Crimen y Justicia
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Entraron a una casa, amenazaron y dispararon a una familia en Salta: hay cuatro detenidos

La causa se originó tras la denuncia por una irrupción violenta en una vivienda. Los acusados tienen 19, 21, 29 y 30 años y fueron imputados por lesiones leves agravadas, portación ilegítima de arma de fuego y amenazas con arma

Cuatro hombres fueron imputados por el ataque a la familia en Salta (Fuente: El Tribuno)
Cuatro hombres fueron imputados por el ataque a la familia en Salta (Fuente: El Tribuno)
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Un grupo de personas irrumpió en una vivienda donde comenzaron a disparar con armas de fuego, provocando lesiones a varios integrantes de una familia y lanzando amenazas antes de retirarse del lugar. El episodio sucedió en Colonia Santa Rosa, en la provincia de Salta y cuatro hombres de 19, 21, 29 y 30 años quedaron imputados como presuntos coautores.

El hecho ocurrió durante la mañana del 1 de agosto, cuando los agresores ingresaron a la casa y, según la denuncia, atacaron a quienes se encontraban en el interior. La causa quedó a cargo de la fiscal penal María Sofía Fuentes, de la delegación Colonia Santa Rosa, quien imputó de manera provisional a los sospechosos por lesiones leves agravadas por la intervención de más de tres personas, portación ilegítima de arma de fuego y amenazas con arma, en concurso real.

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Asimismo, se les atribuye el uso de un arma blanca para herir a una de las víctimas durante el hecho a algunos de los imputados. Esa circunstancia forma parte de las medidas probatorias en curso, junto con peritajes y otras diligencias ordenadas por la fiscalía.

Como consecuencia del ataque, varios integrantes del grupo familiar que se encontraban en una vivienda del asentamiento Nueva Esperanza, en Colonia Santa Rosa, resultaron heridos. Además, los atacantes provocaron daños en la propiedad.

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Cómo avanza la causa

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Salta, tras la audiencia de imputación la Fiscalía pidió que los acusados continúen detenidos mientras avanzan las medidas dispuestas para esclarecer el episodio. La investigación apunta a reconstruir la secuencia del ataque y determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos.

La imputación formalizó el avance de la causa abierta tras el ataque denunciado por la familia. En ese marco, la acusación no solo contempla las lesiones sufridas por integrantes del grupo familiar, sino también la presunta portación ilegítima de arma de fuego y las amenazas con arma atribuidas a los sospechosos.

El Tribuno informó que el avance de la causa incluyó distintos procedimientos policiales que terminaron con la detención de los cuatro sospechosos. En ese marco, también se produjo el secuestro de un arma de fuego y municiones, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

La causa permanece en etapa investigativa, con los acusados imputados y bajo pedido de continuidad de detención mientras la Fiscalía reúne más pruebas sobre lo ocurrido. En el procedimiento intervienen la Fiscalía Penal de Pichanal y el juzgado de Garantías de Orán y la investigación queda a la espera de que se determine con mayor precisión la responsabilidad individual de cada imputado.

Violencia en Salta

El ataque investigado en Colonia Santa Rosa volvió a poner el foco sobre la violencia que atraviesa distintos puntos de Salta, donde en los últimos días también se conocieron otros hechos graves bajo investigación judicial. Entre ellos aparece el crimen de un hombre ocurrido en plena vía pública.

El ataque se registró sobre calle Damián Torino, donde vecinos alertaron por una persona herida y tendida en la calle. Cuando llegaron los servicios de emergencia, constataron que la víctima presentaba una lesión compatible con un arma blanca. La causa quedó a cargo del fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, quien ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para la autopsia.

De acuerdo con las primeras diligencias, los investigadores analizaban si el homicidio se produjo en el marco de una pelea previa. A partir de testimonios y registros de cámaras de seguridad, se identificó y detuvo a un sospechoso, mientras la fiscalía avanzaba con medidas para establecer el móvil del ataque y precisar si existió algún vínculo previo entre la víctima y el agresor.

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