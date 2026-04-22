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Tres figuras de la selección se unen en una propuesta gastronómica que ya está disponible en el país

De cara a la próxima Copa del Mundo, McDonald’s incluye en su menú hamburguesas inspiradas en Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández

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Jugadores de la Selección Argentina posan en el campo con camisetas blancas y celestes, frente a una pancarta roja que dice 'FIFA World Cup 2026 Qualifiers'. Las gradas están llenas de aficionados
La pasión por el fútbol y la gastronomía argentina se unen en una propuesta especial para acompañar el Mundial 2026 (Reuters)

En la Argentina, el fútbol siempre encuentra la manera de colarse en la vida cotidiana. Cuando un certamen importante se aproxima, hasta la mesa se convierte en un punto de encuentro para compartir la pasión. Por eso, McDonald’s anunció el lanzamiento de una edición especial de hamburguesas en el marco del Mundial 2026.

La propuesta incluye tres variedades diseñadas junto a los jugadores de la selección argentina: Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Estas nuevas alternativas buscan sumar una experiencia diferente para quienes seguirán con entusiasmo todo lo que suceda en la competencia más importante del planeta.

La marca eligió a estos futbolistas por su relación con la audiencia y su vinculación directa con el fútbol argentino. De hecho, las hamburguesas se desarrollaron para reflejar la personalidad y el gusto de cada uno, combinando ingredientes clásicos de McDonald’s con sabores novedosos.

Tres futbolistas sonríen mientras posan con hamburguesas y papas fritas de McDonald's; textos como 'McAlvarez', 'McAllister' y 'McFernández' son visibles
Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández sumaron su impronta personal para crear una propuesta gastronómica con sello futbolero (Arcos Dorados)

Características principales de las nuevas hamburguesas

Las opciones de la línea especial incluyen:

  • McAllister: Disponible en versión simple y doble, lleva salsa mequinesse, bacon, cebolla, lechuga, tomate y queso cheddar blanco.
  • McÁlvarez: También en formato simple y doble, cuenta con salsa cheddar melt, bacon, pepino, queso cheddar, cebolla crispy y salsa ranch.
  • McFernández de pollo: Presenta pollo crispy, salsa ranch, bacon, lechuga, tomate y queso cheddar.

Como complemento de los nuevos combos, se incorporan las papas bravas, una alternativa renovada del clásico acompañamiento, que viene con salsa brava y bacon.

Primer plano de tres hamburguesas McDonald's: McALVAREZ, McALLISTER y McFERNÁNDEZ, cada una con múltiples capas de carne, queso, tocino y vegetales
Las tres nuevas hamburguesas combinan ingredientes icónicos y sabores innovadores, pensadas para acompañar la emoción del Mundial (Arcos Dorados)

Dónde y cómo adquirirlas

Las nuevas hamburguesas ya están disponibles en todos los puntos de venta de McDonald’s del país. Los consumidores pueden adquirirlas en el mostrador de los locales, a través de Automac, por McDelivery, utilizando la aplicación móvil o en los kioscos digitales.

“Este lanzamiento representa una de nuestras grandes apuestas del año, conectando con un momento cultural único como la Copa Mundial de Fútbol y acercando a nuestros clientes una experiencia diferente, de la mano de referentes que despiertan pasión en millones de argentinos”, expresó Victoria Fernández Acuña, Sr. Marketing Manager de Arcos Dorados Argentina.

Los combos de las nuevas hamburguesas cuentan con precios promocionales y pueden personalizarse según las preferencias de cada cliente.

Ingredientes y estándares de calidad

McDonald’s continúa trabajando con proveedores locales para la elaboración de sus productos. La empresa mantiene estándares estrictos de seguridad y trazabilidad en toda su cadena de producción. Esta política se extiende a la nueva línea de hamburguesas, que se preparan con ingredientes seleccionados bajo control de calidad.

El compromiso de la marca se refleja en la elección de insumos y en la transparencia sobre el origen de sus productos. La estrategia de trabajar con proveedores locales también apunta a fortalecer los vínculos con las comunidades donde opera.

Una propuesta que apunta a la cultura y la pasión por el fútbol

La nueva línea de hamburguesas busca conectar con la conversación cultural en torno al Mundial 2026. Además de sumar alternativas al menú, la marca incorpora la pasión por el fútbol como parte de su propuesta de valor.

Esta iniciativa se presenta como una forma de acercar la experiencia del Mundial a los locales de McDonald’s en todo el país. La edición especial de hamburguesas se suma a otras acciones que la marca desarrolla en el contexto de eventos deportivos de gran convocatoria.

Cabe destacar que Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s en todo el mundo. La compañía opera en 21 países y territorios de la región y gestiona 2.500 locales, entre propios y franquiciados, empleando a más de 100.000 personas.

La empresa mantiene compromisos sociales, como ofrecer el primer empleo formal a jóvenes y promover prácticas ambientales positivas a través de su Receta del Futuro. Para más información, se puede ingresar aquí.

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