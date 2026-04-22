Llega a la Argentina la alarma inteligente que se anticipa a los riesgos y peligros

La tecnología permite anticipar riesgos antes de que se produzca una intrusión (Verisure)

En un escenario donde la prevención gana protagonismo, la seguridad evoluciona hacia modelos más inteligentes y anticipativos. Las soluciones tradicionales comienzan a quedar atrás frente a desarrollos capaces de actuar antes de que ocurra un incidente.

En línea con esta tendencia, llegó a la Argentina la tecnología PreSense, un sistema que posibilita la disuasión, detección, verificación e intervención inmediata ante situaciones de riesgo.

De la mano de Verisure, líderes en alarmas monitoreadas a nivel mundial—según datos que reveló recientemente—, esta alternativa permite anticipar posibles intrusiones y actuar con mayor rapidez para proteger a las personas en sus hogares y comercios.

A diferencia de los esquemas convencionales, esta solución combina dispositivos avanzados con inteligencia artificial de detección con la experiencia de un equipo profesional altamente cualificado. Gracias a esta integración, se puede reaccionar en menos de 30 segundos.

La combinación de datos y tecnología fortalece la protección preventiva en hogares y comercios (Verisure)

Un modelo basado en anticipación y respuesta inmediata

El funcionamiento se estructura en cuatro barreras diseñadas para operar de manera anticipada y coordinada desde el primer indicio de amenaza. La primera es disuadir al intruso mediante una placa que advierte sobre la presencia del sistema.

La segunda instancia se centra en registrar golpes, vibraciones y aperturas con fotodetectores y sensores en zonas vulnerables, lo que permite identificar cualquier comportamiento sospechoso en los puntos más sensibles.

Luego, la Central Receptora de Alarmas se encarga de verificar: un proceso clave que garantiza precisión para analizar la información recibida en cuestión de segundos y determinar si se trata de una amenaza real o una falsa alarma. Esta instancia evita respuestas innecesarias y optimiza los recursos disponibles.

Al mismo tiempo, el monitoreo profesional aporta una capa adicional de control. Equipos especializados supervisan cada señal emitida por el sistema, lo que permite tomar decisiones rápidas y fundamentadas ante cualquier eventualidad.

Barreras de protección que elevan la eficiencia

En caso de confirmarse un riesgo, la CRA interviene activando ZeroVision, un dispositivo que libera una niebla densa y le reduce drásticamente la visibilidad al intruso, propiciando su huida. Además, se avisa a la policía.

PreSense apunta a transformar la seguridad en un sistema anticipativo e inteligente (Verisure)

Asimismo, el ecosistema incorpora dispositivos orientados a reforzar la respuesta ante emergencias. El botón S.O.S., por ejemplo, permite solicitar ayuda inmediata ante una situación crítica, al activar protocolos específicos de asistencia profesional.

Según afirmaron desde Verisure, la integración de estos recursos permite una cobertura más completa frente a distintos tipos de incidentes gracias a sus dispositivos con inteligencia artificial que propone la compañía. El sistema no solo contempla intrusiones, también contempla situaciones que requieren asistencia urgente dentro del hogar o comercio.

Tecnología integrada al servicio de la seguridad

El sistema incluye un mando a distancia que facilita el control dentro de la propiedad. Esta herramienta brinda mayor autonomía al usuario, lo que permite gestionar distintas funciones de manera simple y segura.

A su vez, la propuesta tecnológica se apoya en la experiencia acumulada por la compañía en diversos mercados internacionales. Este recorrido aporta conocimiento en la implementación de soluciones adaptadas a diferentes contextos y necesidades.

“Gracias a la tecnología de PreSense, presente en nuestro nuevo sistema de alarma, es posible contribuir a la detección anticipada de posibles riesgos, permitiendo detectar cualquier situación de peligro incluso antes de que ocurra”, explicó Florencia Tsuji, directora general en Verisure Argentina.

Con más de 35 años de trayectoria, la compañía consolidó su presencia en múltiples mercados a nivel global. Actualmente, brinda cobertura a 6 millones de clientes, lo que respalda su posicionamiento dentro del sector.

En consecuencia, la llegada de PreSense al país marca un avance relevante en materia de seguridad. La incorporación de inteligencia anticipativa permite mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la protección en distintos entornos.

La evolución hacia modelos predictivos pretende redefinir el concepto de tranquilidad para las personas que buscan resguardar lo que más valoran, incorporando herramientas capaces de anticipar riesgos y actuar con precisión frente a cada situación.