registrara ganadores en las principales categorías

Quini 6 celebra sus 38 años con un sorteo récord: 20.000 millones de pesos y un siempre sale de USD 3 millones en juego

ÚLTIMAS NOTICIAS

Las 200 mejores empresas para trabajar en América Latina en 2026

Las 200 mejores empresas para trabajar en América Latina en 2026

Cuál es la fórmula para atraer talentos de las empresas más destacadas de la región

Liberaron a dos detenidos por la desaparición de Axel González, el joven que fue visto por última vez el 17 de mayo en Chaco

Mataron a golpes a una mujer trans en su departamento de Rosario y buscan al agresor

El Gobierno busca blindar el Súper RIGI: el secretario de Hacienda irá al Senado por pedido de la oposición

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: más de 2,600 carnés de residencia para extranjeros siguen sin ser retirados

Costa Rica: más de 2,600 carnés de residencia para extranjeros siguen sin ser retirados

Capital de Honduras podría pasar a alerta roja por crisis de agua ante déficit de lluvias

Descartan riesgo de hambruna en Honduras pese a pérdidas agrícolas

Panamá avanza en informe técnico para garantizar la pesca sostenible de atún con palangre

Laura Fernández cambia de postura en 48 horas y ahora propone eliminar las pensiones de los expresidentes, incluida la suya

ETRETENIMIENTO

Kaia Gerber revela sus problemas de alimentación y la presión de ser hija de Cindy Crawford

Kaia Gerber revela sus problemas de alimentación y la presión de ser hija de Cindy Crawford

La madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de sus tres hijos tras su hospitalización

Tras el éxito de Moana, Dwayne Johnson no descarta los duetos country para su próximo álbum: “Me sentiría honrado”

Una creadora de contenido paranormal que destruyó una estatua religiosa murió en un accidente automovilístico

El hijo de Richard Gere habla de los consejos que le dio su padre para su protagónico en ‘The Shards’