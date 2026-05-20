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Cuál es la terminal portuaria que alcanzó la calificación más alta en la Argentina

Sus operaciones ágiles e infraestructura preparada para grandes buques le permitieron a TecPlata obtener un puntaje de 4,6 en Google

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Vista aérea de un puerto fluvial con grúas naranjas, un buque portacontenedores, y pilas de contenedores coloridos junto al río. Se observan zonas verdes y una ciudad al fondo
TecPlata alcanzó 4,6 puntos en Google, el puntaje más alto entre terminales portuarias en Buenos Aires (TecPlata)

En el universo de la logística y el comercio exterior, los puntos de referencia suelen surgir a partir de la experiencia de quienes transitan diariamente esos espacios. Conocer cuáles son los factores que marcan la diferencia puede ser clave para entender hacia dónde evoluciona el sector y por qué ciertos actores destacan sobre el resto.

En esa línea, TecPlata informó que cuenta con el puntaje más alto del sector en Google, según las valoraciones de usuarios, clientes y transportistas. La terminal portuaria ubicada en Buenos Aires alcanzó una calificación de 4,6 puntos en la plataforma.

Vista aérea de un buque portacontenedores negro
Los usuarios valoraron la infraestructura moderna de TecPlata y su eficiencia logística en la Argentina (TecPlata)

Infraestructura moderna y ventajas operativas

El diseño de este puerto responde a estándares internacionales y a una visión de largo plazo, lo que la llevó a ser considerada por usuarios como una de las más innovadoras del país.

Su infraestructura, uno de los principales puntos destacados en las valoraciones, permite operar con eficiencia y responder a las crecientes demandas del comercio exterior argentino.

En tanto, su ubicación estratégica de la terminal —situada fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— facilita el acceso a las principales rutas marítimas y terrestres. Esta característica reduce la congestión urbana y mejora notablemente el flujo de camiones y la logística, un aspecto valorado por transportistas y operadores de la cadena.

Organización y acompañamiento en las operaciones

De acuerdo con los comentarios publicados en el buscador, la organización interna y la claridad en la comunicación fueron dos de los atributos más mencionados por quienes utilizan los servicios de TecPlata. El acompañamiento al operador primerizo, así como la asistencia personalizada, permitió que nuevos clientes lograran procesos de despacho y recepción de cargas sin inconvenientes.

El profesionalismo y la cordialidad del personal también recibieron menciones frecuentes. Los usuarios resaltaron la actitud proactiva de los equipos y la predisposición para resolver consultas, lo que contribuyó a una experiencia positiva en la terminal.

Vista aérea de un buque de carga negro cargado con contenedores coloridos en un puerto con grúas naranjas y pilas de contenedores en el muelle
La terminal de contenedores TecPlata se posiciona como referente en servicios logísticos por la opinión de transportistas (TecPlata)

Eficiencia y soluciones logísticas integrales

La agilidad en los procesos logísticos fue otro aspecto destacado en las valoraciones. Quienes operaron allí subrayaron la eficiencia en la carga, distribución y servicios asociados. El diseño moderno de la terminal, sumado a la tecnología implementada, permitió acelerar el movimiento de contenedores y optimizar los tiempos de operación.

TecPlata se presenta como una solución integral para el sector logístico, con servicios que abarcan la cadena completa y una orientación constante hacia la mejora continua. La compañía forma parte de ICTSI, operador independiente con presencia global, lo que le otorga respaldo y capacidad para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.

Potencial de crecimiento y proyección regional

La terminal cuenta con un importante potencial estratégico para el desarrollo logístico de la región. Su capacidad de crecimiento y adaptación a las nuevas tendencias del comercio exterior se refleja en su capacidad para recibir buques de mayor tamaño, como los Neo-Panamax, un factor clave para la competitividad argentina en el mercado internacional.

De cara a los próximos años, la empresa sostiene que continuará apostando por soluciones sostenibles y por el desarrollo de servicios que respondan a las necesidades de exportadores, importadores y operadores logísticos.

Compromiso con la innovación y la mejora continua

Desde TecPlata también remarcaron la importancia de los comentarios positivos recibidos en Google como un reconocimiento al trabajo diario de sus equipos: “Esto refleja no solo el trabajo diario de nuestros equipos, sino también el compromiso con la innovación, la mejora continua y el desarrollo logístico de la región”.

La valoración alcanzada por Google constituye un respaldo a las políticas implementadas y a la búsqueda constante de eficiencia y calidad en los servicios logísticos. Asimismo, la calificación representa un indicador relevante para la industria logística local.

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TecPlataterminales portuariaspuertologísticacomercio exterior

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