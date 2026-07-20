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Receta de pesto de rúcula y tomates cherry, rápida y fácil

Se trata de una adaptación local del clásico genovés que logra equilibrar con una acidez suave el sabor intenso de las hojas verdes

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Un plato de pasta con pesto verde, tomates cherry rojos y amarillos cortados, hojas de rúcula, piñones y queso rallado. Un frasco de pesto y pan.
El pesto llegó a la Argentina con los inmigrantes genoveses y la versión de rúcula ganó lugar como variante local y accesible - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay salsas que no necesitan fuego para conquistar. El pesto de rúcula y tomates cherry es una de ellas: entra por los ojos con su verde intenso salpicado de rojo, y convence al primer bocado con ese sabor que mezcla lo picante, lo fresco y lo untuoso en una misma cucharada. Es el tipo de preparación que transforma una pasta simple de martes a la noche en algo que parece hecho con mucho más tiempo del que realmente llevó.

En Argentina, con el tiempo, la versión clásica de albahaca fue dando lugar a variantes más locales y accesibles, y la rúcula —esa hoja que crece fácil, que se consigue en cualquier verdulería y que gusta cada vez más— tomó el protagonismo. Los tomates cherry llegaron después, para suavizar el amargor y aportar un poco de dulzor.

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Lo que también hace especial a este pesto es su versatilidad. Funciona sobre pasta recién escurrida, sobre una tostada con queso crema, como aderezo de una ensalada o al lado de un bife grillado. No tiene una única forma de comerse.

Receta de pesto de rúcula y tomates cherry

Se trata de una salsa fría que se prepara procesando rúcula fresca con tomates cherry, aceite de oliva, ajo, queso parmesano y nueces o piñones. No requiere ningún tipo de cocción: todo el trabajo lo hace la procesadora en cuestión de minutos. La clave está en no pasarse con el procesado —el pesto tiene que conservar algo de textura, con pequeños trozos visibles— y en usar ingredientes frescos y de buena calidad, especialmente el aceite de oliva, que es la base de todo.

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Tiempo de preparación

Total: 15 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 0 minutos (salsa fría, sin fuego)

Ingredientes

  • 2 atados de rúcula fresca (aproximadamente 150 gr), lavada y escurrida
  • 150 gr de tomates cherry
  • 50 gr de queso parmesano rallado
  • 40 gr de nueces o piñones
  • 2 dientes de ajo
  • 80 ml de aceite de oliva extra virgen
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • Jugo de 1/2 limón (opcional, para realzar el frescor)
Cuenco de madera con pesto verde, tomates cherry cortados, piñones y hojas de rúcula. Una cuchara de madera está en el cuenco sobre una mesa oscura.
La receta de pesto de rúcula y tomates cherry lleva rúcula fresca, tomates cherry, aceite de oliva, ajo, queso parmesano y nueces o piñones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pesto de rúcula y tomates cherry, paso a paso

  1. Lavar bien la rúcula y los tomates cherry. Secar la rúcula con papel de cocina para que el pesto no quede aguado.
  2. Cortar los tomates cherry al medio y retirarles el exceso de semillas con una cuchara pequeña. Este paso evita que la salsa quede demasiado líquida.
  3. Colocar en la procesadora o licuadora la rúcula, los tomates cherry, el ajo, las nueces (o piñones) y el parmesano rallado.
  4. Procesar a pulsos cortos, de a tandas, hasta obtener una pasta gruesa. No procesar en exceso: el pesto debe quedar con algo de textura, no completamente liso.
  5. Con el motor en marcha o entre pulsos, incorporar el aceite de oliva en hilo fino y continuo hasta lograr la consistencia deseada.
  6. Probar y ajustar sal, pimienta y, si se desea más frescura, agregar el jugo de limón.
  7. Si se va a usar sobre pasta caliente, reservar un poco del agua de cocción de la pasta (2 o 3 cucharadas) para integrar el pesto sin que se corte.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones como salsa para pasta, o 6 porciones si se usa como aderezo o dip.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas totales: 19 gr (principalmente grasas saludables del aceite de oliva y las nueces)
  • Carbohidratos: 4 gr
  • Proteínas: 6 gr
  • Fibra: 1,5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • Heladera: Hasta 5 días en un frasco de vidrio hermético. Para evitar la oxidación, cubrir la superficie del pesto con una fina capa de aceite de oliva antes de tapar.
  • Freezer: Hasta 3 meses. Se puede congelar en cubetera para usar porciones individuales según necesidad. Descongelar en heladera la noche anterior.

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