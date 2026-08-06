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Mafalda llega a una muestra inmersiva que combina arte y tecnología en Buenos Aires

La propuesta ofrece un circuito de 14 salas donde el humor y la mirada de Quino cobran una nueva dimensión para el público familiar

Colección de diez figuras de personajes de Mafalda: Mafalda, sus amigos, sus padres y la tortuga Burocracia. Se observan un libro, regadera, tijeras y chupete
Mafalda invita a recorrer su universo junto a Felipe, Susanita, Manolito y el resto de los personajes en una experiencia inmersiva (MI)
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A dos meses de su apertura, Mafalda Inmersiva inicia la cuenta regresiva para su llegada al Centro Cultural Recoleta, de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta, desarrollada durante más de tres años, se presenta como una experiencia inmersiva e interactiva que transforma el universo de Quino en un recorrido físico pensado para todas las generaciones.

La exposición ocupa 1.300 metros cuadrados distribuidos en 14 salas temáticas. El diseño invita a recorrer el mundo de la reconocida historieta argentina desde una perspectiva completamente nueva, a partir de una combinación de arte, tecnología y narrativa.

Mafalda inmersiva
Mafalda Inmersiva acerca el legado de la historieta argentina a visitantes de todas las edades (MI)

Un recorrido pensado para el público familiar

La muestra se dirige tanto a quienes crecieron leyendo las aventuras de Mafalda como a aquellos que la descubren. El recorrido está diseñado para que cada visitante encuentre una forma distinta de vivir el universo creado por Quino. La experiencia abarca a públicos de todas las edades y promueve el encuentro entre generaciones.

La producción incluye recursos tecnológicos de última generación: animaciones basadas en los dibujos originales, video mapping de alta resolución, proyecciones inmersivas en 360°, sonido envolvente, realidad virtual multiusuario e instalaciones interactivas. Además, se suman esculturas volumétricas de los personajes en escala real, escenografías especialmente diseñadas y música original que acompaña a lo largo de todo el trayecto.

Cómic abierto sobre mesa de madera. Mafalda en color sobre triciclo emerge de una hoja rasgada del cómic. Taza de café y planta suculenta
El universo de Mafalda y sus entrañables personajes cobran vida a través de tecnología, arte y escenografías originales (MI)

El proceso creativo detrás de Mafalda Inmersiva

Durante el desarrollo del proyecto, el equipo creativo se enfocó en dos decisiones clave: cómo debía expresarse Mafalda y qué colores definirían su mundo en esta nueva propuesta. La primera decisión fue conservar el recurso original de las burbujas de diálogo, permitiendo que cada visitante imagine su voz, así como la de Felipe, Susanita, Manolito y el resto de los personajes. Tal como sucedía al leer las historietas.

La respuesta sobre la identidad cromática surgió durante una investigación en Europa. Damián Kirzner, director y productor general de la muestra, encontró en una feria de libros usados de Bordeaux, Francia, una edición publicada por Éditions Glénat. Esa colección, cuyos colores fueron aprobados por el propio Quino, se convirtió en la guía para definir la paleta visual de toda la muestra.

“La propuesta es entrar en familia a la fantasia del mundo que Quino creó, recorrer la ciudad en miniatura, entrar a la casa de Mafalda a escala real, al almacen de Manolito, a la plaza y encontrarte con todos los personajes en persona, tocarlos e interactuar con ellos. Durante una hora el recorrido combina tecnologias inmersivas y escenografías volumétricas que los chicos descubriran jugando, mientras que los adultos podran reencontrarse con la mirada tierna, inteligente e irónica con la que Mafalda sigue invitandonos a pensar el mundo”, manifestó el creador de esta iniciativa.

Un hombre de barba y suéter negro posa de pie junto a una figura de Mafalda con pelo negro, moño rojo y blusa azul
Damián Kirzner lidera la propuesta de Mafalda Inmersiva, combinando arte y tecnología en una experiencia única (MI)

Un equipo multidisciplinario y una licencia exclusiva

El desarrollo de esta propuesta involucró a un equipo internacional compuesto por artistas, diseñadores, realizadores audiovisuales, desarrolladores tecnológicos, escenógrafos, animadores y especialistas en experiencias inmersivas de la Argentina, España e Inglaterra. Este trabajo conjunto permitió crear un recorrido que respeta la esencia de la obra original y la acerca a nuevos lenguajes y públicos.

La producción cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Joaquín S. Lavado Tejón (Quino), quienes acompañaron el proyecto desde sus primeras etapas. Este respaldo otorga legitimidad y garantiza que la propuesta conserve la identidad del autor.

Cómo fue el detrás de cámaras de la creación de Mafalda Inmersiva.

Un punto de partida para una gira internacional

El Centro Cultural Recoleta será el escenario del estreno mundial de Mafalda Inmersiva. La muestra, concebida en la Argentina, iniciará luego una gira por Europa y Latinoamérica. El objetivo es llegar a nuevos públicos y expandir el universo de Mafalda más allá de las fronteras locales.

El recorrido invita a redescubrir una obra que sigue emocionando a lectores de todo el mundo. El uso de tecnología y creatividad aporta una nueva dimensión, sin perder la esencia de la historieta que marcó a tantas generaciones.

La exposición sostiene la identidad y el humor de Mafalda, al tiempo que amplía su lenguaje a través de recursos tecnológicos. La muestra busca ofrecer un espacio para el reencuentro, el descubrimiento y la reflexión, respetando siempre el espíritu original de Quino.

Las entradas se pueden adquirir a partir de las 10 am a través de la plataforma Ticketek, lo que permite a quienes deseen asegurarse su lugar para ser parte de este estreno mundial. Para más información, se puede ingresar aquí.

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