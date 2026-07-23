Ataque armado frente a un parque central: un muerto y siete heridos en Guatemala

Un ataque armado frente al parque central de San Antonio Las Flores, en Chinautla, dejó un adolescente de 17 años muerto y siete personas heridas. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Un ataque armado ocurrido frente al parque central de San Antonio Las Flores, en el municipio de Chinautla, Guatemala, provocó la muerte de un adolescente de 17 años y dejó a otras siete personas heridas, según informaron los Bomberos Voluntarios.

El hecho ocurrió la noche de este miércoles 22 de julio en circunstancias que aún se desconocen, pero que mantiene en alerta a las autoridades locales.

Socorristas llegaron rápidamente al lugar para brindar asistencia a los lesionados, quienes presentaban múltiples heridas de bala, por lo que fueron estabilizados y trasladados de urgencia al Hospital General San Juan de Dios y al IGSS 7-19, donde permanecen bajo atención médica.

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Los socorristas trasladaron a los heridos con múltiples impactos de bala al Hospital General San Juan de Dios y al IGSS 7-19. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Detenciones y declaraciones oficiales

Tras el tiroteo, la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo en el sector. El subcomisario Jorge Aguilar, portavoz de la institución, informó sobre la captura de cuatro presuntos responsables del ataque.

Entre los detenidos figuran dos adultos y dos menores de edad, quienes fueron remitidos al Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal.

Además, se incautaron teléfonos celulares y dos pistolas que, se presume, fueron utilizadas para perpetrar el hecho armado. Una de ellas con reporte de robo.

“De esta manera han sido reducidos al orden estos sicarios, estos cobardes integrantes de la Mara Salvatrucha”, declaró Aguilar.

Los capturados fueron identificados como:

Marlon Adán Aguerrido Castro , de 23 años, alias “ Mosca ”

Jordi Alexander Cruz , de 26,

Así como los menores apodados “Timba” de 16 años, y “Colocho” de 15 años.

El portavoz destacó que la rápida intervención policial permitió la detención de los sospechosos, quienes trataban de escapar en dos motocicletas.

La Policía Nacional Civil capturó a cuatro presuntos responsables del ataque armado en Chinautla, entre ellos dos adultos y dos menores de edad. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Ahora, la investigación buscará establecer las causas y el móvil del ataque, así como identificar posibles vínculos con estructuras criminales locales.

Chinautla, un municipio bajo presión por la criminalidad

Chinautla se ha consolidado como uno de los puntos críticos en materia de seguridad dentro del área metropolitana de la capital.

Según registros del Ministerio de Gobernación (Mingob) y reportes de análisis sobre violencia homicida, más del 80% de las muertes violentas en el departamento de Guatemala son causadas por armas de fuego.

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Un informe de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) destaca que las extorsiones representan el principal problema de seguridad para la población, concentrando el 23,75% de las denuncias e inquietudes de los vecinos. Los robos a peatones ocupan el segundo lugar con el 12,5%, seguidos por los homicidios y ataques armados, que suman el 7,5% y afectan especialmente a jóvenes entre 18 y 35 años.

La PNC incautó dos pistolas presuntamente usadas en el tiroteo, una de ellas con reporte de robo. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Las zonas urbanas más pobladas, como la zona 6 y las colonias colindantes con la Ciudad Capital, registran emergencias recurrentes por lesiones causadas por proyectiles de arma de fuego.

La respuesta de la PNC incluye operativos de despistaje, requisas e incautación de armas sin licencia, pero la percepción de inseguridad impacta negativamente entre la población y dispersan el comercio local y el uso de transporte público.

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Ante la persistencia de la violencia, líderes comunitarios insisten en la necesidad de fortalecer los programas de prevención del delito enfocados en la juventud y de incrementar la presencia policial en los puntos identificados como de mayor riesgo. También se exige más presencia de policial.