Pan a mitad de precio: así es la nueva apuesta de una reconocida empresa argentina

La empresa apuesta a fortalecer su presencia en la mesa diaria de los argentinos (Nevares)

El pan mantiene un lugar central en la mesa de los argentinos. Su consumo atraviesa distintos momentos del día y forma parte de una tradición alimentaria profundamente instalada. Sin embargo, la evolución de los precios también impactó sobre este segmento, donde las diferencias entre marcas y propuestas se volvieron cada vez más visibles.

En ese marco, Nevares decidió avanzar con una nueva apuesta comercial y desembarcar oficialmente en el negocio panificado. La compañía lanzó su primera campaña con la que busca posicionarse en este mercado.

Bajo el concepto “Pan a precio de pan”, la empresa se lanza en una categoría estratégica a partir de una propuesta enfocada en calidad, pero haciendo hincapié también en el bolsillo de las familias.

Una inversión para crecer en el negocio del pan

Para acompañar este proyecto, la empresa realizó una inversión cercana a los US$ 8 millones en su planta ubicada en Carlos Keen, partido de Luján. Allí incorporó tecnología de origen europeo y puso en funcionamiento dos líneas de producción de última generación destinadas al desarrollo de distintos productos.

La nueva línea incluye pan de mesa, opciones con salvado y productos para comidas rápidas (Nevares)

Una de esas estructuras industriales está enfocada en la elaboración de pan de mesa, tanto blanco como con salvado. La otra se especializa en panes para hamburguesas y panchos, con el objetivo de cubrir diferentes ocasiones de consumo y ampliar la llegada a los hogares.

Desde septiembre de 2025, la planta ya opera con foco en el abastecimiento del mercado interno. La iniciativa forma parte de un plan de crecimiento más amplio, mediante el cual la firma busca expandirse hacia nuevas categorías vinculadas al consumo cotidiano.

Históricamente vinculada al segmento de golosinas, la marca ahora busca ampliar su presencia en el consumo alimenticio cotidiano mediante productos de alta rotación.

La nueva línea fue diseñada para acompañar distintos momentos del día. El portfolio incluye pan de mesa tradicional, versiones con salvado y opciones destinadas a comidas rápidas, en una estrategia que prioriza amplitud y practicidad.

La estrategia apunta a posicionarse como una alternativa masiva dentro de una categoría dominada por grandes marca (Nevares)

Pan a precio de pan: el eje central de la campaña

“El objetivo es desarrollar un producto masivo, de excelente calidad, que pueda estar todos los días en la mesa de las familias”, afirmó Matías Cordero, director comercial de Nevares. Además, agregó que la escala productiva y la inversión en tecnología resultan elementos determinantes para sostener la relación entre calidad y precio.

El diferencial de la propuesta se apoya justamente sobre el posicionamiento económico. En ese sentido, la empresa busca instalar una discusión alrededor del valor de uno de los productos más tradicionales del consumo doméstico.

En línea con esta estrategia, desde Nevares comentaron que algunos de sus productos se ubicarán hasta un 50% por debajo de los valores de referencia en una categoría altamente competitiva y dominada por grandes jugadores.

“El pan es un alimento básico, cotidiano, que no debería sentirse como un lujo”, afirmó Cordero al presentar la iniciativa. La campaña también refuerza la idea de recuperar el sentido común dentro de un rubro atravesado por aumentos sostenidos durante los últimos años.

El concepto “Pan a precio de pan” funciona como eje central de la comunicación (Nevares)

Una estrategia de alcance nacional

La campaña incluye avisos en la vía pública y la radio, así como en diversos programas televisivos y plataformas digitales. El lanzamiento oficial se anunció el 15 de abril y la marca lo hizo mediante un tono cercano, con guiños de humor e ironía.

De hecho, la comunicación evita los discursos tradicionales del sector y pone el foco en un mensaje simple: devolverle al pan un lugar accesible dentro de la mesa cotidiana.

El desembarco de Nevares en panificados refleja cómo las marcas de consumo masivo empiezan a disputar categorías básicas con propuestas centradas en precio y volumen, en un contexto donde el consumidor prioriza cada vez más el rendimiento del gasto cotidiano.