Reservar ahora y pagar después: la modalidad que cambia la planificación de viajes

Durante Hot Sale 2026, Smiles ofrece promociones especiales para acceder a destinos internacionales (Smiles)

Planificar unas vacaciones fuera del país requiere cada vez más estrategia financiera. Frente a un escenario donde muchos argentinos priorizan distribuir gastos y evitar pagos elevados en una sola operación, las propuestas vinculadas a millas y reservas anticipadas ganan terreno durante Hot Sale 2026.

Las promociones disponibles en esta edición apuntan a turistas que buscan asegurar tarifas con anticipación y organizar el presupuesto en etapas. En ese contexto, Smiles Argentina, el programa de millas de GOL, impulsa beneficios especiales para acceder a más de 60 destinos internacionales en promoción durante el evento .

Reservar un vuelo y pagar más adelante

Uno de los diferenciales que ofrece la compañía es Viaje Fácil: una modalidad que habilita reservas con hasta 11 meses de anticipación. Al seleccionar esta alternativa, es posible congelar el precio del ticket en pesos argentinos, abonando únicamente tasas, impuestos y el costo del servicio.

Actualmente, el valor de esta oportunidad es de $12.000 por pasajero. Luego, el usuario dispone de tiempo hasta 60 días antes del vuelo para completar las millas o el saldo restante, según la opción elegida.

En caso de cancelar el pasaje, la reserva puede cancelarse y solamente se pierde el costo correspondiente al servicio de Viaje Fácil, según explican desde Smiles. Ese punto aporta mayor flexibilidad para personas que todavía no tienen totalmente definida la fecha de salida.

“Hot Sale es una gran oportunidad para acceder a tarifas promocionales, pero entendemos que en Argentina pagar un pasaje al exterior implica afrontarlo en un solo pago. Frente a ese escenario, Viaje Fácil les permite a nuestros clientes asegurar el precio con hasta 11 meses de anticipación y organizarse para completar el pago hasta 60 días antes del vuelo, sin la presión del desembolso único”, expresó Belén Castelli, gerente ejecutivo de Marketing y Productos de Smiles Argentina.

Esta herramienta busca transformar la planificación turística en un proceso escalonado. Primero se asegura la tarifa promocional y después se reúnen las millas necesarias para emitir el pasaje.

Durante Hot Sale, los clientes de Club Smiles cuentan también con la posibilidad de realizar hasta cuatro reservas simultáneas mediante Viaje Fácil. De esa manera, pueden comparar alternativas o anticipar distintos viajes futuros.

Club Smiles y las millas acumuladas mes a mes

Para las personas que no poseen todas las millas desde el inicio, el programa funciona como una herramienta complementaria. El sistema ofrece planes de suscripción mensual que permiten acumular entre 1.000 y 20.000 millas por mes.

Los valores parten desde $8.000 mensuales y las millas poseen una vigencia de hasta diez años. Ese esquema favorece proyectos de mediano y largo plazo, especialmente para vacaciones familiares o destinos internacionales más lejanos.

La lógica del programa apunta a sumar saldo de manera progresiva. Mes a mes, el usuario incorpora nuevas millas y puede complementar el total mediante promociones de compra, beneficios bancarios o descuentos especiales disponibles durante Hot Sale.

Por otra parte, los planes más altos permiten avanzar con mayor rapidez hacia la emisión del pasaje. En cambio, las categorías más accesibles ofrecen la posibilidad de reunir millas de forma gradual y completar el saldo cuando aparecen promociones convenientes.

Promociones especiales para aprovechar durante Hot Sale 2026

Entre los beneficios destacados aparece una promoción vinculada con Mercado Pago. Los clientes que se suscriban a Club Smiles con tarjeta de crédito de esa plataforma accederán a un 200% de millas bonus durante el primer mes y un reintegro del 15%. El mismo se impactará los días viernes.

Esa combinación permite reducir el costo inicial de la suscripción y arrancar con una cantidad más alta de millas desde el comienzo. Además, el beneficio puede utilizarse para avanzar más rápido en la planificación de un viaje internacional.

Uno de los ejemplos destacados de la campaña es un vuelo ida y vuelta a Miami desde USD 560 finales. La tarifa incluye 198.800 millas y $216.000 correspondientes a tasas e impuestos. Según el esquema promocional vigente, una persona suscripta al plan Club 20.000 podría reunir el saldo necesario en ocho meses. Es decir, no tiene la necesidad de efectuar el pago en una única vez.

Además de Miami, Smiles ofrece promociones para otros destinos internacionales. Durante Hot Sale aparecen vuelos ida y vuelta a Río de Janeiro desde USD 234 finales, a Madrid desde USD 829, a Recife desde USD 272, a Nueva York desde USD 564 y a Boston desde USD 641.

La posibilidad de reservar con hasta 11 meses de anticipación, congelar valores promocionales y distribuir el gasto durante varios meses convierte a esta propuesta en una alternativa cada vez más buscada. En un contexto donde la previsibilidad financiera ocupa un lugar central, Hot Sale 2026 impulsa nuevas formas de organizar viajes internacionales con mayor flexibilidad.

Para conocer más información, se puede ingresar al sitio web de Smiles.