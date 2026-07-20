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Receta de salsa brava, rápida y fácil

Hay preparaciones que sorprenden por su simpleza y, a la vez, por el carácter que aportan al menú diario. Esta salsa, elegida en encuentros y reuniones, suma energía y un perfil único a cada bocado

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Cuenco de cerámica con salsa roja, rodajas de chile rojo, ajo y perejil. Al lado, cubos de patata frita sobre una mesa de madera.
Si bien nació en la cocina española, hoy la salsa brava forma parte de las reuniones argentinas, donde es habitual encontrarla en bodegones, parrillas y mesas familiares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un toque picante puede cambiarlo todo: la salsa brava es ese condimento que transforma una simple porción de papas, milanesas o hamburguesas en una experiencia para el paladar. Su color rojo intenso y ese aroma tentador son un llamado irresistible para quienes buscan sumar sabor y carácter a los platos cotidianos.

En Argentina, la salsa brava suele aparecer en picadas, bodegones y parrillas, sobre todo acompañando papas fritas o como dip en reuniones informales. Es una receta que, aunque heredada de la cocina española, se adaptó perfectamente a nuestros ingredientes y costumbres, y hoy tiene su lugar asegurado en la mesa de quienes disfrutan el picante sin vueltas.

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Receta de salsa brava

La salsa brava es una salsa roja, levemente picante y de textura semiespesa, elaborada principalmente con tomate, pimentón y ají molido. Se prepara en minutos y no requiere cocción larga, lo que la hace ideal para resolver acompañamientos o dips al instante.

Tiempo de preparación

Un cuenco de salsa con tomate picado, cebolla, chile y cilantro. Alrededor, tomates, cebollas rojas, chiles secos y frescos, ajos y aceite de oliva.
Ingredientes simples como tomate, cebolla, ajo, pimentón y ají molido logran una combinación equilibrada que acompaña desde papas fritas hasta carnes y milanesas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo total: 15 minutos Desglose:

Preparación: 10 minutos

Cocción: 5 minutos

Ingredientes

  • 2 cucharadas de aceite de girasol
  • 1 cebolla chica picada fina
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1/2 cucharadita de ají molido (a gusto)
  • cucharada de harina de trigo común
  • 200 cc de puré de tomate (o tomate triturado)
  • 100 cc de agua
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de vinagre de alcohol

Cómo hacer salsa brava, paso a paso

  1. Calentar el aceite en una sartén y agregar la cebolla y el ajo. Cocinar hasta que estén apenas dorados, sin quemar.
  2. Añadir el pimentón dulce y el ají molido. Revolver rápidamente fuera del fuego para evitar que el pimentón se queme, ya que amarga.
  3. Incoporar la harina y mezclar bien con cuchara de madera, formando una pastita.
  4. Volver al fuego y sumar el puré de tomate y el agua, integrando para que no queden grumos.
  5. Cocinar a fuego bajo por 5 minutos, removiendo hasta que espese. Salar y pimentar a gusto.
  6. Apagar el fuego y agregar el vinagre. Mezclar bien.
  7. Tip técnico: Si buscás una textura más lisa, podés procesar la salsa antes de servirla.
  8. Consejo: El ají molido define el nivel de picante. Probá con poca cantidad y ajustá según tu paladar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones como acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 60 kcal
  • Grasas: 3 g
  • Carbohidratos: 7 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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