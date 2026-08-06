De la idea a la producción en 12 horas: el modelo de construcción colaborativa que llega a la Argentina

El formato reúne a desarrolladores, diseñadores y fundadores de startups en una sala durante 12 horas para llevar ideas a producción sin competencia de por medio (RBR)

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Un sábado, más de 70 personas se juntan en una misma sala. Hay ingenieros, diseñadores, fundadores de startups y entusiastas de la tecnología. Tienen menos de 12 horas para llevar una idea desde cero hasta producción. No hay jueces, no hay premios, no hay ganadores. Solo código, colaboración y el placer de crear algo que antes no existía.

Eso es, en esencia, lo que Release Before Ready —conocido como RBR, o “lanzá antes de estar listo”— propone cada vez que abre las puertas de un nuevo evento que llega por primera vez a la Argentina el próximo 22 de agosto.

Del garage a la gira latinoamericana

La historia empieza antes del nombre. Santiago, socio de Damaris Mendoza Loera en 500 Global —uno de los fondos de capital de riesgo más activos de América Latina—, viene de una escuela de comunidad y código. Hace dos décadas organizaba reuniones en una casa compartida bajo el nombre Super Happy Dev House: un espacio donde desarrolladores dedicaban sus fines de semana a construir proyectos, sin agenda corporativa ni competencia de por medio.

De ahí surgió la semilla de lo que hoy es RBR, con la convicción de que podía haber vida emprendedora más allá de California. El primer evento se realizó en noviembre de 2024, en Ciudad de México donde llegaron casi 100 personas.

“No sabíamos qué íbamos a hacer con esto, pero queríamos sentirnos acompañados en el proceso de descubrir qué tanto más se puede hacer con IA”, recuerda Damaris. Durante el día aparecieron AWS y Stripe, entre otros referentes del ecosistema. La respuesta fue inmediata: “Fue como: guau, esto es lo que todos estábamos esperando, porque todos estábamos perdidos con qué se puede y qué no se puede hacer con IA. Aquí me siento acompañado”.

Release Before Ready debuta en Buenos Aires el 22 de agosto con su propuesta de construcción colaborativa y sin ganadores (RBR)

Desde entonces, el formato no paró. En 2025 se realizaron eventos en Palo Alto, Bogotá y Guadalajara, además de diez ediciones en Ciudad de México. Este año, el calendario se amplió a Monterrey, San Francisco, Santiago, Buenos Aires y Medellín. Solo en agosto, el equipo tiene programados seis eventos en cuatro países, con apenas cuatro sábados disponibles en el mes.

El concepto que redefine qué significa terminar algo

La filosofía de estos encuentros nació de una pregunta concreta: ¿cuánto tiempo pasa desde que una idea existe en la cabeza de alguien hasta que se convierte en algo real, funcional y disponible para el mundo? La respuesta que el equipo acuñó tiene nombre propio: time to magic.

“Hoy, con tres horas y buenos prompts, podés tener un mínimo producto viable (MVP) de verdad”, explica Mendoza Loera. “A eso le acuñamos el término time to magic: desde que tenés la idea hasta que podés tener un producto enviado a producción, aunque no sea perfecto. De ahí el concepto de release before ready: ya podés ir testeando si hay un need to pay, si hay product market fit“, detalla la socia de 500 Global.

Esa lógica también explica por qué el evento no tiene competencia ni premios. El formato de tres días con equipos y ganador —herencia directa de los startup weekends de los años 2000— quedó atrás. En su lugar, RBR propone un único sábado de 12 horas donde cada participante construye lo que quiere, con la tecnología que elige, y puede pedir ayuda sin vergüenza.

La comunidad tecnológica latinoamericana que construye sin competir llega por primera vez al sur del continente con una jornada de 12 horas en el Polo Dot (RBR)

Una sala con reglas propias

La capacidad acotada —entre 70 y 80 personas por edición— es una decisión de diseño, no una limitación logística. “Queremos que sea suficientemente grande para que valga la pena armarlo, pero suficientemente chico para que a la gente no le dé vergüenza pararse y preguntar“, explica la referente de 500 Global en diálogo con Infobae.

Quienes participan se postulan con antelación en este sitio web, describen qué van a construir, con qué tecnología y en qué pueden ayudar a otros. Esa presentación inicial es el corazón del modelo: “La idea es que en esa instancia estés atento y digas: ‘Si yo no sé nada de bases de datos y escucho que alguien dice que es bueno en eso, puedo sentir la confianza de pararme y pedirle ayuda”, agrega Damaris

La jornada arranca a las 10 con café y presentaciones. Desde las 11 hasta las 20 hay tiempo de construcción pura, con pausas para mantener la energía. El cierre, entre las 20:00 y las 22:00, es de demos: cada participante muestra lo que produjo, recibe retroalimentación y celebra el avance, sin importar cuán terminado esté el resultado.

¿Por qué Buenos Aires?

Mendoza Loera no duda cuando explica la elección. “Mucho de nuestro deal flow de empresas en las que potencialmente podemos invertir viene de la Argentina. El país tiene un montón de talento técnico sofisticado. Los emprendedores nacen pensando en desarrollar cosas a escala global”.

Más de 1.700 personas ya participaron de un formato que transforma ideas en productos reales en menos de 12 horas, sin jueces ni premios (RBR)

Y agrega algo que va más allá del ecosistema tech: “Las líneas de código que se tiran en la Argentina están hoy a la altura de cualquier otra región. El problema es que nosotros no nos lo creíamos. Creo que hoy, con el nivel de globalización y de poder ver lo que está pasando en todas partes del mundo al mismo tiempo, somos más conscientes de eso”.

Una comunidad que no se apaga cuando termina el evento

Lo que distingue a RBR de otros encuentros del sector es lo que ocurre después de cada edición. Cada entrada desbloquea el acceso de por vida a una comunidad privada de WhatsApp donde ya participan más de 680 personas entre fundadores, desarrolladores y vibe-coders. El grupo genera unas 45 publicaciones diarias: fragmentos de código, recomendaciones de herramientas de inteligencia artificial, invitaciones a eventos y ofertas de trabajo.

De esa dinámica surgieron iniciativas propias: un AI Breakfast en BBVA Spark, BBQs bajo el nombre Release Before Eating y noches de hackeo de proyectos paralelos. “Hay emprendedores que han ido diez o doce veces y que ahí empezó su proyecto, sus primeros clientes, ofertas de trabajo, incluso mergers y adquisiciones”, detalla Mendoza Loera.

Con 26 eventos realizados, más de 1.700 asistentes acumulados y presencia en 10 ciudades de cuatro países, Release Before Ready llega a la Argentina con historia, metodología y una convicción clara: el talento técnico local ya está a la altura. Solo falta el espacio para demostrarlo.