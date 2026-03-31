La experiencia cervecera en Buenos Aires que reunió a los embajadores de una marca

Sofi Martínez participó de la experiencia cervecera en una noche enfocada en el encuentro y el disfrute compartido (Heineken)

Con foco en la cercanía, el disfrute compartido y las experiencias memorables, Heineken continúa generando espacios de encuentro con su comunidad. En ese escenario, la marca organizó en Buenos Aires un evento pensado en el que convocó a sus embajadores y amigos.

La iniciativa tuvo como objetivo profundizar en los ingredientes y el proceso productivo que distinguen la calidad y el sabor de la cerveza a través de un formato descontracturado.

El evento tuvo lugar en Presidente Bar, un sitio famoso a nivel internacional y reconocido por The World’s 50 Best Bars. La elección respondió a la búsqueda de un entorno acorde a la estética sofisticada de la marca.

Parte del squad de Heineken en Presidente Bar (Heineken)

Un espacio alineado con la iniciativa de Heineken

La jornada se desarrolló con una dinámica social que puso el foco en la interacción. La música y la gastronomía funcionaron como ejes que acompañaron la propuesta. En ese entorno, la cerveza se integró como un elemento más dentro del ritual compartido.

En ese sentido, el lugar fue ambientado para remitir a los orígenes de la marca en Holanda. Así, se construyó un escenario donde la identidad y el concepto del evento se integraron de manera coherente.

Durante la noche, representantes de Heineken destacaron los pilares que definieron su producto a lo largo del tiempo. Con más de 150 años de historia, la receta se mantuvo intacta desde 1873, basada en ingredientes naturales, pura malta y su distintiva Levadura A.

Las cinco puntas de la estrella: el corazón del proceso

En la experiencia también se presentó el significado detrás de la icónica estrella de la marca. Cada una de sus puntas representa un elemento clave en la elaboración, todos basados en ingredientes 100% naturales y en un proceso de precisión cervecera.

Por un lado, el agua, que compone más del 90% del producto, fue destacada por su tratamiento específico. Se extrae de pozos profundos, se desmineraliza y luego se reequilibra con sales, lo que permite asegurar un perfil consistente en cada lote.

La pura malta, el lúpulo, la exclusiva Levadura-A y el rol del maestro cervecero completan el esquema. Cada componente cumple una función determinante en el sabor, el aroma y el carácter final, que define su estándar de calidad premium.

El ritual como experiencia

Durante el encuentro, los asistentes pudieron conocer detalles del proceso de elaboración, caracterizado por su simplicidad y precisión. Esa combinación permite sostener estándares de calidad global.

La experiencia incluyó una guía sobre cómo servir la cerveza para resaltar su perfil de sabor (Heineken)

Luego, los invitados descubrieron algunos aspectos que diferencian a la cerveza. Además, se abordaron los elementos que influyen en el resultado final del producto: la actividad incluyó una guía sobre el ritual de servido y sus particularidades.

La experiencia estuvo a cargo de Guiovanni Sarmiento Calderón, maestro cervecero de la marca, quien acompañó el recorrido y respondió las diferentes consultas que fueron realizando los influencers.

“Tenemos una historia muy fuerte detrás de nuestra cerveza: una receta simple pero distintiva, ingredientes naturales y un proceso que se mantiene desde hace más de 150 años. Este tipo de encuentros nos permite compartir esa esencia de una manera cercana y generar momentos auténticos alrededor de la marca”, señaló Alessandro Manunta, Country Manager de Heineken Argentina.

La iniciativa reflejó una tendencia creciente en la industria, donde las marcas buscan generar vínculos a través de experiencias significativas. En ese marco, el encuentro en Buenos Aires consolidó la apuesta por crear espacios de conexión real, en los que el producto se integra de manera natural dentro de momentos compartidos.