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Llega una nueva edición de Expo EFI, el encuentro que reúne a los referentes de la economía y las inversiones

Durante dos jornadas, figuras del ámbito público y privado analizarán la coyuntura argentina, el escenario internacional y los desafíos para impulsar la expansión

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Expo EFI Inhouse
Referentes del sector público y privado participarán de la 13° edición para analizar el escenario económico y las perspectivas de inversión (Expo EFI)

Con entrada libre y gratuita, la Expo EFI 2026, celebrará su 13° edición los días 28 y 29 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Organizada por Invecq Consultora Económica y Messe Frankfurt Argentina, la convención volverá a posicionarse como un espacio de intercambio entre líderes de distintos sectores.

La agenda incluirá conferencias, seminarios y actividades orientadas a analizar el escenario local e internacional, con el Congreso Económico Argentino (CEA) como eje central del encuentro, que contará con la participación del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular del Banco Central Santiago Bausili y los ministros Federico Sturzenegger y Pablo Quirno, entre otros referentes del ámbito económico y político.

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El encuentro reunirá a economistas, empresarios y funcionarios en dos jornadas dedicadas al debate y al análisis del contexto actual (Expo EFI)

La edición anterior convocó a más de 7.000 asistentes, con la participación de 200 oradores, 100 empresas y más de 80 conferencias. Para este año, la organización anticipa una programación ampliada, con mayor presencia de especialistas y representantes del mundo corporativo.

Durante Expo EFI 2026, economistas, analistas y ejecutivos compartirán su visión sobre el contexto actual. Las exposiciones abordarán la estabilidad macroeconómica, el desarrollo productivo y el rol de las inversiones. También se analizará el impacto del escenario global y las tendencias que influyen en la economía argentina.

“Después de varios años de alta volatilidad, Argentina transita una etapa decisiva. La estabilización macroeconómica ha permitido ordenar variables fundamentales, pero el desafío ahora es consolidar un régimen de crecimiento sostenido, con mayor competitividad, inversión productiva y mejoras en la productividad y la inserción internacional”, expresó Esteban Domecq, presidente de Invecq.

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Conferencias, seminarios y espacios de networking formarán parte de la agenda del evento (Expo EFI)

El Congreso Económico Argentino, eje del encuentro

La propuesta reunirá a referentes del ámbito público y privado en un espacio de análisis sobre las principales variables económicas. La agenda incluirá paneles sobre finanzas, mercados e inversiones, además de debates sobre mercado laboral, reformas estructurales y oportunidades sectoriales. También se analizará la evolución del financiamiento y las perspectivas económicas, con el objetivo de ofrecer un diagnóstico integral sobre el rumbo del país.

“El escenario global continúa siendo desafiante, con mayores tensiones geopolíticas en el arranque de 2026, cambios tecnológicos acelerados y nuevas reglas globales en materia de producción, comercio e inversiones”, afirmó Domecq.

En este marco, el Congreso Económico Argentino 2026, cuyo acceso es arancelado, concentrará a los principales referentes del ámbito económico y político. Además de los funcionarios nacionales, participarán Nicolás Aguzin (Bolsa de Hong Kong), Alfonso Prat-Gay, Marina Dal Poggetto, Claudio Zuchovicki, Emanuel Álvarez Agis, Andrés Malamud, Eduardo Costantini (Consultatio), Horacio Marín (YPF) e Ignacio Costa (Rio Tinto), junto a gobernadores de provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca y Chubut.

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Conferencias, seminarios y espacios de networking formarán parte de la agenda del evento (Expo EFI)

Agenda sectorial y espacios de networking

La 13° edición de Expo EFI tiene en su line-up más de 30 workshops y 13 seminarios sectoriales. Estos espacios estarán enfocados en industrias como minería, petróleo y gas, agroindustria, fintech y real estate. También se abordarán temas vinculados a pymes, turismo, consumo masivo y franquicias.

Además, la exposición contará con un recinto bursátil, un aula académica y stands comerciales. A su vez, sumará un espacio literario destinado a presentaciones de libros especializados.

El evento funcionará como punto de encuentro entre ejecutivos, inversores y emprendedores interesados en conocer tendencias y oportunidades. También habrá conferencias simultáneas en distintos auditorios, con contenidos orientados a diversos sectores productivos.

Cada espacio abordará temáticas vinculadas al desarrollo económico y las inversiones, con el objetivo de ofrecer herramientas y perspectivas para la toma de decisiones. Para conocer más sobre la agenda completa e inscribirse, se puede ingresar aquí.

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