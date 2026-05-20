In House

Pan a mitad de precio: así es la nueva apuesta de una reconocida empresa argentina

Históricamente vinculada al negocio de golosinas, Nevares se mete en un nuevo segmento con la promesa de ofrecer productos hasta un 50% por debajo de los valores de referencia en la categoría

Guardar
Nevares para uso de Inhouse
La empresa apuesta a fortalecer su presencia en la mesa diaria de los argentinos (Nevares)

El pan mantiene un lugar central en la mesa de los argentinos. Su consumo atraviesa distintos momentos del día y forma parte de una tradición alimentaria profundamente instalada. Sin embargo, la evolución de los precios también impactó sobre este segmento, donde las diferencias entre marcas y propuestas se volvieron cada vez más visibles.

En ese marco, Nevares decidió avanzar con una nueva apuesta comercial y desembarcar oficialmente en el negocio panificado. La compañía lanzó su primera campaña con la que busca posicionarse en este mercado.

Bajo el concepto “Pan a precio de pan”, la empresa se lanza en una categoría estratégica a partir de una propuesta enfocada en calidad, pero haciendo hincapié también en el bolsillo de las familias.

Una inversión para crecer en el negocio del pan

Para acompañar este proyecto, la empresa realizó una inversión cercana a los US$ 8 millones en su planta ubicada en Carlos Keen, partido de Luján. Allí incorporó tecnología de origen europeo y puso en funcionamiento dos líneas de producción de última generación destinadas al desarrollo de distintos productos.

Nevares para uso de Inhouse
La nueva línea incluye pan de mesa, opciones con salvado y productos para comidas rápidas (Nevares)

Una de esas estructuras industriales está enfocada en la elaboración de pan de mesa, tanto blanco como con salvado. La otra se especializa en panes para hamburguesas y panchos, con el objetivo de cubrir diferentes ocasiones de consumo y ampliar la llegada a los hogares.

Desde septiembre de 2025, la planta ya opera con foco en el abastecimiento del mercado interno. La iniciativa forma parte de un plan de crecimiento más amplio, mediante el cual la firma busca expandirse hacia nuevas categorías vinculadas al consumo cotidiano.

Históricamente vinculada al segmento de golosinas, la marca ahora busca ampliar su presencia en el consumo alimenticio cotidiano mediante productos de alta rotación.

La nueva línea fue diseñada para acompañar distintos momentos del día. El portfolio incluye pan de mesa tradicional, versiones con salvado y opciones destinadas a comidas rápidas, en una estrategia que prioriza amplitud y practicidad.

Nevares para uso de Inhouse
La estrategia apunta a posicionarse como una alternativa masiva dentro de una categoría dominada por grandes marca (Nevares)

Pan a precio de pan: el eje central de la campaña

“El objetivo es desarrollar un producto masivo, de excelente calidad, que pueda estar todos los días en la mesa de las familias”, afirmó Matías Cordero, director comercial de Nevares. Además, agregó que la escala productiva y la inversión en tecnología resultan elementos determinantes para sostener la relación entre calidad y precio.

El diferencial de la propuesta se apoya justamente sobre el posicionamiento económico. En ese sentido, la empresa busca instalar una discusión alrededor del valor de uno de los productos más tradicionales del consumo doméstico.

En línea con esta estrategia, desde Nevares comentaron que algunos de sus productos se ubicarán hasta un 50% por debajo de los valores de referencia en una categoría altamente competitiva y dominada por grandes jugadores.

“El pan es un alimento básico, cotidiano, que no debería sentirse como un lujo”, afirmó Cordero al presentar la iniciativa. La campaña también refuerza la idea de recuperar el sentido común dentro de un rubro atravesado por aumentos sostenidos durante los últimos años.

Nevares para uso de Inhouse
El concepto “Pan a precio de pan” funciona como eje central de la comunicación (Nevares)

Una estrategia de alcance nacional

La campaña incluye avisos en la vía pública y la radio, así como en diversos programas televisivos y plataformas digitales. El lanzamiento oficial se anunció el 15 de abril y la marca lo hizo mediante un tono cercano, con guiños de humor e ironía.

De hecho, la comunicación evita los discursos tradicionales del sector y pone el foco en un mensaje simple: devolverle al pan un lugar accesible dentro de la mesa cotidiana.

El desembarco de Nevares en panificados refleja cómo las marcas de consumo masivo empiezan a disputar categorías básicas con propuestas centradas en precio y volumen, en un contexto donde el consumidor prioriza cada vez más el rendimiento del gasto cotidiano.

Temas Relacionados

PanNevaresPrecios

Últimas Noticias

La nueva forma de viajar que eligen cada vez más argentinos para recorrer el mundo

Las salidas grupales ganan terreno con itinerarios organizados, múltiples destinos y acompañamiento durante toda la experiencia

La nueva forma de viajar que eligen cada vez más argentinos para recorrer el mundo

De la imagen a la inteligencia artificial: así evolucionan los televisores para disfrutar los partidos

Llegó al país una gama de smart TV de gran formato equipada con IA y sistemas de sonido envolvente. Esta tecnología permite que cada encuentro se viva con una fidelidad visual y auditiva que acerca la emoción de la cancha directamente al living de casa

De la imagen a la inteligencia artificial: así evolucionan los televisores para disfrutar los partidos

Una cumbre en Buenos Aires reunirá a referentes del sector financiero y tecnológico

En AIFI26, expertos analizarán el impacto de la inteligencia artificial en la banca, los pagos y los seguros con casos reales y estrategias prácticas

Una cumbre en Buenos Aires reunirá a referentes del sector financiero y tecnológico

De la carga de combustible a la pausa gourmet: Nordelta estrena una estación única de clase mundial

En YPF Black, cada detalle está pensado para ofrecer una vivencia diferencial con tecnología, confort y productos de alta calidad

De la carga de combustible a la pausa gourmet: Nordelta estrena una estación única de clase mundial

Menos urgencia y más análisis: así se mueve hoy el sector inmobiliario

La vuelta del crédito hipotecario, la estabilización de valores y el avance de la inteligencia artificial reconfiguran un mercado que busca consolidar su crecimiento sobre bases sólidas

Menos urgencia y más análisis: así se mueve hoy el sector inmobiliario

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gordo Dan habló de la interna libertaria: “Le mintieron al Presidente, no es algo prefabricado”

El Gordo Dan habló de la interna libertaria: “Le mintieron al Presidente, no es algo prefabricado”

El cruce inesperado entre Homo erectus y denisovanos dejó huellas en el ADN de poblaciones actuales

El padre de Guadalupe exigió la detención del conductor que atropelló a su hija frente a la escuela en Córdoba

Salta: imputaron a un segundo sospechoso por crear desnudos falsos de sus compañeras de facultad con inteligencia artificial

Quién es el futbolista que chocó un auto en la General Paz, impactó contra otros vehículos en una estación de servicio y huyó

INFOBAE AMÉRICA

Alianza internacional impulsa el talento joven en Centroamérica de los estudiantes de la Universidad de El Salvador

Alianza internacional impulsa el talento joven en Centroamérica de los estudiantes de la Universidad de El Salvador

Randall Zúñiga rompe el silencio tras ser destituido del OIJ: “El juicio legal cede ante la presión mediática”

República Dominicana: Proponen reducir de 25 a 15 años el requisito para acceder a una pensión mínima garantizada

Ironman 70.3 Panamá Latin American TriClub Championship generó ingresos por $5 millones

El gobierno de Panamá reitera respaldo a la institucionalidad en Bolivia

TELESHOW

Guido Kaczka abrió su programa con el Martín Fierro de oro: “Les quiero agradecer este sueño”

Guido Kaczka abrió su programa con el Martín Fierro de oro: “Les quiero agradecer este sueño”

Zaira Nara sorprendió al revelar un llamativo aspecto de su personalidad: “No soy tan sociable”

El enojo de Georgina Barbarossa por el Martín Fierro que ganó Wanda Nara: “No voy a ir más, me parece una falta de respeto”

Rodrigo Lussich, conmovido por el recuerdo a Mercedes Portillo en el Martín Fierro: “Así estoy yo sin tí”

Darío Barassi sorprendió al contar el adorno que no puede faltarle para decorar su casa: “Tengo TOCs”