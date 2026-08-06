Un concurso llevará a dos personas a descubrir Estambul y vivir un show único de música electrónica

El premio principal contempla pasajes, alojamiento y acceso al festival en Turquía (Miller)

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Viajar deja de ser solamente una forma de conocer nuevos lugares para convertirse en una oportunidad de vivir momentos memorables. En ese escenario, la cultura y el entretenimiento ocupan un lugar cada vez más importante como punto de encuentro entre personas de distintas partes del mundo.

Desde hace varios años, Miller Genuine Draft impulsa iniciativas vinculadas con la música como forma de acercar experiencias premium a sus consumidores. La marca construye un recorrido internacional a través de distintas propuestas: el año pasado ofreció una en Budapest, Hungría.

En esta oportunidad, presenta “Desbloqueá Estambul”, una iniciativa que invita a sus consumidores a ser parte de Reflections – World Tour de Boris Brejcha, uno de los eventos de la escena electrónica más importantes del año.

La campaña busca acercar a los participantes la posibilidad de vivir una experiencia internacional que combina turismo, entretenimiento y música en uno de los destinos culturales más atractivos del mundo.

La iniciativa busca acercar experiencias premium inspiradas en la música y los viajes (Miller)

Cómo participar de la promoción

“Desbloqueá Estambul” invita a imaginar un viaje posible mediante una mecánica simple: escanear el QR de la lata edición limitada o ingresar al sitio oficial de la promoción. El galardón principal incluye pasajes, alojamiento y acceso al “Reflections world tour” en esta ciudad emblemática de Turquía.

Además del viaje, la promoción incorpora premios intermedios durante toda su vigencia. Cada semana habrá nuevos ganadores que recibirán auriculares y parlantes, con el objetivo de que más personas disfruten de la campaña.

Cabe destacar que la iniciativa estará disponible hasta el 24 de agosto, período durante el cual los participantes tendrán múltiples oportunidades de acceder tanto al premio mayor como a los sorteos semanales.

La convocatoria contempla una dinámica pensada para ampliar las posibilidades de quienes se sumen durante toda la acción. Cada registro habilita nuevas chances dentro de los sorteos previstos para generar distintas instancias de participación a lo largo de toda la campaña.

Qué se vive en Estambul y en el Reflections World Tour

Ubicada entre Europa y Asia, esta ciudad se transformó en uno de los centros culturales más atractivos del mundo. Su historia convive con una propuesta contemporánea integrada por rooftops, gastronomía, arte y una escena nocturna que gana protagonismo año tras año.

El concurso incluye acceso al Reflections World Tour de Boris Brejcha y beneficios exclusivos (Miller)

Estambul reúne mercados tradicionales, barrios históricos y espacios modernos que reciben visitantes de distintos países durante todo el año. Esa diversidad la convirtió en un destino elegido por viajeros interesados en descubrir nuevas experiencias.

Al caer la noche, la actividad adquiere otra dimensión. Clubes reconocidos, terrazas frente al Bósforo y festivales internacionales forman parte de una agenda que atrae a artistas y fanáticos de la electrónica.

Ese entorno será el escenario donde los ganadores podrán disfrutar de una experiencia exclusiva junto a Miller Genuine Draft, con una propuesta que reúne turismo, entretenimiento y uno de los eventos más destacados del circuito internacional.

El viaje tendrá como punto central el acceso al evento organizado por uno de los DJ y productores más influyentes de la escena electrónica global. El artista alemán es reconocido por desarrollar el estilo High-Tech Minimal, propuesta musical que le permitió construir una identidad propia y presentarse en festivales de gran prestigio como Tomorrowland, Ultra Music Festival y Time Warp.

Cada una de sus presentaciones se destaca tanto por su producción audiovisual de alto nivel como por su sonido envolvente. Asimismo, su característica máscara veneciana se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos del género.

La oportunidad de escucharlo y descubrir uno de los destinos más fascinantes del mundo representa un plan ideal para los amantes del turismo y de la electrónica. Con premios semanales, un viaje para dos personas y acceso al Reflections World Tour, Miller Genuine Draft busca inspirar a más personas a transformar un gesto cotidiano en una experiencia internacional inolvidable.