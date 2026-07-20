Receta de salsa brava, rápida y fácil

Un toque picante puede cambiarlo todo: la salsa brava es ese condimento que transforma una simple porción de papas, milanesas o hamburguesas en una experiencia para el paladar. Su color rojo intenso y ese aroma tentador son un llamado irresistible para quienes buscan sumar sabor y carácter a los platos cotidianos.
En Argentina, la salsa brava suele aparecer en picadas, bodegones y parrillas, sobre todo acompañando papas fritas o como dip en reuniones informales. Es una receta que, aunque heredada de la cocina española, se adaptó perfectamente a nuestros ingredientes y costumbres, y hoy tiene su lugar asegurado en la mesa de quienes disfrutan el picante sin vueltas.
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Receta de salsa brava
La salsa brava es una salsa roja, levemente picante y de textura semiespesa, elaborada principalmente con tomate, pimentón y ají molido. Se prepara en minutos y no requiere cocción larga, lo que la hace ideal para resolver acompañamientos o dips al instante.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 15 minutos Desglose:
Preparación: 10 minutos
Cocción: 5 minutos
Ingredientes
- 2 cucharadas de aceite de girasol
- 1 cebolla chica picada fina
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1/2 cucharadita de ají molido (a gusto)
- cucharada de harina de trigo común
- 200 cc de puré de tomate (o tomate triturado)
- 100 cc de agua
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de vinagre de alcohol
Cómo hacer salsa brava, paso a paso
- Calentar el aceite en una sartén y agregar la cebolla y el ajo. Cocinar hasta que estén apenas dorados, sin quemar.
- Añadir el pimentón dulce y el ají molido. Revolver rápidamente fuera del fuego para evitar que el pimentón se queme, ya que amarga.
- Incoporar la harina y mezclar bien con cuchara de madera, formando una pastita.
- Volver al fuego y sumar el puré de tomate y el agua, integrando para que no queden grumos.
- Cocinar a fuego bajo por 5 minutos, removiendo hasta que espese. Salar y pimentar a gusto.
- Apagar el fuego y agregar el vinagre. Mezclar bien.
- Tip técnico: Si buscás una textura más lisa, podés procesar la salsa antes de servirla.
- Consejo: El ají molido define el nivel de picante. Probá con poca cantidad y ajustá según tu paladar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones como acompañamiento.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 60 kcal
- Grasas: 3 g
- Carbohidratos: 7 g
- Proteínas: 1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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