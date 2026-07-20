Receta de salsa brava, rápida y fácil

Si bien nació en la cocina española, hoy la salsa brava forma parte de las reuniones argentinas, donde es habitual encontrarla en bodegones, parrillas y mesas familiares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un toque picante puede cambiarlo todo: la salsa brava es ese condimento que transforma una simple porción de papas, milanesas o hamburguesas en una experiencia para el paladar. Su color rojo intenso y ese aroma tentador son un llamado irresistible para quienes buscan sumar sabor y carácter a los platos cotidianos.

En Argentina, la salsa brava suele aparecer en picadas, bodegones y parrillas, sobre todo acompañando papas fritas o como dip en reuniones informales. Es una receta que, aunque heredada de la cocina española, se adaptó perfectamente a nuestros ingredientes y costumbres, y hoy tiene su lugar asegurado en la mesa de quienes disfrutan el picante sin vueltas.

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Receta de salsa brava

La salsa brava es una salsa roja, levemente picante y de textura semiespesa, elaborada principalmente con tomate, pimentón y ají molido. Se prepara en minutos y no requiere cocción larga, lo que la hace ideal para resolver acompañamientos o dips al instante.

Tiempo de preparación

Ingredientes simples como tomate, cebolla, ajo, pimentón y ají molido logran una combinación equilibrada que acompaña desde papas fritas hasta carnes y milanesas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo total: 15 minutos Desglose:

Preparación: 10 minutos

Cocción: 5 minutos

Ingredientes

2 cucharadas de aceite de girasol

1 cebolla chica picada fina

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de pimentón dulce

1/2 cucharadita de ají molido (a gusto)

cucharada de harina de trigo común

200 cc de puré de tomate (o tomate triturado)

100 cc de agua

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de vinagre de alcohol

Cómo hacer salsa brava, paso a paso

Calentar el aceite en una sartén y agregar la cebolla y el ajo. Cocinar hasta que estén apenas dorados, sin quemar. Añadir el pimentón dulce y el ají molido. Revolver rápidamente fuera del fuego para evitar que el pimentón se queme, ya que amarga. Incoporar la harina y mezclar bien con cuchara de madera, formando una pastita. Volver al fuego y sumar el puré de tomate y el agua, integrando para que no queden grumos. Cocinar a fuego bajo por 5 minutos, removiendo hasta que espese. Salar y pimentar a gusto. Apagar el fuego y agregar el vinagre. Mezclar bien. Tip técnico: Si buscás una textura más lisa, podés procesar la salsa antes de servirla. Consejo: El ají molido define el nivel de picante. Probá con poca cantidad y ajustá según tu paladar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones como acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 60 kcal

Grasas: 3 g

Carbohidratos: 7 g

Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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