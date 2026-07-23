Empresarios presionan por rescatar jornadas 4x3 en Costa Rica ante desaceleración de zonas francas y caída en el crecimiento económico

Azofras sostiene que las reformas al proyecto de jornadas 4x3 reducen significativamente la cantidad de empresas que podrían acogerse al régimen excepcional. Fuente: Zona Franca La Lima

La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) redoblaron la presión sobre la Asamblea Legislativa para que retome el texto original del proyecto de jornadas laborales excepcionales, conocido como jornadas 4x3, al considerar que las modificaciones introducidas durante la legislatura anterior desvirtuaron el objetivo de la iniciativa y reducen su impacto sobre la competitividad del país.

El llamado de los empresarios se produce en un contexto de desaceleración del régimen especial de zonas francas, uno de los principales motores del crecimiento económico costarricense.

De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual del 3,4% en abril de 2026, cifra que representa una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior y marca la primera ocasión en el año en que la economía crece por debajo del 4%.

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Según la autoridad monetaria, esta moderación responde principalmente al comportamiento de los regímenes especiales, cuyo crecimiento se desaceleró en 12,3 puntos porcentuales en comparación con abril de 2025.

El Banco Central atribuyó parte de la desaceleración económica al menor dinamismo de los regímenes especiales.

Ante ese escenario, Azofras sostiene que el país necesita herramientas que permitan mantener su atractivo frente a otras economías que compiten por captar inversión extranjera.

“Azofras hace un llamado a retomar el espíritu inicial del proyecto, con el objetivo de garantizar que el mismo pueda cumplir su propósito”, señaló la organización en un pronunciamiento.

La agrupación considera indispensable recuperar el texto base del expediente 24.290, denominado Establecimiento de Jornadas Laborales Excepcionales para Casos Determinados que sean Excepcionales y Muy Calificados, pues afirma que las modificaciones aprobadas durante el período legislativo anterior incorporaron requisitos, procedimientos y restricciones que dificultan su aplicación.

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Además, sostiene que se añadieron limitaciones para determinados sectores y condiciones adicionales que reducen considerablemente el número de empresas que podrían acogerse al régimen excepcional.

“El texto actual se aleja del objetivo con el que se presentó originalmente y pierde eficacia como instrumento para responder tanto a las necesidades del sector productivo como de los trabajadores”, indicó Azofras.

El sector empresarial considera que las jornadas excepcionales fortalecerían la competitividad para atraer inversión extranjera. Fuente: Phillips

Para la organización, la versión original del proyecto permitiría fortalecer la seguridad jurídica tanto para las empresas como para los trabajadores, al establecer reglas claras para actividades productivas que requieren procesos continuos de operación.

Los empresarios sostienen que la aprobación de una legislación sobre jornadas excepcionales contribuiría a atraer nuevas inversiones, incentivar la reinversión de compañías que ya operan en el país y generar más empleo formal, especialmente en industrias de alto valor agregado como dispositivos médicos, manufactura avanzada y servicios globales.

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En esa misma línea, la Uccaep manifestó que el proyecto ha sido impulsado desde hace varios años como una herramienta para fortalecer la competitividad nacional sin dejar de respetar los derechos laborales ni los estándares constitucionales.

No obstante, considera que las reformas aprobadas durante la legislatura anterior “hacen prácticamente imposible su aplicación”.

“El texto original del proyecto logró construir un equilibrio razonable entre la protección de los trabajadores y las necesidades del sector productivo, pero las modificaciones posteriores rompieron ese equilibrio”, afirmó la organización empresarial.

El proyecto de ley permanece estancado en la Asamblea Legislativa en medio de divisiones políticas. (Foto cortesía Amcham Costa Rica)

Ambas cámaras argumentan que otros países continúan modernizando sus marcos regulatorios para ofrecer condiciones más atractivas a empresas multinacionales, por lo que Costa Rica corre el riesgo de perder competitividad si mantiene un marco legal que consideran poco flexible.

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Según Azofras, la discusión trasciende el tema laboral y tiene implicaciones directas sobre la capacidad del país para responder a un entorno internacional cada vez más competitivo en la captación de inversión.

Mientras tanto, el proyecto permanece estancado en la Asamblea Legislativa, en medio de la oposición del Frente Amplio y de la falta de una posición definida por parte de la fracción del Partido Liberación Nacional.

Las organizaciones empresariales insistieron en que los diputados tienen la oportunidad de recuperar el texto original antes de la votación definitiva del expediente, al considerar que ello permitiría fortalecer la productividad, impulsar el crecimiento económico y preservar el atractivo de Costa Rica como destino para empresas de alta tecnología y servicios especializados.

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