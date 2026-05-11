Scaloni protagoniza una nueva promo que sortea viajes a los Estados Unidos: cómo participar

El técnico se luce como actor en la campaña en un entorno cotidiano que acerca la historia al público (Gancia)

En la Argentina, la previa de cada partido ocupa un lugar central dentro de la vida cotidiana. Amigos, familias y grupos de afinidad convierten ese instante en un encuentro compartido. Allí, bebidas, música y expectativa forman parte de una escena que atraviesa edades y generaciones.

A partir de esa lectura cultural y de la llegada de la próxima gran cita futbolera internacional, Gancia vuelve a activar su vínculo con el universo deportivo. Esta vez, lo hace con una propuesta que premia a los hinchas y que cuenta con una participación estelar: la del entrenador Lionel Scaloni.

Una campaña que apela a la emoción colectiva

En la previa del torneo, la marca lanzó una promoción con la que sorteará viajes a los Estados Unidos para alentar en vivo a los campeones del mundo. La iniciativa toma uno de los momentos de mayor atención pública y lo convierte en plataforma de participación para consumidores de todo el país.

La presencia de Scaloni en las piezas audiovisuales de la campaña aporta cercanía, legitimidad y una conexión inmediata con la expectativa que despierta cada nuevo desafío de los muchachos.

Bajo el concepto “volvemos a creer”, Gancia busca capturar un sentimiento muy presente entre los hinchas. La acción toma esa energía social y la traslada al terreno de marca. De esa forma, la emoción deja de ser abstracta y se convierte en una posibilidad concreta.

La iniciativa propone viajes a los Estados Unidos y la participación de los consumidores (Gancia)

El spot principal lleva el nombre “Camuflado”. Allí, Scaloni aparece en un bar, lejos del protocolo habitual que rodea a las grandes figuras. Esa elección narrativa lo ubica en un ambiente cotidiano y refuerza la idea de proximidad con el público.

Junto a él también participa Roberto Ayala, otro referente histórico del fútbol argentino. La campaña encuentra así un equilibrio entre memoria reciente, actualidad deportiva y códigos propios de la cultura popular.

Cómo participar por los viajes y otros premios

La mecánica fue diseñada para facilitar el acceso a la promoción. Los interesados deben escanear el código QR presente en las publicidades o ingresar en el sitio oficial. Luego, el sistema solicita un registro básico y la carga de datos de cualquiera de los productos participantes.

Desde la marca señalan que están disponibles todas las presentaciones: Gancia Americano (450 ml, 950 ml y 1.250 ml), Gancia Hibiscus (750 ml) y los RTDs Gancia Lima Limón, Gancia Sin Alcohol y Gancia Hibiscus (473 ml).

El premio principal contempla pasajes a los Estados Unidos. A la vez, la promoción incluye incentivos adicionales durante toda su vigencia: kits de vasos y pelotas intervenidas funcionan como estímulo para sostener el interés.

Gancia celebra las manías, los brindis y la inquebrantable costumbre argentina de "elegir creer" en cada partido.

La estrategia también se apoya en una presencia fuerte en puntos de venta, medios tradicionales y plataformas digitales. Ese despliegue multiplica el alcance de la campaña y acompaña al consumidor en distintos momentos del día. La marca busca estar presente allí donde circula la conversación pública.

Cultura popular y construcción de cercanía

“Entendemos al fútbol como un lenguaje cultural que organiza vínculos, genera comunidad y activa rituales profundamente arraigados en la identidad argentina. Para Gancia, estar presente en ese universo no es circunstancial, sino estructural: somos parte de la previa, de ese espacio donde se construye el encuentro. Esta campaña busca amplificar ese rol, conectando con una emoción genuina y transversal”, expresó Solana Baccile, Category Manager Aperitivos de Grupo Cepas.

En ese marco, la promoción aparece como una herramienta que articula visibilidad, participación y deseo aspiracional. El premio atrae por su valor material, pero también por su carga emocional. Viajar para alentar a los campeones del mundo representa mucho más que un simple traslado.

Así, la nueva acción de Gancia resume una estrategia clara: vincular el aperitivo con uno de los rituales más arraigados de la vida argentina. La campaña amplifica presencia de marca, fortalece cercanía con el público y convierte la ilusión futbolera en una posibilidad real para miles de personas.