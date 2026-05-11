Scaloni protagoniza una nueva promo que sortea viajes a los Estados Unidos: cómo participar

En la Argentina, la previa de cada partido ocupa un lugar central dentro de la vida cotidiana. Amigos, familias y grupos de afinidad convierten ese instante en un encuentro compartido. Allí, bebidas, música y expectativa forman parte de una escena que atraviesa edades y generaciones.
A partir de esa lectura cultural y de la llegada de la próxima gran cita futbolera internacional, Gancia vuelve a activar su vínculo con el universo deportivo. Esta vez, lo hace con una propuesta que premia a los hinchas y que cuenta con una participación estelar: la del entrenador Lionel Scaloni.
Una campaña que apela a la emoción colectiva
En la previa del torneo, la marca lanzó una promoción con la que sorteará viajes a los Estados Unidos para alentar en vivo a los campeones del mundo. La iniciativa toma uno de los momentos de mayor atención pública y lo convierte en plataforma de participación para consumidores de todo el país.
La presencia de Scaloni en las piezas audiovisuales de la campaña aporta cercanía, legitimidad y una conexión inmediata con la expectativa que despierta cada nuevo desafío de los muchachos.
Bajo el concepto “volvemos a creer”, Gancia busca capturar un sentimiento muy presente entre los hinchas. La acción toma esa energía social y la traslada al terreno de marca. De esa forma, la emoción deja de ser abstracta y se convierte en una posibilidad concreta.
El spot principal lleva el nombre “Camuflado”. Allí, Scaloni aparece en un bar, lejos del protocolo habitual que rodea a las grandes figuras. Esa elección narrativa lo ubica en un ambiente cotidiano y refuerza la idea de proximidad con el público.
Junto a él también participa Roberto Ayala, otro referente histórico del fútbol argentino. La campaña encuentra así un equilibrio entre memoria reciente, actualidad deportiva y códigos propios de la cultura popular.
Cómo participar por los viajes y otros premios
La mecánica fue diseñada para facilitar el acceso a la promoción. Los interesados deben escanear el código QR presente en las publicidades o ingresar en el sitio oficial. Luego, el sistema solicita un registro básico y la carga de datos de cualquiera de los productos participantes.
Desde la marca señalan que están disponibles todas las presentaciones: Gancia Americano (450 ml, 950 ml y 1.250 ml), Gancia Hibiscus (750 ml) y los RTDs Gancia Lima Limón, Gancia Sin Alcohol y Gancia Hibiscus (473 ml).
El premio principal contempla pasajes a los Estados Unidos. A la vez, la promoción incluye incentivos adicionales durante toda su vigencia: kits de vasos y pelotas intervenidas funcionan como estímulo para sostener el interés.
La estrategia también se apoya en una presencia fuerte en puntos de venta, medios tradicionales y plataformas digitales. Ese despliegue multiplica el alcance de la campaña y acompaña al consumidor en distintos momentos del día. La marca busca estar presente allí donde circula la conversación pública.
Cultura popular y construcción de cercanía
“Entendemos al fútbol como un lenguaje cultural que organiza vínculos, genera comunidad y activa rituales profundamente arraigados en la identidad argentina. Para Gancia, estar presente en ese universo no es circunstancial, sino estructural: somos parte de la previa, de ese espacio donde se construye el encuentro. Esta campaña busca amplificar ese rol, conectando con una emoción genuina y transversal”, expresó Solana Baccile, Category Manager Aperitivos de Grupo Cepas.
En ese marco, la promoción aparece como una herramienta que articula visibilidad, participación y deseo aspiracional. El premio atrae por su valor material, pero también por su carga emocional. Viajar para alentar a los campeones del mundo representa mucho más que un simple traslado.
Así, la nueva acción de Gancia resume una estrategia clara: vincular el aperitivo con uno de los rituales más arraigados de la vida argentina. La campaña amplifica presencia de marca, fortalece cercanía con el público y convierte la ilusión futbolera en una posibilidad real para miles de personas.